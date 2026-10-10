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ЦАХАЛ удари събиране на бойци от „Нухба“ в град Газа
  Тема: Бъдещето на Газа

ЦАХАЛ удари събиране на бойци от „Нухба“ в град Газа

10 Октомври, 2026 20:20 559 11

  • цaхал-
  • ивицата газа-
  • хамас-
  • ислямски джихад-
  • нухба

Израелската армия потвърди смъртта на най-малко двама от атакуваните. При отделен удар е ликвидиран командир на противотанково подразделение на „Ислямски джихад“

ЦАХАЛ удари събиране на бойци от „Нухба“ в град Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Армията за отбрана на Израел съобщи, че е нанесла удар по място за събиране на бойци от подразделението „Нухба“ в град Газа. По данни на ЦАХАЛ при атаката са били ликвидирани няколко бойци от военното крило на „Хамас“, като военните потвърдиха смъртта на най-малко двама от поразените.

„ЦАХАЛ нанесе удар по място за събиране на терористи от елитното подразделение „Нухба“ в град Газа. В резултат на удара бяха ликвидирани няколко терористи от военното крило на организацията „Хамас“, се казва в съобщението на израелската армия.

Израелските военни твърдят, че ликвидираните са участвали в атаки срещу военнослужещи на ЦАХАЛ и са предприемали действия за възстановяване на военния потенциал на въоръжените организации. Според армията това представлява „системно нарушение на разпоредбите на споразумението за прекратяване на огъня“.

При отделен удар в северната част на Ивицата Газа е бил ликвидиран командир на противотанково подразделение от военното крило на палестинската групировка „Ислямски джихад“, съобщи още ЦАХАЛ. Името му не беше оповестено.

Израелската армия не посочи кога точно са извършени ударите, нито предостави данни за цивилни жертви или пострадали. Към момента няма независимо потвърждение на броя на загиналите и на твърденията за функциите на поразените бойци. Израел и „Хамас“ продължават да си отправят взаимни обвинения в нарушения на договореното прекратяване на огъня.

Източници: newsru.co.il, marketscreener.com


Израел
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  • 8 Спецназ

    1 1 Отговор
    Цахал напада палатков лагер.

    ЕС не вижда проблем там!

    ФАКТ!

    Коментиран от #11

    20:35 10.10.2026

  • 9 Спецназ

    1 1 Отговор
    ГНУС ме е че съм въвлечен в Съюз на
    европейски мръсници!

    То бива, бива, ама убийство на жени, деца и старци да

    го наричаш "удари е за бЕсенье, Баце!

    ПФУ!!

    20:38 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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