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Киев призова жителите да се запасят с вода и храна
  Тема: Украйна

Киев призова жителите да се запасят с вода и храна

10 Октомври, 2026 21:18 730 35

  • киев-
  • украйна-
  • електрозахранване-
  • водоснабдяване-
  • обстрели

Властите препоръчаха запаси за минимум три дни, заредени външни батерии и допълнително утепляване на жилищата

Киев призова жителите да се запасят с вода и храна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киевската градска държавна администрация призова жителите на столицата да направят запаси от вода и храна, да утеплят жилищата си и да заредят външните батерии и преносимите зарядни устройства. Препоръките са отправени на фона на продължаващи усилия за възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването.

„Енергетиците работят денонощно, за да възстановят електрозахранването на всички потребители, а градските комунални служби – за възстановяване на нормалните параметри на водоснабдяването“, заяви администрацията. Оттам допълниха, че интензивността на обстрелите се увеличава и призоваха киевляните да се погрижат за най-необходимите индивидуални запаси.

Вода за минимум три дни

Според препоръките всеки възрастен трябва да разполага с по 3 литра питейна вода на ден. Допълнително са нужни между 10 и 12 литра техническа вода дневно за хигиена и приготвяне на храна. Властите съветват запасите да бъдат направени най-малко за три дни.

В Киев има 155 бюветни комплекса, които могат да работят от генератори при прекъсване на електрозахранването. Те са посочени като един от възможните източници на вода при аварийна ситуация.

Храна, светлина и топлина

Градската администрация препоръча жителите да се снабдят с трайни продукти, включително храна, която не изисква електричество за приготвяне. Призивът включва още подготовка на фенери, лампи с батерии или акумулатори, свещи, кибрит и резервни батерии.

Жилищата трябва да бъдат утеплени чрез уплътняване на фугите около прозорците и проверка на външната им изолация. КГГА препоръча между стената и радиатора да бъде поставен алуминиев изолационен материал или друг топлоизолатор.

Гражданите са призовани да следят официалните съобщения на градските власти. При движение навън в тъмната част на денонощието администрацията препоръчва светлоотразително облекло или ленти, поставени на ръкава, чантата или раницата.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 5 Отговор
    В магазините в Киев е тъмница и касите не работят,а на щандовете едва ли е останало нещо годно за ядене.

    Коментиран от #15

    21:22 10.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Късаме от залъка на децата си да ги храним.

    Коментиран от #24

    21:22 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кокошинков

    16 2 Отговор
    Спрени са пречиствателните станции в киев и всичко директно се влива в днепър,а днепър в черно море и след 20на дена познайте къде ще дойде отпадъка на киев

    21:23 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Руснаците пак устроиха голодомор

    11 5 Отговор
    на украинците като през 30- те години!

    Коментиран от #13

    21:23 10.10.2026

  • 7 Про100 💪👑💯

    3 18 Отговор
    Украинците не умират бързо колкото руснаците.

    Коментиран от #12, #35

    21:24 10.10.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 1 Отговор
    Някога в СССР се отваряха прозорците че беше жега Сега ги оплътняваме Мъка голяма мъка

    21:24 10.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жорко

    5 1 Отговор
    Добра Вечер 🙋‍♂️

    21:27 10.10.2026

  • 11 Мда

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Даже имаше фейк новина, публикувана във факти (06.10.2026), че Южна Корея е доставила над 176 хил. тона гориво на Русия с танкери, част от които са под санкции. Лелей...

    21:28 10.10.2026

  • 12 Никак даже

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Про100 💪👑💯":

    само по около 50 хиляди на месец ин по информация на любезния сайт факти отпреди няколко дена

    21:28 10.10.2026

  • 13 Соломон

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Руснаците пак устроиха голодомор":

    17 трилиона рубли са заделени за войната в Русия.За блокиране на интернета са предвисени 20 милиарда рубли.А за борба с рака 3,5 милиарда.Целия бюджет за раковоболните за гогина изгаря за 2 часа война в Украйна

    Коментиран от #17

    21:30 10.10.2026

  • 14 Айляк

    8 2 Отговор
    Зеленски да си търси землянка някъде, може и в хижа Петрохан.
    Останалото ще го свършат нашите майстори на постановките, пред които руските балконинг и хамериканските отровители направо бледнеят:)

    Коментиран от #31

    21:31 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Тия простотии как ви ги набиват в главите.Я кажи тогава кои са превратаджиите и кой дойде на власт след този така наречен преврат

    Коментиран от #29

    21:34 10.10.2026

  • 20 Гост

    3 1 Отговор
    Цената да си победител, на хартия, е висока!

    21:35 10.10.2026

  • 21 Русия

    6 1 Отговор
    Много скоро на мястото на територия 404 ще пише Русия !!!

    21:35 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ама верно ли бе":

    Я виж само как хубаво си се описал.Защо не пробваш и да си направиш един автопортрет.Може и рисуването да ти се отдава.

    21:36 10.10.2026

  • 24 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Само дето не храним обикновените хора в укрия, а спонсорираме златната тоалетна чиния на зеления и фирмите около урсулите!

    21:36 10.10.2026

  • 25 А какви времена бяха...

    3 0 Отговор
    По време на фронтови действия,давахте видеа с безгрижният и разгулен нощен живот на Куеф...!

    21:37 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 зелю в бункера

    4 0 Отговор
    Започва битката за Киев.
    Като битката за Берлин.

    21:37 10.10.2026

  • 28 Стефан

    2 0 Отговор
    България продължава да въоръжава украинските фашисти. И това не тръгна от Радев, а от послушното Борисов.

    21:41 10.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    И памперсите

    21:42 10.10.2026

  • 31 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Айляк":

    Зеленски е на път да загуби благоволението на американците, надяват се Тръмп да падне, но не Байдън, а Тръмп им позволи да обстрелват дълбоко в руския тил, Байдън им охлади мерака и за чл. 5, когато убиха двама поляци на полска територия, всички войни в Европа са ставали след провокации, но никоя европейска страна няма боеспособна армия, надяваха се на Украйна, има 40 млн., но никой не е победил страна при 1:4

    21:42 10.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Горски

    1 0 Отговор
    Защо ме цензурираш алкохолик такъв???

    21:46 10.10.2026

  • 34 Перо

    1 0 Отговор
    И всичко това заради поддръжката на един нелигитимен и корумпиран шут, който не иска да има избори и да отпаднат мандатите!

    21:47 10.10.2026

  • 35 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Про100 💪👑💯":

    2014 -> правителството на обама инвестира 5млрд долара в преврата на Майдана (по думи на Нюланд) -> поставени бяха американски марионетки, бази и био лаборатории на територията на Украйна -> Русия 8г убеждава западът чрез минските споразумения, че укрия трябва да остане неутрална държава (все едно Мексико и Канада да имат руски бази и био лаборатории) -> Меркел каза в изтекъл запис, че никога не са смятали да спазват минските споразумения, а само да удължат времето за въоръжаване на режимът в укрия, който вилнее срещу своите проруски настроени граждани -> Русия влиза в Украйна през 2022 -> Борис Джонсън спира опитът за мирни преговори в Турция -> ЕС спира всички търговски отношения с Русия -> северен поток е взривен (демократично от западните партньори) -> ЕС купува същите руски ресурси но на много по високи цени -> европейската икономика започва да се задъхва и фалитите започват -> междувременно Русия изтласква бандеровците от източна Украйна -> марионетките начело на ЕС, спуснати от глобалистите, започват да обясняват как войната с Русия била неизбежна -> Тръмп сключва договор за горива с Путин (на пук на марионетките начело на ЕС) -> Киев призовава житилите си да се запасяват с храна и вода -> прехвърляне на дългът от фащ на европейците -> повторение на историята от ВСВ!!!

    21:48 10.10.2026

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