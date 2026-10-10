Южнокорейският посланик в Украйна се завърна у дома

Посланикът на Южна Корея в Украйна се завърна в родината си на фона на дипломатически спор с Киев, съобщи южнокорейското Външно министерство. Сеул отзова дипломата след публично изказване на украинския президент Володимир Зеленски за прехвърлянето в Южна Корея на двама севернокорейски войници, пленени от украинската армия.

Южнокорейските власти са искали въпросът да остане поверителен. Президентът И Дже-мьон е поискал официално извинение и е изразил опасения, че разгласяването на информацията може да застраши семействата на военнопленниците.

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Сеул предупреди за допълнителни мерки

Южнокорейското правителство заяви, че може да предприеме „допълнителни мерки“, без да уточнява какви ще бъдат те. Решението за отзоваване на посланика беше обявено след критиките на Сеул към публичното споменаване на трансфера от страна на Зеленски.

В отговор говорител на украинското Външно министерство заяви: „Дипломацията трябва да надделее над емоциите“.

Напрежение и заради доставки към Русия

Дипломатическият спор се разви на фона на отделни критики към Южна Корея заради доставки на гориво към Русия. Според публикация на британския вестник „Гардиън“ през юли и август от южнокорейски пристанища към Русия са били изпратени 176 000 тона продукти, предимно дизелово гориво.

Доставките са предизвикали реакция от страна на Киев. Южнокорейското правителство не е обявило конкретни последващи действия, но предупреди, че може да предприеме нови мерки.

Източници: bta.bg