Тръмп: Зеленски пренебрегна исканията да не удря руските нефтени заводи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон многократно е настоявал пред украинския президент Володимир Зеленски да не бъдат атакувани руските нефтопреработвателни заводи, но Киев не се е съобразил с исканията.
„Не удряйте дизеловото гориво, защото има голям проблем – голям недостиг“, каза Тръмп пред журналисти. По думите му Русия доставя значителна част от дизеловото гориво на световния пазар, а ударите по рафинериите ограничават наличните количества.
Американският президент свърза атаките с недостига на дизел и с високите цени на горивото в Съединените щати. Той заяви, че проблемът се задълбочава и заради недостатъчния световен капацитет за преработка на нефт.
Според американски представител, цитиран от Axios, САЩ са отправили около шест искания към Украйна да спре атаките срещу руските рафинерии. Представителят твърди, че решението на Тръмп да договори доставки на руски дизел е било взето, след като тези искания са били пренебрегнати.
Вашингтон обвързва горивата с нова сделка с Москва
На 9 октомври Тръмп съобщи, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да бъдат доставени още 500 000 тона, а след това и допълнителни количества.
Тръмп представя договореността с руския президент Владимир Путин като мярка за увеличаване на предлагането и ограничаване на ценовия натиск върху дизела. Белият дом също свързва глобалното ограничаване на доставките с войната между Русия и Украйна и с недостатъчния капацитет на рафинериите.
Украинските атаки по руската петролна инфраструктура през последните месеци доведоха до нарушения в производството и до ограничения на горивата в Русия, съобщават американски медии. В същото време Киев разглежда рафинериите като част от руската военна и икономическа инфраструктура.
Зеленски настоява за взаимно спиране на ударите
В интервю за Axios Зеленски определи решението за облекчаване на санкциите срещу руския износ на дизел като „несправедливо и нечестно“. Той заяви, че Украйна е готова да спре ударите по руските рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинските електроцентрали и друга енергийна инфраструктура.
Това е различие в позициите между Вашингтон и Киев. Тръмп настоява Украйна едностранно да прекрати ударите по руските съоръжения за производство на дизелово гориво, докато Зеленски предлага взаимна договореност за спиране на атаките по енергийните обекти и от двете страни.
Тръмп вече отправи публичен призив към Зеленски да прекрати ударите по руските рафинерии през септември. Тогава той каза, че Украйна може да атакува други цели, но не и съоръженията, свързани с дизеловото гориво.
Според Axios американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са обсъдили с украински представители в Маями нови предложения за прекратяване на войната. Предстои да стане ясно дали спорът за ударите по руската енергийна инфраструктура ще повлияе на следващите дипломатически контакти между Вашингтон и Киев.
Източници: apnews.com, axios.com, aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАРКОМАНА КАТЕГОРИЧНО
Коментиран от #7
21:00 10.10.2026
2 Перо
21:00 10.10.2026
3 а , не така
Коментиран от #13
21:00 10.10.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #27
21:01 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нещо за Иран
Скоро ще има избори и ще стане интересно
21:02 10.10.2026
7 Дядото малко е лукав
До коментар #1 от "НАРКОМАНА КАТЕГОРИЧНО":нали те самите помагат за насочване на дроновете?
21:02 10.10.2026
8 към новината
Коментиран от #14, #20
21:03 10.10.2026
9 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #26
21:03 10.10.2026
10 баба Гина
21:04 10.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Край на залозите
21:05 10.10.2026
13 Европеец
До коментар #3 от "а , не така":Дончо най-после му просветна за зеления просяк милионера и го отби..... Въпросът е новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка дали ще види някога пагубните действия за света на зеления просяк милионер..... Остава Дончо да му просветне и за Иран, за да имаме някаква надежда за връщане към нормалноста...
21:06 10.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Само питам
21:08 10.10.2026
16 Иван
Как ли де да се съобразява с един малоумник
21:08 10.10.2026
17 Хмм
Коментиран от #19
21:13 10.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кико
До коментар #17 от "Хмм":Ха, ха, ха - Украйна не е Венецуела и Зеленски не е Мадуро !
21:17 10.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тов. ЧЛЕНИН
21:18 10.10.2026
22 Мосейчук - депутат от Радата
Дефакто Зеленски е загубил пълномощията си на президент преди повече от две години.
Коментиран от #25
21:25 10.10.2026
23 Оги
21:32 10.10.2026
24 Казанлъшкия
21:35 10.10.2026
25 Казанлъшкия
До коментар #22 от "Мосейчук - депутат от Радата":Не е - докато има военно положение,няма нори избити з президент и той може да остане . Така пише в конституцията им.
21:36 10.10.2026
26 От 8 глуха
До коментар #9 от "К.О.Т..А.К 🐱":Печелившият е Китай,честито на печелившите🤣😂😂
21:37 10.10.2026
27 Казанлъшкия
До коментар #4 от "Сатана Z":То няма нищо ненормално е това руснак да е роден в Украйна, която е изцяло руска като население. Руските македонци са това.
21:38 10.10.2026