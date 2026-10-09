Зеленски: Киев не е готов за нови руски удари по енергийната инфраструктура

Киев не е достатъчно подготвен за нови руски удари по енергийната инфраструктура, заяви украинският президент Володимир Зеленски след съвещание, предава УНИАН, цитирана от News.bg.

По думите му са отчетени забавяния в изпълнението на плановете за устойчивост, особено в Киевска област. Зеленски подчерта, че Министерството на инфраструктурата и регионалните администрации носят лична отговорност за изпълнението на мерките.

„Бяха набелязани конкретни задачи за Киев поради почти пълния неуспех на градските власти да изпълнят необходимите мерки“, посочи президентът.

Той съобщи още, че е получил доклад за ситуацията в Прилуки и е разпоредил до края на седмицата да бъде подготвен пълен пакет от решения, обсъдени с местните жители.

Зеленски благодари на енергийните специалисти и регионалните власти за бързото възстановяване на електропреносната мрежа след руските удари. Той отбеляза, че са нанесени сериозни щети по мрежата и съоръженията за пренос на електроенергия, а ремонтните дейности продължават денонощно.

Украйна актуализира и изискванията си за енергийно оборудване и системи за противовъздушна отбрана. Министерството на външните работи и екипът на президентската администрация подготвят комуникацията с международните партньори, като Зеленски съобщи, че му предстоят разговори със световни лидери.