Руснаците поразиха административна сграда в Одеса, ранените в Киев станаха 8

Седем души са ранени при атаки в Киев, като трима от тях са в тежко състояние. Петима пострадали са настанени в градски болници, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

Ударите са засегнали Оболонския район. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна там са възникнали три пожара в дървени постройки и сухи треви. Огънят е бил ликвидиран на обща площ от 200 квадратни метра. Повредено е и едноетажно съоръжение в двор на жилищен блок.

По-рано украинските власти съобщиха, че ракета е попаднала в сграда на ресторант в района. На друг адрес отломки от ракета са паднали в двор на жилищна сграда. В Соломянския район на Киев са регистрирани паднали отломки върху 25-етажен жилищен блок и 8-етажна офис сграда.

Повредена административна сграда в Одеса

При отделен удар в Одеса е повредена административна сграда. Засегнати са фасадата и покривът, а щети са нанесени и на паркирани автомобили, съобщи областният управител Олег Кипер.

„Врагът нанесе удар по административна сграда в Одеса. Повредени са фасадата и покривът на сградата, както и паркирани автомобили“, заяви Кипер.

В резултат на удара е избухнал пожар, който по-късно е бил потушен. Към съобщението на украинските власти не е постъпвала информация за загинали или ранени в Одеса.