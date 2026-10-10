Киев призова жителите да се запасят с вода и храна

Киевската градска държавна администрация призова жителите на столицата да направят запаси от вода и храна, да утеплят жилищата си и да заредят външните батерии и преносимите зарядни устройства. Препоръките са отправени на фона на продължаващи усилия за възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването.

„Енергетиците работят денонощно, за да възстановят електрозахранването на всички потребители, а градските комунални служби – за възстановяване на нормалните параметри на водоснабдяването“, заяви администрацията. Оттам допълниха, че интензивността на обстрелите се увеличава и призоваха киевляните да се погрижат за най-необходимите индивидуални запаси.

Вода за минимум три дни

Според препоръките всеки възрастен трябва да разполага с по 3 литра питейна вода на ден. Допълнително са нужни между 10 и 12 литра техническа вода дневно за хигиена и приготвяне на храна. Властите съветват запасите да бъдат направени най-малко за три дни.

В Киев има 155 бюветни комплекса, които могат да работят от генератори при прекъсване на електрозахранването. Те са посочени като един от възможните източници на вода при аварийна ситуация.

Храна, светлина и топлина

Градската администрация препоръча жителите да се снабдят с трайни продукти, включително храна, която не изисква електричество за приготвяне. Призивът включва още подготовка на фенери, лампи с батерии или акумулатори, свещи, кибрит и резервни батерии.

Жилищата трябва да бъдат утеплени чрез уплътняване на фугите около прозорците и проверка на външната им изолация. КГГА препоръча между стената и радиатора да бъде поставен алуминиев изолационен материал или друг топлоизолатор.

Гражданите са призовани да следят официалните съобщения на градските власти. При движение навън в тъмната част на денонощието администрацията препоръчва светлоотразително облекло или ленти, поставени на ръкава, чантата или раницата.

Източници: pravda.com.ua