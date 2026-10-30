Исторически момент за Латвия: за първи път оглавява Съвета за сигурност на ООН

Латвия ще поеме през ноември председателството на Съвета за сигурност на ООН за първи път в историята си. Сред основните приоритети на страната ще бъдат войната в Украйна, както и предизвикателствата и възможностите, свързани с новите технологии.
Постоянната представителка на Латвия в ООН Санита Павлута-Десланде заяви, че председателството е моментът, в който ролята на държавата начело на Съвета става най-видима. По думите ѝ мандатът ще даде на Рига възможност не само да защитава своите интереси и ценности, но и да демонстрира отговорна позиция по международни въпроси.
Украйна остава в центъра на дневния ред
Павлута-Десланде посочи, че участието в Съвета за сигурност е затвърдило разбирането на Латвия, че независимостта и свободата трябва да бъдат защитавани всеки ден. Тя определи укрепването на сигурността на страната като основна цел, включително чрез подкрепа за Украйна.
По данни, цитирани от Укринформ, през 2026 г. Съветът за сигурност е провел 16 официални заседания, посветени на Украйна. Почти всички са били свикани от Латвия съвместно с европейски съюзници по искане на Киев.
Възможност за специални заседания
Около 90% от дневния ред на Съвета за сигурност се състои от циклични, задължителни и редовни заседания. Председателстващата държава обаче може да включи едно или две специални заседания, посветени на тема, която смята за особено важна.
Латвия възнамерява да използва тази възможност за свои национални приоритети. Страната е непостоянен член на Съвета за сигурност с мандат от 2026 до 2027 г., след като беше избрана от Общото събрание на ООН на 3 юни 2025 г.
Председателството на Съвета за сигурност се сменя всеки месец между членовете му по азбучен ред на английските им имена. След Латвия през декември начело ще бъде Либерия.
Източници: ukrinform.ua, baltictimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И кое
11:13 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Укринформ🤣🤣🤣🤣
11:14 30.10.2026
6 404
До коментар #4 от "осраински":ако не вярват да погледнат към украйна
11:14 30.10.2026
7 мършата
11:16 30.10.2026
8 Това
11:16 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Латвия и Естония
11:18 30.10.2026
11 Сатана Z
По време на Втората световна война на страната на нацистка Германия са служили общо между 110 000 и 150 000 латвийци.
Основните исторически факти около техния брой и служба включват:
• Латвийският легион (Waffen-SS): Основната част от тези мъже (между 110 000 и 115 000 души) са зачислени в т.нар. Латвийски легион, който е формално подчинен на Waffen-SS и се състои от две дивизии – 15-а и 19-а Вафен-гренадирски дивизии. Пиковата численост на легиона в средата на 1944 г. е около 87 550 войници на фронта.
• Помощни войски (Wehrmacht auxiliaries): Около 23 000 латвийци служат като невъоръжени или леко въоръжени помощници (хилфсвилиге) към германския Вермахт.
• Полицейски батальони и колаборационисти: Преди официалното създаване на легиона през 1943 г., в страната действат местни полицейски части и спомагателни отряди (като печално известната команда на Виктор Арайс), които участват в наказателни акции и Холокоста в Латвия
11:34 30.10.2026
12 Тиква
12:59 30.10.2026