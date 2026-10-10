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САЩ и Украйна проведоха шестчасови разговори в Маями
  Тема: Украйна

САЩ и Украйна проведоха шестчасови разговори в Маями

10 Октомври, 2026 03:47, обновена 10 Октомври, 2026 04:00 554 2

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  • мирни преговори-
  • стив уиткоф

На срещата са били поканени представители на Франция, Германия, Великобритания, ЕС и НАТО. Обсъждани са зимната устойчивост, гаранциите за сигурност и бъдещо мирно споразумение

САЩ и Украйна проведоха шестчасови разговори в Маями - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ и Украйна са провели шестчасови разговори в Маями с участието на представители на няколко европейски държави, Европейския съюз и НАТО. Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф определи срещата като „конструктивни дискусии“.

По думите на Уиткоф разговорите са били насочени към краткосрочни мерки за подготовката за зимата, включително енергийна устойчивост и износ на зърно. Обсъждани са също гаранции за сигурността на Украйна и дългосрочни договорености, свързани със сигурността на Украйна и Европа.

Европейско участие в разговорите

На срещата са присъствали Джаред Къшнър, представители на Съвета за национална сигурност и Министерството на финансите на САЩ. Вашингтон е поканил съветниците по национална сигурност на Франция, Германия и Великобритания.

Европейският съюз е бил представен от началника на кабинета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е изпратил началника на кабинета си.

Ройтерс съобщи, позовавайки се на свои източници, че целта на разговорите е била да се постигне съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украйна. Уиткоф не е уточнил дали дискусиите ще продължат и на следващия ден, както е било планирано първоначално.

Москва свърза преговорите с атака с дронове

Срещата в Маями беше частично засенчена от съобщението на Тръмп за споразумение за доставки на руски дизел за американския и световния пазар.

В телефонен разговор с Тръмп руският президент Владимир Путин е заявил, че Киев е осуетил възможността за незабавно възобновяване на тристранните мирни преговори между САЩ, Русия и Украйна. Кремъл свърза това твърдение с атака с дронове срещу Москва, други градове и избирателни секции по време на изборите в Русия.

„Сега трябва да обмислим кога тези преговори биха могли да бъдат възобновени“, е заявил Юрий Ушаков, съветник на Кремъл по външнополитическите въпроси.

Източници: bta.bg


Украйна
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    Никой не вярва на тези "преговори" . Историята се променя с действия , а не с приказки.

    03:56 10.10.2026

  • 2 Исторически факти

    1 0 Отговор
    6 часа и накрая - нищо---

    04:16 10.10.2026

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