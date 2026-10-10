Тръмп призова за по-ниски цени на горивата в САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова търговците да намалят цените на горивата, като заяви, че геополитическата обстановка вече създава условия за това. Той отправи апела си по време на предизборен митинг в щата Ню Йорк.

„Настъпи моментът да намалим цените на горивата в нашата страна“, каза Тръмп.

Американският президент свърза очакваното поевтиняване с контрола върху Ормузкия проток и с договореностите си с руския президент Владимир Путин. По думите му американската армия напълно контролира протока, а през него вече преминава „повече петрол, отколкото преди войната“ с Иран.

Русия ще доставя дизел на САЩ и световния пазар

Тръмп съобщи, че Русия се е съгласила да достави дизелово гориво на американския и международните пазари. Първата доставка трябва да бъде над 300 хиляди тона, последвана от още 500 хиляди тона през ноември и 1 милион тона непосредствено след това.

Според американския президент Вашингтон ще отмени за шест месеца санкциите, които ограничават търговията с руски дизел. Той заяви, че договореността е постигната в разговор с Путин, който е потвърдил готовността на Русия да доставя нефтопродукти на САЩ и световните пазари.

Поставянето на акцент върху дизела идва на фона на поскъпването на горивата и проблемите с доставките, свързани с напрежението около Ормузкия проток и войната с Иран. Договореността обаче е представена публично основно чрез изявленията на Тръмп, без в съобщението да са посочени подробности за конкретните купувачи, маршрутите и сроковете на доставките.

Зеленски разкритикува договореността

Тръмп вече е заявил, че е провел успешен разговор с Путин, в който са обсъдили доставките на дизелово гориво. Сделката предвижда руският дизел да бъде насочен както към САЩ, така и към международния пазар.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува Тръмп за договореностите с руския лидер. Киев се противопоставя на облекчаването на ограниченията срещу руската енергетика, тъй като приходите от износа на нефтопродукти са свързани с финансирането на руската военна икономика.

Следващият етап е свързан с реалното изпълнение на обявените доставки и с това дали допълнителните количества ще достигнат до американския пазар. Именно обемът, сроковете и начинът на транспортиране ще определят дали договореността ще има осезаем ефект върху цените на горивата в САЩ.

Източници: gazeta.ru, m.interfax.ru, apnews.com