Руснаците поразиха административна сграда в Одеса, ранените в Киев станаха 8

Седем души са ранени при атаки в Киев, като трима от тях са в тежко състояние. Петима пострадали са настанени в градски болници, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.
Ударите са засегнали Оболонския район. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна там са възникнали три пожара в дървени постройки и сухи треви. Огънят е бил ликвидиран на обща площ от 200 квадратни метра. Повредено е и едноетажно съоръжение в двор на жилищен блок.
По-рано украинските власти съобщиха, че ракета е попаднала в сграда на ресторант в района. На друг адрес отломки от ракета са паднали в двор на жилищна сграда. В Соломянския район на Киев са регистрирани паднали отломки върху 25-етажен жилищен блок и 8-етажна офис сграда.
Повредена административна сграда в Одеса
При отделен удар в Одеса е повредена административна сграда. Засегнати са фасадата и покривът, а щети са нанесени и на паркирани автомобили, съобщи областният управител Олег Кипер.„Врагът нанесе удар по административна сграда в Одеса. Повредени са фасадата и покривът на сградата, както и паркирани автомобили“, заяви Кипер.
В резултат на удара е избухнал пожар, който по-късно е бил потушен. Към съобщението на украинските власти не е постъпвала информация за загинали или ранени в Одеса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе
20:13 10.10.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А в Киев?
Аз в Москва имам. И бензин тоже.
А 10 яйца Ги купувам за 47 рубли.
А при вас как е?
Коментиран от #7
20:13 10.10.2026
4 Европеец
20:13 10.10.2026
5 Само така
20:15 10.10.2026
6 Мара Джамбазовата Патка
20:23 10.10.2026
7 Оооо
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Джуджи кацна ли вече в москва?
20:32 10.10.2026