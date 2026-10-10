Сделката за доставки на дизелово гориво между Русия и САЩ показва потенциала на икономическото сътрудничество и може да донесе ползи за хората по целия свят. Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави.

„Сътрудничеството между Русия и САЩ в областта на енергетиката и икономиката продължава и ще бъде от полза за световните пазари и за мира в световен мащаб“, заяви Дмитриев.

Той припомни съвместните усилия на Владимир Путин и Доналд Тръмп за стабилизиране на цените на петрола и на пазарите през 2020 г. По думите му двамата лидери продължават тази работа и сега.

Москва отменя ограниченията върху износа

Руският вицепремиер Александър Новак съобщи, че Русия незабавно започва да отменя ограниченията върху износа на дизелово гориво. Москва оценява положително действията на САЩ, насочени към стабилизиране на световния енергиен пазар и постепенното възстановяване на нормалната търговия с енергоносители.

Русия е готова да увеличи доставките на дизел за световния пазар до 1 милион тона през декември. В перспектива месечният обем на износа може да достигне 3 милиона тона.

Договореностите са обсъдени между Путин и Тръмп

На 9 октомври Тръмп съобщи, че е провел телефонен разговор с Путин, който определи като много успешен. Американският президент заяви, че двамата са обсъдили доставките на дизелово гориво от Русия.

По думите на Тръмп Русия скоро ще изпрати на САЩ над 300 000 тона дизел. Той посочи и допълнителни доставки от 500 000 тона гориво за международните пазари.

На този етап руските власти обявяват конкретни обеми за износ и постепенно премахване на ограниченията, докато подробностите по организацията на доставките между Москва и Вашингтон не са публично уточнени.

Източници: gazeta.ru