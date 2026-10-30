Исторически момент за Латвия: за първи път оглавява Съвета за сигурност на ООН

Латвия ще поеме през ноември председателството на Съвета за сигурност на ООН за първи път в историята си. Сред основните приоритети на страната ще бъдат войната в Украйна, както и предизвикателствата и възможностите, свързани с новите технологии.

Постоянната представителка на Латвия в ООН Санита Павлута-Десланде заяви, че председателството е моментът, в който ролята на държавата начело на Съвета става най-видима. По думите ѝ мандатът ще даде на Рига възможност не само да защитава своите интереси и ценности, но и да демонстрира отговорна позиция по международни въпроси.

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Украйна остава в центъра на дневния ред

Павлута-Десланде посочи, че участието в Съвета за сигурност е затвърдило разбирането на Латвия, че независимостта и свободата трябва да бъдат защитавани всеки ден. Тя определи укрепването на сигурността на страната като основна цел, включително чрез подкрепа за Украйна.

„Правим всичко възможно войната на Русия срещу Украйна да остане в центъра на вниманието на Съвета за сигурност, за да предотвратим нормализирането на руската агресия, да се противопоставим на руската пропаганда и лъжи и да обясним на международната общност империалистическите цели на Русия и глобалните им последици“, заяви Санита Павлута-Десланде.

По данни, цитирани от Укринформ, през 2026 г. Съветът за сигурност е провел 16 официални заседания, посветени на Украйна. Почти всички са били свикани от Латвия съвместно с европейски съюзници по искане на Киев.

Възможност за специални заседания

Около 90% от дневния ред на Съвета за сигурност се състои от циклични, задължителни и редовни заседания. Председателстващата държава обаче може да включи едно или две специални заседания, посветени на тема, която смята за особено важна.

Латвия възнамерява да използва тази възможност за свои национални приоритети. Страната е непостоянен член на Съвета за сигурност с мандат от 2026 до 2027 г., след като беше избрана от Общото събрание на ООН на 3 юни 2025 г.

Председателството на Съвета за сигурност се сменя всеки месец между членовете му по азбучен ред на английските им имена. След Латвия през декември начело ще бъде Либерия.

Източници: ukrinform.ua, baltictimes.com