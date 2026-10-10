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Дмитриев: Сделката с Тръмп за руски дизел показва потенциал за сътрудничество

Дмитриев: Сделката с Тръмп за руски дизел показва потенциал за сътрудничество

10 Октомври, 2026 05:18, обновена 10 Октомври, 2026 10:06 877 9

  • русия-
  • съединени щати-
  • дизелово гориво-
  • кирил дмитриев-
  • енергиен пазар

Русия започва да отменя ограниченията върху износа на дизелово гориво. Москва заявява готовност да увеличи доставките до 1 милион тона през декември

Дмитриев: Сделката с Тръмп за руски дизел показва потенциал за сътрудничество - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сделката за доставки на дизелово гориво между Русия и САЩ показва потенциала на икономическото сътрудничество и може да донесе ползи за хората по целия свят. Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави.

„Сътрудничеството между Русия и САЩ в областта на енергетиката и икономиката продължава и ще бъде от полза за световните пазари и за мира в световен мащаб“, заяви Дмитриев.

Той припомни съвместните усилия на Владимир Путин и Доналд Тръмп за стабилизиране на цените на петрола и на пазарите през 2020 г. По думите му двамата лидери продължават тази работа и сега.

Москва отменя ограниченията върху износа

Руският вицепремиер Александър Новак съобщи, че Русия незабавно започва да отменя ограниченията върху износа на дизелово гориво. Москва оценява положително действията на САЩ, насочени към стабилизиране на световния енергиен пазар и постепенното възстановяване на нормалната търговия с енергоносители.

Русия е готова да увеличи доставките на дизел за световния пазар до 1 милион тона през декември. В перспектива месечният обем на износа може да достигне 3 милиона тона.

Договореностите са обсъдени между Путин и Тръмп

На 9 октомври Тръмп съобщи, че е провел телефонен разговор с Путин, който определи като много успешен. Американският президент заяви, че двамата са обсъдили доставките на дизелово гориво от Русия.

По думите на Тръмп Русия скоро ще изпрати на САЩ над 300 000 тона дизел. Той посочи и допълнителни доставки от 500 000 тона гориво за международните пазари.

На този етап руските власти обявяват конкретни обеми за износ и постепенно премахване на ограниченията, докато подробностите по организацията на доставките между Москва и Вашингтон не са публично уточнени.

Източници: gazeta.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубава новина

    11 4 Отговор
    Много се радвам, че сътрудничеството между САЩ и Русия, става на сметка на нацистка украйна и гейсъюз!😂😂😂

    05:25 10.10.2026

  • 2 Факт

    9 3 Отговор
    САЩ се договарят а ЕССР пак дреме !

    05:26 10.10.2026

  • 3 Гориил

    8 3 Отговор
    Руското дизелово гориво не само нахлу на американския пазар, но и стотици хиляди руски калиеви торове на стойност стотици милиони долари пристигат с гигантски кораби в пристанищата на Ню Йорк, Филаделфия, Чикаго и Сан Франциско.

    05:31 10.10.2026

  • 4 Те готовност имат

    5 6 Отговор
    Да изнасят но ....производствени мощности нямат британските дронове в украинските раце са унищожили всички НПЗ в Европейския диапазон на руската мощ😁

    Коментиран от #5

    05:33 10.10.2026

  • 5 Затова

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Те готовност имат":

    ли рипа Зеления престъпник ?

    05:40 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Васил

    0 0 Отговор
    Не се знае лудият с каква мисъл утре ще се събуди.

    09:33 10.10.2026

  • 8 Нормално

    0 0 Отговор
    Бизнесът си е бизнес. Войната си е война.
    Светът не бива да страна заради някакви регионални крамоли.

    10:28 10.10.2026

  • 9 В крайна сметка

    0 0 Отговор
    Здравият разум ще надделее. Войни е имало винаги и ще има и в бъдеще. Доколкото те се ограничават в определен регион и не заплашват човечеството като цяло, те рано или късно приключват и отношенията се уреждат. Недалновидно е да се допуска тяхното разрастване като през двете световни войни. Европейците очевидно не са научили нищо, но днес светът просто ги подминава без да им обръща особено внимание. Никой няма да ходи да мре за техните мании.

    10:34 10.10.2026

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