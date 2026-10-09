Демократи в Конгреса искат разследване срещу американската посланичка в Гърция

Представители на Демократическата партия в Надзорната комисия на Камарата на представителите в американския Конгрес са поискали посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл да представи финансовите си извлечения и кореспонденцията си след публикация, която отправя към нея обвинения в лобиране срещу заплащане преди отпътуването ѝ на дипломатическия пост, съобщава гръцката телевизия Скай, цитирана от БТА.

Според публикация в „Уолстрийт джърнъл“ малко преди изслушването си в Конгреса за утвърждаване на посланическия пост през миналата година Гилфойл е искала парични суми от дарител на кампанията на президента Доналд Тръмп в замяна на достъп до правителствените механизми на САЩ.

Гилфойл е бивша годеница на Доналд Тръмп-младши, син на президента.

В публикацията се твърди, че малко преди изслушването си Гилфойл е поискала от поддръжника на Тръмп Ерик Дитърс да внесе по сметката на кредитната ѝ карта 100 хиляди долара.

Твърди се, че двамата са обсъждали темата в продължение на месеци, като бъдещата посланичка е обещавала достъп до механизмите на правителството, а в замяна Дитърс се е ангажирал да плати общо 1 милион долара, ако Гилфойл постигне целта.

В публикацията се казва, че Дитърс, адвокат и бизнесмен, е платил на Гилфойл общо 300 хиляди долара през последните години. Той е заявил, че е поискал от нея да му помогне да установи контакт с Министерството на правосъдието и с федералните данъчни служби (IRS), но според твърденията му Гилфойл не е удържала на обещанията си.

Адвокат на Гилфойл е казал пред „Уолстрийт джърнъл“, че посланикът е получавала законно заплащане за участие в събития преди назначаването си, и пряко е поставил под съмнение автентичността на съобщенията, за които се твърди, че са между нея и Дитърс.

Писмото, с което се искат финансовите данни и кореспонденцията на Гилфойл, е подписано от члена на Надзорната комисия, конгресмена демократ Робърт Гарсия. В него се отбелязва, че твърденията в публикацията, според които Гилфойл е влизала в подобни договорености и с други дарители на Тръмп, повдигат сериозно „безпокойство за културата на безнаказаност“ в американското посолство в Атина.

В писмото на Гилфойл се дава срок до 22 октомври да представи исканите документи. Те включват пълните ѝ финансови данни, както и кореспонденцията ѝ за две години назад с Дитърс и с представители на правителството, сред които директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател и бившият главен прокурор Пам Бонди.

Няколко дни по-рано пак „Уолстрийт джърнъл“ публикува твърдения, че по време на вечеря в Атина през март Гилфойл е казала, че САЩ могат да повлияят за падането на правителства, давайки пример с Румъния. Според публикацията тя е добавила, че САЩ могат да направят това и с други страни, включително и с Гърция.

Междувременно високопоставени представители на демократите в комисиите по външни работи на двете камари на Конгреса са изпратили писма до Държавния департамент и държавния секретар Марко Рубио, в които настояват за официална проверка за "неуместно поведение на посланика при изпълнението на задълженията ѝ", съобщава PBS News. При посещението си в Атина тази седмица обаче Рубио изрази подкрепа за Гилфойл и отказа да коментира публикациите.