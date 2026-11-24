Най-малко трима палестинци са убити при израелски въздушен удар близо до полицейски пост в град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа. При атаката са ранени още петима души, съобщиха местни медици, цитирани от Ройтерс.

Ударът е извършен рано сутринта. Към момента на публикацията израелската армия не е коментирала нападението.

Удари и след прекратяването на огъня

Атаката е поредната, за която се съобщава след споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, постигнато през октомври 2025 г. с посредничеството на САЩ. Примирието спря пълномащабните бойни действия в опустошената Газа, но не прекрати израелските удари и не доведе до разоръжаване на палестинското движение.

Според данни на здравното министерство в Газа, контролирано от „Хамас“, от началото на примирието са убити най-малко 1600 палестинци. Израел посочва, че през същия период са загинали петима негови военнослужещи.

Израелските въоръжени сили контролират около две трети от ивицата Газа, което е повече от територията, контролирана от тях при началото на примирието. „Хамас“ държи малка ивица земя по крайбрежието.

Служител на ООН е убит в Джабалия

Ден преди удара край Хан Юнис служител на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци е бил убит при израелски въздушен удар в бежанския лагер Джабалия в северната част на Газа.

Новите жертви са регистрирани на фона на продължаващи спорове около изпълнението на примирието, което прекрати основните бойни действия, но не сложи край на насилието в анклава.