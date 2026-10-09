Зеленски: Киев не е готов за нови руски удари по енергийната инфраструктура

Киев не е достатъчно подготвен за нови руски удари по енергийната инфраструктура, заяви украинският президент Володимир Зеленски след съвещание, предава УНИАН, цитирана от News.bg.
По думите му са отчетени забавяния в изпълнението на плановете за устойчивост, особено в Киевска област. Зеленски подчерта, че Министерството на инфраструктурата и регионалните администрации носят лична отговорност за изпълнението на мерките.
„Бяха набелязани конкретни задачи за Киев поради почти пълния неуспех на градските власти да изпълнят необходимите мерки“, посочи президентът.
Той съобщи още, че е получил доклад за ситуацията в Прилуки и е разпоредил до края на седмицата да бъде подготвен пълен пакет от решения, обсъдени с местните жители.
Зеленски благодари на енергийните специалисти и регионалните власти за бързото възстановяване на електропреносната мрежа след руските удари. Той отбеляза, че са нанесени сериозни щети по мрежата и съоръженията за пренос на електроенергия, а ремонтните дейности продължават денонощно.
Украйна актуализира и изискванията си за енергийно оборудване и системи за противовъздушна отбрана. Министерството на външните работи и екипът на президентската администрация подготвят комуникацията с международните партньори, като Зеленски съобщи, че му предстоят разговори със световни лидери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Раковски
и вие, народи на Европа — от бреговете на Атлантика до тихите поля на Изтока,
чуйте гласа на времето, което не шепне, а гърми.
Чуйте ехото на историята, която не се пише с мастило,
а с воля, със смелост и със сърца, които отказват да се преклонят.
В тези дни на изпитание и буря,
сред вихъра на несигурността и сенките на страха,
се издига фигура — не просто човек, а символ.
Volodymyr Zelenskyy
Като страж на зората, той стои на границата между мрака и светлината,
там, където съдбата на народите се кове не в дворци,
а в праха на улиците и в пламъка на надеждата.
Той е гласът, който не се пречупва,
искряща нишка в тъканта на една бореща се нация.
Той е камъкът, в който се разбиват вълните на неправдата,
и щитът, зад който стои не само една земя,
а самата идея за свобода.
Украйна — не просто държава,
а жива броня на справедливостта.
Земя, в която всяка педя почва носи спомен,
и всяко сърце тупти като камбана на решимостта.
Там, където полетата говорят с вятъра,
се издига воля, по-твърда от стомана,
по-ярка от огъня, който не унищожава, а пречиства.
И Европа — тази древна и мъдра майка на цивилизации —
не стои безгласна.
Защото в този сблъсък не става дума само за граници,
а за самата същност на правото.
За това дали законът ще бъде меч на силния
или щит на слабия.
Зеленски се превръща в глас,
който напомня, че Европа не е просто място,
а обещание —
обещание за свобода, достойнство и човешка стойност.
Коментиран от #9
14:55 09.10.2026
3 Паляк...
14:56 09.10.2026
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5 123
14:57 09.10.2026
6 Истината
14:58 09.10.2026
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12 аззчо
15:09 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
15:16 09.10.2026