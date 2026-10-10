Преговорите за Украйна в Маями приключиха предсрочно

Преговорите между представители на Украйна, САЩ, европейски държави и НАТО в Маями са приключили по-рано от планираното. Срещата беше посветена на възможните пътища за деескалация и прекратяване на войната с Русия.
„Утре няма да има. Преговорите в Маями приключиха по-рано, отколкото беше планирано“, написа старшият кореспондент на Радио Свободна Европа/Радио Свобода във Вашингтон Алекс Рауфоглу.
Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф определи разговорите като конструктивни. По думите му участниците са обсъдили краткосрочни мерки за подготовка за зимата, включително енергийната устойчивост на Украйна и износа на зърно.
В дневния ред са били още гаранциите за сигурността на Украйна, дългосрочните договорености за сигурността на Украйна и Европа, както и мерки за предотвратяване на бъдещи конфликти. Разговорите са обхванали и следвоенното възстановяване, икономическото развитие на Украйна и перспективата за членство на страната в Европейския съюз.
„Продуктивният обмен на мнения ни позволи да определим направленията за работа преди следващите контакти на САЩ с Русия“, заяви Уиткоф. Не беше обявено конкретно споразумение или дата за следваща среща.
Срещата беше планирана за два дни
Украинският президент Володимир Зеленски обяви на 8 октомври, че украинска делегация ще проведе разговори в САЩ. В нея влязоха председателят на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия, ръководителят на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов и първият заместник-ръководител на канцеларията Сергей Кислица.
Ден по-рано „Аксиос“ съобщи, че американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър възнамеряват да представят нови идеи и предложения за излизане от дипломатическата безизходица. Очакванията бяха разговорите в Маями да продължат два дни.
Разговорите са на фона на спор между Вашингтон и Киев
Срещата се проведе след изявление на Доналд Тръмп за договореност с Владимир Путин за отмяна на санкциите върху руския дизел. Володимир Зеленски разкритикува решението, като го нарече „абсолютно ужасна стъпка“ и заяви, че то ще осигури на Русия допълнителни средства за продължаване на войната.
Зеленски също така заяви, че украинската делегация може да бъде използвана като „параван“ на фона на договореностите между Тръмп и Путин. От своя страна помощникът на руския президент Юрий Ушаков твърди, че Путин е отхвърлил възможността за мирни преговори и че Москва ще продължи бойните действия, докато не постигне „всички свои цели“.
Източници: axios.com, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 На Всички
Коментиран от #8
07:03 10.10.2026
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6 Ами
Коментиран от #9, #14
07:15 10.10.2026
7 Стойко
07:17 10.10.2026
8 Хахахаха
До коментар #3 от "На Всички":Не пишете руска пропаганда. Европа не търси война. Парите ви ги ограбва тупин, с неговите цели за война.
07:20 10.10.2026
9 Хахахаха
До коментар #6 от "Ами":Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има.
Коментиран от #12, #42
07:21 10.10.2026
10 Факт
07:22 10.10.2026
11 ВЕСЕЛЯК
Обаче най-много ме кефи състава на украинската група-Давид Арахамия, Рустем Умеров и Кислица. Един еврей, един татар и два поляка. А Зели всички го знаем от какъв етнос е.
Коментиран от #26
07:22 10.10.2026
12 Блажени
До коментар #9 от "Хахахаха":Са вярващите, ама реалността е друга за жалост.
07:23 10.10.2026
13 Така е
Коментиран от #17
07:23 10.10.2026
14 Шопо
До коментар #6 от "Ами":Помощите които САЩ и ЕС дават на Украйна всъщност са заеми, ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
Коментиран от #45
07:24 10.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А бе
07:25 10.10.2026
17 Както върви
До коментар #13 от "Така е":Радев май ще излезе прав, като застава на страната на Путин.
07:25 10.10.2026
18 Гост
07:27 10.10.2026
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24 Мдаааа... резилтата
Коментиран от #28
07:40 10.10.2026
25 Заключение
Коментиран от #44
07:44 10.10.2026
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #11 от "ВЕСЕЛЯК":Направо си е било шут от воле Дони има вътрешни проблеми които трябва да реши Европа нафта не може да му даде ЖИТО не може да му даде За да дадеш нещо трябва да го имаш
07:44 10.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Орк на тротинетка 🧌🛴
Коментиран от #43
07:51 10.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
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32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха хи хо
07:54 10.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Прочети
До коментар #28 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Коментар 6 , там ти е отговорът.
08:25 10.10.2026
37 Прям
08:27 10.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Майстора
08:40 10.10.2026
41 Абе....
08:48 10.10.2026
42 Урсула
До коментар #9 от "Хахахаха":Съгласен! Мир няма да има въпреки декларации,призиви , санкции и др. Само след капитулация и разбира се репарации на Украйна. Зелен не се ослушвай !
08:48 10.10.2026
43 Абе....
До коментар #29 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Генерал Марк Мили, ти ли си това?
08:49 10.10.2026
44 Абе....
До коментар #25 от "Заключение":Зелю е пионка за пред камерите.
Ето, че съдбата на Украйна се решава от други, без неговото мнение.
08:50 10.10.2026
45 Абе....
До коментар #14 от "Шопо":Украйна е златната мина на западните фирми. Инвестират в нея милиарди, защото са изчислили, че ако я докопат, ще извадят от недрата й трилиони. Путин води бавна и икономически изтощителна война с тях. А двуклетъчните си приказват за някакви три дни.
08:53 10.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Петър Петров не ви отърва пуснете го
До коментар #47 от "Петър Петров":Мошеници.
09:15 10.10.2026
49 Украйна ще я възстановим, КенефРФ остава
-;-
Абе Усрацията на Фюрера още не е спряла, ама се планира възстановяването на Украйна
09:16 10.10.2026