Тръмп: Зеленски пренебрегна исканията да не удря руските нефтени заводи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон многократно е настоявал пред украинския президент Володимир Зеленски да не бъдат атакувани руските нефтопреработвателни заводи, но Киев не се е съобразил с исканията.

„Не удряйте дизеловото гориво, защото има голям проблем – голям недостиг“, каза Тръмп пред журналисти. По думите му Русия доставя значителна част от дизеловото гориво на световния пазар, а ударите по рафинериите ограничават наличните количества.

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Американският президент свърза атаките с недостига на дизел и с високите цени на горивото в Съединените щати. Той заяви, че проблемът се задълбочава и заради недостатъчния световен капацитет за преработка на нефт.

Според американски представител, цитиран от Axios, САЩ са отправили около шест искания към Украйна да спре атаките срещу руските рафинерии. Представителят твърди, че решението на Тръмп да договори доставки на руски дизел е било взето, след като тези искания са били пренебрегнати.

Вашингтон обвързва горивата с нова сделка с Москва

На 9 октомври Тръмп съобщи, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да бъдат доставени още 500 000 тона, а след това и допълнителни количества.

Тръмп представя договореността с руския президент Владимир Путин като мярка за увеличаване на предлагането и ограничаване на ценовия натиск върху дизела. Белият дом също свързва глобалното ограничаване на доставките с войната между Русия и Украйна и с недостатъчния капацитет на рафинериите.

Украинските атаки по руската петролна инфраструктура през последните месеци доведоха до нарушения в производството и до ограничения на горивата в Русия, съобщават американски медии. В същото време Киев разглежда рафинериите като част от руската военна и икономическа инфраструктура.

Зеленски настоява за взаимно спиране на ударите

В интервю за Axios Зеленски определи решението за облекчаване на санкциите срещу руския износ на дизел като „несправедливо и нечестно“. Той заяви, че Украйна е готова да спре ударите по руските рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинските електроцентрали и друга енергийна инфраструктура.

Това е различие в позициите между Вашингтон и Киев. Тръмп настоява Украйна едностранно да прекрати ударите по руските съоръжения за производство на дизелово гориво, докато Зеленски предлага взаимна договореност за спиране на атаките по енергийните обекти и от двете страни.

Тръмп вече отправи публичен призив към Зеленски да прекрати ударите по руските рафинерии през септември. Тогава той каза, че Украйна може да атакува други цели, но не и съоръженията, свързани с дизеловото гориво.

Според Axios американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са обсъдили с украински представители в Маями нови предложения за прекратяване на войната. Предстои да стане ясно дали спорът за ударите по руската енергийна инфраструктура ще повлияе на следващите дипломатически контакти между Вашингтон и Киев.

Източници: apnews.com, axios.com, aa.com.tr