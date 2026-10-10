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Тръмп призова за по-ниски цени на горивата в САЩ

Тръмп призова за по-ниски цени на горивата в САЩ

10 Октомври, 2026 07:41, обновена 10 Октомври, 2026 07:42 897 8

  • доналд тръмп-
  • руски дизел-
  • цени на горивата-
  • сащ-
  • владимир путин

Американският президент заяви, че Русия ще достави дизел за САЩ и международните пазари. Вашингтон временно ще отмени санкциите върху руския дизел

Тръмп призова за по-ниски цени на горивата в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова търговците да намалят цените на горивата, като заяви, че геополитическата обстановка вече създава условия за това. Той отправи апела си по време на предизборен митинг в щата Ню Йорк.

„Настъпи моментът да намалим цените на горивата в нашата страна“, каза Тръмп.

Американският президент свърза очакваното поевтиняване с контрола върху Ормузкия проток и с договореностите си с руския президент Владимир Путин. По думите му американската армия напълно контролира протока, а през него вече преминава „повече петрол, отколкото преди войната“ с Иран.

Русия ще доставя дизел на САЩ и световния пазар

Тръмп съобщи, че Русия се е съгласила да достави дизелово гориво на американския и международните пазари. Първата доставка трябва да бъде над 300 хиляди тона, последвана от още 500 хиляди тона през ноември и 1 милион тона непосредствено след това.

Според американския президент Вашингтон ще отмени за шест месеца санкциите, които ограничават търговията с руски дизел. Той заяви, че договореността е постигната в разговор с Путин, който е потвърдил готовността на Русия да доставя нефтопродукти на САЩ и световните пазари.

Поставянето на акцент върху дизела идва на фона на поскъпването на горивата и проблемите с доставките, свързани с напрежението около Ормузкия проток и войната с Иран. Договореността обаче е представена публично основно чрез изявленията на Тръмп, без в съобщението да са посочени подробности за конкретните купувачи, маршрутите и сроковете на доставките.

Зеленски разкритикува договореността

Тръмп вече е заявил, че е провел успешен разговор с Путин, в който са обсъдили доставките на дизелово гориво. Сделката предвижда руският дизел да бъде насочен както към САЩ, така и към международния пазар.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува Тръмп за договореностите с руския лидер. Киев се противопоставя на облекчаването на ограниченията срещу руската енергетика, тъй като приходите от износа на нефтопродукти са свързани с финансирането на руската военна икономика.

Следващият етап е свързан с реалното изпълнение на обявените доставки и с това дали допълнителните количества ще достигнат до американския пазар. Именно обемът, сроковете и начинът на транспортиране ще определят дали договореността ще има осезаем ефект върху цените на горивата в САЩ.

Източници: gazeta.ru, m.interfax.ru, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой каза, на здраве?

    9 1 Отговор
    Първите изгодни сделки са за щатите. За нас остават тройните евриви цени на всички стоки и продукти.

    07:52 10.10.2026

  • 2 Αлфа Bълкът

    1 1 Отговор
    Лакърдиите с които се управлява световната икономика.
    Това гориво ще пътува 1 месец до САЩ, а ще покрие 1/2 от дневните им нужди!
    Общо 3млн тона очакват САЩ в следващите месеци, които ще покрият 5-6 дни.

    08:13 10.10.2026

  • 3 Шаран БГ

    2 1 Отговор
    Може и да съм сгрешил /но не много/ при пресмятанията / галони, литри, долари, евра/ .
    В момента литър бензин у САЩ се харчи за 1,51 евра !? Браво! Наборът иска да е още по-йофтено !!
    А нашите брюкселски кокони гледат на европееца да му е колкото се може по-скъпо!! Важното е милиардите евра да текат към Зеленски !? Зер бие руснака, я !?

    08:15 10.10.2026

  • 4 ........–

    0 1 Отговор
    Тръмп призова за по-ниски цени на горивата в САЩ.

    Нал ПАЗАРЯ беше ЦАР ?!?!?

    Обратно към социализЪма и комунизЪма по кра вар ски .

    08:27 10.10.2026

  • 5 Историк

    3 1 Отговор
    Агент Краснов се договори с Путин да му помогне на изборите сега съвсем официално пред целия свят най-безскрупулно и нагло. Ако някой досега се е съмнявал, че през 2016 г. тръмп е станал президент без руска намеса,сега е напълно ясно. Уж щяха много сериозни санкции да налагат на Русия по наскоро приетия закон ,но Краснов не го беше подписал,защото е подлец и хич не му пука за САЩ, договоря се с Путин, вдига санциите и започва бизнес с него, подиграва се с целия свят и осново с Украйна. Сега Путин се радва,защото тръмп му дава много пари и финансира жестоката му война срещу Украйна и то точно в деня, когато Зеленски е в САЩ за преговори как войната да бъде спряна. Тръмп му показва, че ще помога на Путин да ликвшдира Украйна, ако не капитулира. Може би наистина само Иран може да спаси света от него. Тръм мисли единствено за себе си и високите цени на дизела много разгневиха американците. Тръмп ,което е нечувано в цялата американска история, ще внесе дизел от Русия. Войната на тръмп срещу Иран удари цял свят, но той вместо да я спре, иска помощ от Путин. Двамата злодеи действат заедно срещу целия свят и трагедията е, че имат огромна и безконтролна власт . Терористите могат да бъдат спрени само с действия, а всъщност са оставени двамата заедно да действат срещу света.

    Коментиран от #8

    08:32 10.10.2026

  • 6 Глупав човек

    2 0 Отговор
    Със много власт
    Но за щастие Временна
    Изборите идват и Тръмп в коша със боклука

    08:40 10.10.2026

  • 7 ДОНИ СИ ЛАПА ЯКО

    3 0 Отговор
    А иначе призовава.

    08:48 10.10.2026

  • 8 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Историк":

    Кое е нечувано? САЩ да внася петрол и гориво от Русия? Ма не, хич даже 😂..

    09:04 10.10.2026