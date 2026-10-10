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Тръмп: Зеленски пренебрегна исканията да не удря руските нефтени заводи
  Тема: Украйна

Тръмп: Зеленски пренебрегна исканията да не удря руските нефтени заводи

10 Октомври, 2026 20:54 1 074 27

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • руски рафинерии-
  • дизелово гориво-
  • войната в украйна

Американският президент заяви, че ударите по руските рафинерии задълбочават световния недостиг на дизелово гориво. Киев твърди, че е готов на взаимно спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура

Тръмп: Зеленски пренебрегна исканията да не удря руските нефтени заводи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон многократно е настоявал пред украинския президент Володимир Зеленски да не бъдат атакувани руските нефтопреработвателни заводи, но Киев не се е съобразил с исканията.

„Не удряйте дизеловото гориво, защото има голям проблем – голям недостиг“, каза Тръмп пред журналисти. По думите му Русия доставя значителна част от дизеловото гориво на световния пазар, а ударите по рафинериите ограничават наличните количества.

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Американският президент свърза атаките с недостига на дизел и с високите цени на горивото в Съединените щати. Той заяви, че проблемът се задълбочава и заради недостатъчния световен капацитет за преработка на нефт.

Според американски представител, цитиран от Axios, САЩ са отправили около шест искания към Украйна да спре атаките срещу руските рафинерии. Представителят твърди, че решението на Тръмп да договори доставки на руски дизел е било взето, след като тези искания са били пренебрегнати.

Вашингтон обвързва горивата с нова сделка с Москва

На 9 октомври Тръмп съобщи, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да бъдат доставени още 500 000 тона, а след това и допълнителни количества.

Тръмп представя договореността с руския президент Владимир Путин като мярка за увеличаване на предлагането и ограничаване на ценовия натиск върху дизела. Белият дом също свързва глобалното ограничаване на доставките с войната между Русия и Украйна и с недостатъчния капацитет на рафинериите.

Украинските атаки по руската петролна инфраструктура през последните месеци доведоха до нарушения в производството и до ограничения на горивата в Русия, съобщават американски медии. В същото време Киев разглежда рафинериите като част от руската военна и икономическа инфраструктура.

Зеленски настоява за взаимно спиране на ударите

В интервю за Axios Зеленски определи решението за облекчаване на санкциите срещу руския износ на дизел като „несправедливо и нечестно“. Той заяви, че Украйна е готова да спре ударите по руските рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинските електроцентрали и друга енергийна инфраструктура.

Това е различие в позициите между Вашингтон и Киев. Тръмп настоява Украйна едностранно да прекрати ударите по руските съоръжения за производство на дизелово гориво, докато Зеленски предлага взаимна договореност за спиране на атаките по енергийните обекти и от двете страни.

Тръмп вече отправи публичен призив към Зеленски да прекрати ударите по руските рафинерии през септември. Тогава той каза, че Украйна може да атакува други цели, но не и съоръженията, свързани с дизеловото гориво.

Според Axios американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са обсъдили с украински представители в Маями нови предложения за прекратяване на войната. Предстои да стане ясно дали спорът за ударите по руската енергийна инфраструктура ще повлияе на следващите дипломатически контакти между Вашингтон и Киев.

Източници: apnews.com, axios.com, aa.com.tr


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАРКОМАНА КАТЕГОРИЧНО

    27 20 Отговор
    Е ЗАЛОЖЕН НА ДУЗПАТА.

    Коментиран от #7

    21:00 10.10.2026

  • 2 Перо

    19 20 Отговор
    Той Пича му каза каква ще му е съдбата на Зелю. Който не слуша Пича, умира!

    21:00 10.10.2026

  • 3 а , не така

    18 17 Отговор
    Друг такъв просяк няма да намерите .

    Коментиран от #13

    21:00 10.10.2026

  • 4 Сатана Z

    8 18 Отговор
    Кирил Димитриев е роден в Украйна , израснал в САЩ и е дясната ръка на Темнейший и знае на какво кълве шаран като бай Дончо.Тази схема е негова с одобрението на Володя

    Коментиран от #27

    21:01 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нещо за Иран

    15 4 Отговор
    Не каза ли ?
    Скоро ще има избори и ще стане интересно

    21:02 10.10.2026

  • 7 Дядото малко е лукав

    8 15 Отговор

    До коментар #1 от "НАРКОМАНА КАТЕГОРИЧНО":

    нали те самите помагат за насочване на дроновете?

    21:02 10.10.2026

  • 8 към новината

    10 17 Отговор
    Урсула трябва да побърза да вкарва ЕС във война иначе кранчето ще секне и няма да има далаверка вече

    Коментиран от #14, #20

    21:03 10.10.2026

  • 9 К.О.Т..А.К 🐱

    22 6 Отговор
    първата сила в света се моли на 20тата да не удря втората , която е съюз с 3тата уж-Китай

    Коментиран от #26

    21:03 10.10.2026

  • 10 баба Гина

    7 16 Отговор
    Айдееее, ойде Зелето при Мъдурото...

    21:04 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Край на залозите

    8 14 Отговор
    Зеленски игра ва банк и е пътник , очертава се нова демилитаризирана зона като в Корея

    21:05 10.10.2026

  • 13 Европеец

    11 16 Отговор

    До коментар #3 от "а , не така":

    Дончо най-после му просветна за зеления просяк милионера и го отби..... Въпросът е новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка дали ще види някога пагубните действия за света на зеления просяк милионер..... Остава Дончо да му просветне и за Иран, за да имаме някаква надежда за връщане към нормалноста...

    21:06 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Само питам

    10 8 Отговор
    Сега стана ли ясно защо делегацията така бързо се изнесе от Маями?

    21:08 10.10.2026

  • 16 Иван

    15 11 Отговор
    Браво на Зеленски !
    Как ли де да се съобразява с един малоумник

    21:08 10.10.2026

  • 17 Хмм

    3 7 Отговор
    какво правят парите, 90 млрд. от ЕС, но да е сети за Мадуро

    Коментиран от #19

    21:13 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кико

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    Ха, ха, ха - Украйна не е Венецуела и Зеленски не е Мадуро !

    21:17 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тов. ЧЛЕНИН

    9 2 Отговор
    Таваришчи , сега разбрахте ли , че Дончо го интересуват само сделките ?! Не и човешките животи ..

    21:18 10.10.2026

  • 22 Мосейчук - депутат от Радата

    5 2 Отговор
    "Конец озурпатора очень близко."

    Дефакто Зеленски е загубил пълномощията си на президент преди повече от две години.

    Коментиран от #25

    21:25 10.10.2026

  • 23 Оги

    4 0 Отговор
    Зельо нагази твърде надълбоко, щом засегна американските интереси и беше изритан като мръсно псе.

    21:32 10.10.2026

  • 24 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Американците подпомагат режима на Путин, ЕС се презапасява уж за последно с газ ,но иначе налагат санкции на Русия. Върховно лицемерие.

    21:35 10.10.2026

  • 25 Казанлъшкия

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мосейчук - депутат от Радата":

    Не е - докато има военно положение,няма нори избити з президент и той може да остане . Така пише в конституцията им.

    21:36 10.10.2026

  • 26 От 8 глуха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Печелившият е Китай,честито на печелившите🤣😂😂

    21:37 10.10.2026

  • 27 Казанлъшкия

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    То няма нищо ненормално е това руснак да е роден в Украйна, която е изцяло руска като население. Руските македонци са това.

    21:38 10.10.2026