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Преговорите за Украйна в Маями приключиха предсрочно
  Тема: Украйна

Преговорите за Украйна в Маями приключиха предсрочно

10 Октомври, 2026 06:51, обновена 10 Октомври, 2026 06:56 10 493 49

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  • стив уиткоф-
  • мирни преговори

САЩ, Украйна, Европа и НАТО са обсъдили зимната подготовка, гаранциите за сигурност и бъдещото възстановяване на Украйна

Преговорите за Украйна в Маями приключиха предсрочно - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите между представители на Украйна, САЩ, европейски държави и НАТО в Маями са приключили по-рано от планираното. Срещата беше посветена на възможните пътища за деескалация и прекратяване на войната с Русия.

„Утре няма да има. Преговорите в Маями приключиха по-рано, отколкото беше планирано“, написа старшият кореспондент на Радио Свободна Европа/Радио Свобода във Вашингтон Алекс Рауфоглу.

Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф определи разговорите като конструктивни. По думите му участниците са обсъдили краткосрочни мерки за подготовка за зимата, включително енергийната устойчивост на Украйна и износа на зърно.

В дневния ред са били още гаранциите за сигурността на Украйна, дългосрочните договорености за сигурността на Украйна и Европа, както и мерки за предотвратяване на бъдещи конфликти. Разговорите са обхванали и следвоенното възстановяване, икономическото развитие на Украйна и перспективата за членство на страната в Европейския съюз.

„Продуктивният обмен на мнения ни позволи да определим направленията за работа преди следващите контакти на САЩ с Русия“, заяви Уиткоф. Не беше обявено конкретно споразумение или дата за следваща среща.

Срещата беше планирана за два дни

Украинският президент Володимир Зеленски обяви на 8 октомври, че украинска делегация ще проведе разговори в САЩ. В нея влязоха председателят на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия, ръководителят на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов и първият заместник-ръководител на канцеларията Сергей Кислица.

Ден по-рано „Аксиос“ съобщи, че американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър възнамеряват да представят нови идеи и предложения за излизане от дипломатическата безизходица. Очакванията бяха разговорите в Маями да продължат два дни.

Разговорите са на фона на спор между Вашингтон и Киев

Срещата се проведе след изявление на Доналд Тръмп за договореност с Владимир Путин за отмяна на санкциите върху руския дизел. Володимир Зеленски разкритикува решението, като го нарече „абсолютно ужасна стъпка“ и заяви, че то ще осигури на Русия допълнителни средства за продължаване на войната.

Зеленски също така заяви, че украинската делегация може да бъде използвана като „параван“ на фона на договореностите между Тръмп и Путин. От своя страна помощникът на руския президент Юрий Ушаков твърди, че Путин е отхвърлил възможността за мирни преговори и че Москва ще продължи бойните действия, докато не постигне „всички свои цели“.

Източници: axios.com, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 На Всички

    55 10 Отговор
    Войната носи приходи,,,,,,,,,,, от нашите спестявания. Не бъркайте приходи от данъци и загуби от инфлация.

    Коментиран от #8

    07:03 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами

    82 14 Отговор
    Май на всички ни става ясно , че докато Украйна не капитулира нищо няма да спре.

    Коментиран от #9, #14

    07:15 10.10.2026

  • 7 Стойко

    79 15 Отговор
    Зелката е ходещ труп! Сега само може да разчита на другите ходещи трупове като мерц и макрон 🤭

    07:17 10.10.2026

  • 8 Хахахаха

    15 93 Отговор

    До коментар #3 от "На Всички":

    Не пишете руска пропаганда. Европа не търси война. Парите ви ги ограбва тупин, с неговите цели за война.

    07:20 10.10.2026

  • 9 Хахахаха

    14 78 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има.

    Коментиран от #12, #42

    07:21 10.10.2026

  • 10 Факт

    49 2 Отговор
    Излъганото камилче.

    07:22 10.10.2026

  • 11 ВЕСЕЛЯК

    67 8 Отговор
    Прекрасни новинички. На Зелинцето пак са му казали, че няма картички и са го наритали мощничко.
    Обаче най-много ме кефи състава на украинската група-Давид Арахамия, Рустем Умеров и Кислица. Един еврей, един татар и два поляка. А Зели всички го знаем от какъв етнос е.

    Коментиран от #26

    07:22 10.10.2026

  • 12 Блажени

    45 4 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Са вярващите, ама реалността е друга за жалост.

    07:23 10.10.2026

  • 13 Така е

    62 5 Отговор
    Абсолютно безмислени срещи. Само пари се харчат. Жалки лидери. Путин ги прави за смях.

    Коментиран от #17

    07:23 10.10.2026

  • 14 Шопо

    53 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Помощите които САЩ и ЕС дават на Украйна всъщност са заеми, ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
    Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    Коментиран от #45

    07:24 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А бе

    36 2 Отговор
    Я дайте онова селфи от остров Змейни. Там е велик пълководец.🤣

    07:25 10.10.2026

  • 17 Както върви

    55 7 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    Радев май ще излезе прав, като застава на страната на Путин.

    07:25 10.10.2026

  • 18 Гост

    44 4 Отговор
    Тия преговарят, руснаците ги бъхтат! Странна работа са тия преговори!

    07:27 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мдаааа... резилтата

    39 4 Отговор
    Зелкю да пише капитулацията и да мирне света!!

    Коментиран от #28

    07:40 10.10.2026

  • 25 Заключение

    35 4 Отговор
    Лошо за дребния Zeлен клоун...

    Коментиран от #44

    07:44 10.10.2026

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    36 3 Отговор

    До коментар #11 от "ВЕСЕЛЯК":

    Направо си е било шут от воле Дони има вътрешни проблеми които трябва да реши Европа нафта не може да му даде ЖИТО не може да му даде За да дадеш нещо трябва да го имаш

    07:44 10.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Орк на тротинетка 🧌🛴

    7 14 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #43

    07:51 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха хи хо

    29 1 Отговор
    За да има преговори трябва да има поне две страни. В конкретния случай се вижда сбрали се шушляци само от едната страна на конфликта.

    07:54 10.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Прочети

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Коментар 6 , там ти е отговорът.

    08:25 10.10.2026

  • 37 Прям

    13 4 Отговор
    По всяка вероятност следвоенно възстановяване на паразита Украйна няма да има.

    08:27 10.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Майстора

    5 1 Отговор
    Рауфоглу . Типично европейско име през последните години.

    08:40 10.10.2026

  • 41 Абе....

    5 2 Отговор
    Путин няма нищо против САЩ и ЕС да му възстановят област Украйна.

    08:48 10.10.2026

  • 42 Урсула

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Съгласен! Мир няма да има въпреки декларации,призиви , санкции и др. Само след капитулация и разбира се репарации на Украйна. Зелен не се ослушвай !

    08:48 10.10.2026

  • 43 Абе....

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Генерал Марк Мили, ти ли си това?

    08:49 10.10.2026

  • 44 Абе....

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Заключение":

    Зелю е пионка за пред камерите.
    Ето, че съдбата на Украйна се решава от други, без неговото мнение.

    08:50 10.10.2026

  • 45 Абе....

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    Украйна е златната мина на западните фирми. Инвестират в нея милиарди, защото са изчислили, че ако я докопат, ще извадят от недрата й трилиони. Путин води бавна и икономически изтощителна война с тях. А двуклетъчните си приказват за някакви три дни.

    08:53 10.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Петър Петров не ви отърва пуснете го

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Петър Петров":

    Мошеници.

    09:15 10.10.2026

  • 49 Украйна ще я възстановим, КенефРФ остава

    2 0 Отговор
    САЩ, Украйна, Европа и НАТО са обсъдили зимната подготовка, гаранциите за сигурност и бъдещото възстановяване на Украйна
    -;-
    Абе Усрацията на Фюрера още не е спряла, ама се планира възстановяването на Украйна

    09:16 10.10.2026

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