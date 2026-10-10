Киев призова жителите да се запасят с вода и храна

Киевската градска държавна администрация призова жителите на столицата да направят запаси от вода и храна, да утеплят жилищата си и да заредят външните батерии и преносимите зарядни устройства. Препоръките са отправени на фона на продължаващи усилия за възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването.
„Енергетиците работят денонощно, за да възстановят електрозахранването на всички потребители, а градските комунални служби – за възстановяване на нормалните параметри на водоснабдяването“, заяви администрацията. Оттам допълниха, че интензивността на обстрелите се увеличава и призоваха киевляните да се погрижат за най-необходимите индивидуални запаси.
Вода за минимум три дни
Според препоръките всеки възрастен трябва да разполага с по 3 литра питейна вода на ден. Допълнително са нужни между 10 и 12 литра техническа вода дневно за хигиена и приготвяне на храна. Властите съветват запасите да бъдат направени най-малко за три дни.
В Киев има 155 бюветни комплекса, които могат да работят от генератори при прекъсване на електрозахранването. Те са посочени като един от възможните източници на вода при аварийна ситуация.
Храна, светлина и топлина
Градската администрация препоръча жителите да се снабдят с трайни продукти, включително храна, която не изисква електричество за приготвяне. Призивът включва още подготовка на фенери, лампи с батерии или акумулатори, свещи, кибрит и резервни батерии.
Жилищата трябва да бъдат утеплени чрез уплътняване на фугите около прозорците и проверка на външната им изолация. КГГА препоръча между стената и радиатора да бъде поставен алуминиев изолационен материал или друг топлоизолатор.
Гражданите са призовани да следят официалните съобщения на градските власти. При движение навън в тъмната част на денонощието администрацията препоръчва светлоотразително облекло или ленти, поставени на ръкава, чантата или раницата.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #15
21:22 10.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #24
21:22 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кокошинков
21:23 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Руснаците пак устроиха голодомор
Коментиран от #13
21:23 10.10.2026
7 Про100 💪👑💯
Коментиран от #12, #35
21:24 10.10.2026
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
21:24 10.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жорко
21:27 10.10.2026
11 Мда
До коментар #3 от "Горски":Даже имаше фейк новина, публикувана във факти (06.10.2026), че Южна Корея е доставила над 176 хил. тона гориво на Русия с танкери, част от които са под санкции. Лелей...
21:28 10.10.2026
12 Никак даже
До коментар #7 от "Про100 💪👑💯":само по около 50 хиляди на месец ин по информация на любезния сайт факти отпреди няколко дена
21:28 10.10.2026
13 Соломон
До коментар #6 от "Руснаците пак устроиха голодомор":17 трилиона рубли са заделени за войната в Русия.За блокиране на интернета са предвисени 20 милиарда рубли.А за борба с рака 3,5 милиарда.Целия бюджет за раковоболните за гогина изгаря за 2 часа война в Украйна
Коментиран от #17
21:30 10.10.2026
14 Айляк
Останалото ще го свършат нашите майстори на постановките, пред които руските балконинг и хамериканските отровители направо бледнеят:)
Коментиран от #31
21:31 10.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Соломон
До коментар #16 от "Мнение":Тия простотии как ви ги набиват в главите.Я кажи тогава кои са превратаджиите и кой дойде на власт след този така наречен преврат
Коментиран от #29
21:34 10.10.2026
20 Гост
21:35 10.10.2026
21 Русия
21:35 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Соломон
До коментар #17 от "Ама верно ли бе":Я виж само как хубаво си се описал.Защо не пробваш и да си направиш един автопортрет.Може и рисуването да ти се отдава.
21:36 10.10.2026
24 Мнение
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Само дето не храним обикновените хора в укрия, а спонсорираме златната тоалетна чиния на зеления и фирмите около урсулите!
21:36 10.10.2026
25 А какви времена бяха...
21:37 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 зелю в бункера
Като битката за Берлин.
21:37 10.10.2026
28 Стефан
21:41 10.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бай той Толстой
21:42 10.10.2026
31 Хмм
До коментар #14 от "Айляк":Зеленски е на път да загуби благоволението на американците, надяват се Тръмп да падне, но не Байдън, а Тръмп им позволи да обстрелват дълбоко в руския тил, Байдън им охлади мерака и за чл. 5, когато убиха двама поляци на полска територия, всички войни в Европа са ставали след провокации, но никоя европейска страна няма боеспособна армия, надяваха се на Украйна, има 40 млн., но никой не е победил страна при 1:4
21:42 10.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Горски
21:46 10.10.2026
34 Перо
21:47 10.10.2026
35 Мнение
До коментар #7 от "Про100 💪👑💯":2014 -> правителството на обама инвестира 5млрд долара в преврата на Майдана (по думи на Нюланд) -> поставени бяха американски марионетки, бази и био лаборатории на територията на Украйна -> Русия 8г убеждава западът чрез минските споразумения, че укрия трябва да остане неутрална държава (все едно Мексико и Канада да имат руски бази и био лаборатории) -> Меркел каза в изтекъл запис, че никога не са смятали да спазват минските споразумения, а само да удължат времето за въоръжаване на режимът в укрия, който вилнее срещу своите проруски настроени граждани -> Русия влиза в Украйна през 2022 -> Борис Джонсън спира опитът за мирни преговори в Турция -> ЕС спира всички търговски отношения с Русия -> северен поток е взривен (демократично от западните партньори) -> ЕС купува същите руски ресурси но на много по високи цени -> европейската икономика започва да се задъхва и фалитите започват -> междувременно Русия изтласква бандеровците от източна Украйна -> марионетките начело на ЕС, спуснати от глобалистите, започват да обясняват как войната с Русия била неизбежна -> Тръмп сключва договор за горива с Путин (на пук на марионетките начело на ЕС) -> Киев призовава житилите си да се запасяват с храна и вода -> прехвърляне на дългът от фащ на европейците -> повторение на историята от ВСВ!!!
21:48 10.10.2026