Преговорите за Украйна в Маями приключиха предсрочно

Преговорите между представители на Украйна, САЩ, европейски държави и НАТО в Маями са приключили по-рано от планираното. Срещата беше посветена на възможните пътища за деескалация и прекратяване на войната с Русия.

„Утре няма да има. Преговорите в Маями приключиха по-рано, отколкото беше планирано“, написа старшият кореспондент на Радио Свободна Европа/Радио Свобода във Вашингтон Алекс Рауфоглу.

Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф определи разговорите като конструктивни. По думите му участниците са обсъдили краткосрочни мерки за подготовка за зимата, включително енергийната устойчивост на Украйна и износа на зърно.

В дневния ред са били още гаранциите за сигурността на Украйна, дългосрочните договорености за сигурността на Украйна и Европа, както и мерки за предотвратяване на бъдещи конфликти. Разговорите са обхванали и следвоенното възстановяване, икономическото развитие на Украйна и перспективата за членство на страната в Европейския съюз.

„Продуктивният обмен на мнения ни позволи да определим направленията за работа преди следващите контакти на САЩ с Русия“, заяви Уиткоф. Не беше обявено конкретно споразумение или дата за следваща среща.

Срещата беше планирана за два дни

Украинският президент Володимир Зеленски обяви на 8 октомври, че украинска делегация ще проведе разговори в САЩ. В нея влязоха председателят на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия, ръководителят на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов и първият заместник-ръководител на канцеларията Сергей Кислица.

Ден по-рано „Аксиос“ съобщи, че американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър възнамеряват да представят нови идеи и предложения за излизане от дипломатическата безизходица. Очакванията бяха разговорите в Маями да продължат два дни.

Разговорите са на фона на спор между Вашингтон и Киев

Срещата се проведе след изявление на Доналд Тръмп за договореност с Владимир Путин за отмяна на санкциите върху руския дизел. Володимир Зеленски разкритикува решението, като го нарече „абсолютно ужасна стъпка“ и заяви, че то ще осигури на Русия допълнителни средства за продължаване на войната.

Зеленски също така заяви, че украинската делегация може да бъде използвана като „параван“ на фона на договореностите между Тръмп и Путин. От своя страна помощникът на руския президент Юрий Ушаков твърди, че Путин е отхвърлил възможността за мирни преговори и че Москва ще продължи бойните действия, докато не постигне „всички свои цели“.

Източници: axios.com, kyivindependent.com