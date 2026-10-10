ЦАХАЛ удари събиране на бойци от „Нухба“ в град Газа

Армията за отбрана на Израел съобщи, че е нанесла удар по място за събиране на бойци от подразделението „Нухба“ в град Газа. По данни на ЦАХАЛ при атаката са били ликвидирани няколко бойци от военното крило на „Хамас“, като военните потвърдиха смъртта на най-малко двама от поразените.

„ЦАХАЛ нанесе удар по място за събиране на терористи от елитното подразделение „Нухба“ в град Газа. В резултат на удара бяха ликвидирани няколко терористи от военното крило на организацията „Хамас“, се казва в съобщението на израелската армия.

Израелските военни твърдят, че ликвидираните са участвали в атаки срещу военнослужещи на ЦАХАЛ и са предприемали действия за възстановяване на военния потенциал на въоръжените организации. Според армията това представлява „системно нарушение на разпоредбите на споразумението за прекратяване на огъня“.

При отделен удар в северната част на Ивицата Газа е бил ликвидиран командир на противотанково подразделение от военното крило на палестинската групировка „Ислямски джихад“, съобщи още ЦАХАЛ. Името му не беше оповестено.

Израелската армия не посочи кога точно са извършени ударите, нито предостави данни за цивилни жертви или пострадали. Към момента няма независимо потвърждение на броя на загиналите и на твърденията за функциите на поразените бойци. Израел и „Хамас“ продължават да си отправят взаимни обвинения в нарушения на договореното прекратяване на огъня.

Източници: newsru.co.il, marketscreener.com