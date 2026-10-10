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Руснаците поразиха административна сграда в Одеса, ранените в Киев станаха 8
  Тема: Украйна

Руснаците поразиха административна сграда в Одеса, ранените в Киев станаха 8

10 Октомври, 2026 20:04 786 7

  • киев-
  • одеса-
  • руски удари-
  • обстрел-
  • украйна

Трима от пострадалите в украинската столица са в тежко състояние

Руснаците поразиха административна сграда в Одеса, ранените в Киев станаха 8 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем души са ранени при атаки в Киев, като трима от тях са в тежко състояние. Петима пострадали са настанени в градски болници, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

Ударите са засегнали Оболонския район. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна там са възникнали три пожара в дървени постройки и сухи треви. Огънят е бил ликвидиран на обща площ от 200 квадратни метра. Повредено е и едноетажно съоръжение в двор на жилищен блок.

По-рано украинските власти съобщиха, че ракета е попаднала в сграда на ресторант в района. На друг адрес отломки от ракета са паднали в двор на жилищна сграда. В Соломянския район на Киев са регистрирани паднали отломки върху 25-етажен жилищен блок и 8-етажна офис сграда.

Повредена административна сграда в Одеса

При отделен удар в Одеса е повредена административна сграда. Засегнати са фасадата и покривът, а щети са нанесени и на паркирани автомобили, съобщи областният управител Олег Кипер.

„Врагът нанесе удар по административна сграда в Одеса. Повредени са фасадата и покривът на сградата, както и паркирани автомобили“, заяви Кипер.

В резултат на удара е избухнал пожар, който по-късно е бил потушен. Към съобщението на украинските власти не е постъпвала информация за загинали или ранени в Одеса.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    19 3 Отговор
    в Одеса има вече партизанско движение и освобождаването на града ще стане отвътре с помощ отвън!!!

    20:13 10.10.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 3 Отговор
    В Одеса Има ли Интернет? Ха-ха-ха
    А в Киев?
    Аз в Москва имам. И бензин тоже.
    А 10 яйца Ги купувам за 47 рубли.
    А при вас как е?

    Коментиран от #7

    20:13 10.10.2026

  • 4 Европеец

    18 3 Отговор
    По диагонал минах статията и останах учуден, че няма информация за българите в Одеса...... Не че ме интересува де...... Хубаво че Путин се е по разсънил вече и започва да намеква за силата и мощта на руския войник..... Ако либералният Путин не се бъркаше в работата на генералите да сме забравили за тая война още след като украинската хунта отказа да изпълнява не Нинск едно и Минск 2......

    20:13 10.10.2026

  • 5 Само така

    12 3 Отговор
    Браво на руснаците 👏

    20:15 10.10.2026

  • 6 Мара Джамбазовата Патка

    10 0 Отговор
    На зло куче, дрбела тояга!

    20:23 10.10.2026

  • 7 Оооо

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Джуджи кацна ли вече в москва?

    20:32 10.10.2026

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