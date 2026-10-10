НАТО засилва въздушната отбрана над Балтика

НАТО засилва въздушната отбрана и патрулирането над Литва, Латвия и Естония на фона на опасенията от евентуално бъдещо противопоставяне с Русия. Канадската обществена медия CBC съобщава, че Алиансът променя подхода си от наблюдение на въздушното пространство към по-широка мисия за противовъздушна отбрана.

В патрулирането участват изтребители от Испания, Италия и Турция. По време на демонстрационен полет над Литва на журналисти са показани италиански Eurofighter, испански F-18 и турски самолети, летели заедно с военнотранспортен самолет.

„Това беше промяна в мисленето – от мисия за въздушно патрулиране към мисия за противовъздушна отбрана“, заявява генерал-лейтенант Гийом Тома, командващ въздушните операции над Балтийските държави. По думите му новият подход трябва да позволи по-бърза и гъвкава реакция при възникване на заплахи.

Латвия изгражда система срещу дронове

Латвия паралелно създава по източната си граница система за откриване и прехващане на безпилотни летателни апарати. Проектът включва радари, дронове-прехващачи и средства за управление, които трябва да откриват и при необходимост да неутрализират враждебни апарати.

Държавният секретар на латвийското Министерство на отбраната Айрис Риквейлис описва системата като „стена от дронове“. Тя е част от усилията на страната да изгради защита срещу малки и нисколетящи безпилотни апарати, които могат да бъдат трудни за откриване от традиционните системи.

Според военни плановици на НАТО напълно непробиваема защита срещу дронове е невъзможна. Те посочват и икономически проблем – използването на тежки изтребители срещу малки дронове може да струва непропорционално скъпо. Затова Алиансът развива по-евтини средства за противодействие, включително специализирани системи срещу безпилотни апарати.

Няма потвърдени данни за подготвяна атака

Въпреки засилването на отбранителните способности военни планировчици на НАТО оценяват като малко вероятно Русия умишлено да започне война срещу Алианса. Финландският президент Александър Стуб заяви през август, че няма доказателства за подготовка на руска атака срещу НАТО, но призова съюзниците да се подготвят за най-лошия сценарий, за да го предотвратят.

Москва отхвърля твърденията, че планира нападение срещу европейски държави или НАТО. Президентът Владимир Путин заявява, че Русия не заплашва никого и няма намерение да напада други страни. НАТО също посочва, че не вижда непосредствена опасност от руска атака, но поддържа повишена готовност и укрепва въздушната си отбрана по източния фланг.

Източници: rbc.ru, cbc.ca