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Тръмп: Зеленски не иска сделка за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп: Зеленски не иска сделка за мир в Украйна

11 Октомври, 2026 04:13 460 5

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • войната в украйна-
  • русия-
  • мирни преговори

Американският президент заяви, че Киев е можел да постигне споразумение още преди две години. Вашингтон продължава контактите с Москва и Киев чрез Стив Уиткоф и Джаред Кушнър

Тръмп: Зеленски не иска сделка за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски не иска да постигне сделка за прекратяване на войната в Украйна и предположи, че страната се нуждае от нов лидер, способен да договори споразумение.

„Предлагам Украйна да има нов лидер, който може да сключва сделки. Той можеше да постигне много сделки, но по някаква причина никога не го прави“, каза Тръмп пред журналисти, цитиран от Асошиейтед прес.

Американският президент добави, че според него Зеленски е трябвало да приеме сделка още преди две години. По думите му тогава украинският президент би бил в „много по-изгодна позиция“.

Спорът се изостри след договореността за руския дизел

Изявленията на Тръмп дойдоха ден след като той обяви договореност с руския президент Владимир Путин за увеличаване на доставките на руски дизел на световния пазар. Американският президент представи споразумението като мярка срещу високите цени на горивата в САЩ.

Тръмп от седмици настоява Украйна да прекрати ударите по руски рафинерии и енергийни обекти. Той обвини Зеленски, че действията на Киев създават проблеми за световните пазари, американските фермери и транспортния сектор.

Зеленски разкритикува договореностите между Вашингтон и Москва. Украинският президент заяви, че облекчаването на санкциите срещу Русия без трайно намаляване на напрежението представлява подкрепа за продължаването на войната.

Вашингтон продължава контактите с Киев и Москва

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Кушнър са провели разговори с украински и европейски представители в Маями. По данни на Си Ен Ен срещата е била насочена към намиране на обща основа за предложение за енергийно примирие, което да бъде представено на руската страна.

В отговор на въпрос дали Уиткоф и Кушнър ще бъдат изпратени в Москва, Тръмп заяви, че Русия иска да постигне споразумение и че въпросът е бил обсъждан няколко пъти.

Ройтерс съобщи, че възможно посещение на двамата американски представители в Москва се обсъжда, но към момента няма обявена дата или потвърдена програма. Така следващата стъпка в дипломатическите контакти остава неясна.

Позициите на Вашингтон и Киев продължават да се разминават по въпроса за условията на евентуално споразумение. Тръмп настоява за бързо прекратяване на войната, докато украинското ръководство заявява, че всяка договореност трябва да включва реални гаранции за сигурност и да не позволява на Русия да използва пауза за ново настъпление.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, prod.transcripts.cnn.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелен ски не иска мир

    4 0 Отговор
    Мир значи избори и след изборите съд, затвор и конфискация на златните тоалетни.

    04:20 11.10.2026

  • 2 Коста

    3 0 Отговор
    Ха добър ден! По време на т.нар. мирни преговори, Зеленчук търси и сключва сделки за нови оръжия и реве за пари... Е те тва в е за мир де...

    04:21 11.10.2026

  • 3 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "Предлагам Украйна да има нов лидер...."

    Хайде пак кършим ръце и ще вием като чакали... 🤔

    04:25 11.10.2026

  • 4 Горски

    3 0 Отговор
    Тази малка ,зелена въшка,не разбра ли,че е никой? Просто я използваха и изхвърлиха на боклука,откъдето пръкна! Този ненормалник унищожава Украйна по поръчка на водещите европейски държави и САЩ на Байдън и все някой друг му е виновен. Това не е поведение на държавник, а на водещ на комедийно предаване. Цяла Европа потъва в прогресивна криза заради безумието да си победи Русия чрез този комик. Бедните предполагат, богатите разполагат. Колко пъти му казаха на клоуна да подписва? Логичното се случи, големите си гледат тяхната игра. Горко на загиналите и близките им заради долния номер на Борето Джонсън и наивноста на клоуна. Как да повярваш на човек, изпаднал във видима истерия и паника, с кървясъл и объркан поглед. Да ,зеленият просяк милионер може да брои милионите, които е откраднал от паричките които дадохме на неговата фашистка хунта..... Трудно може да преброи загубите на Русия, по-лесно му би било да преброим украинските загуби. Украйна да спира с ударите и да сяда намасата за преговори с Русия! Иначе Русия ще продължи да воюва докато не постигне целите си.

    04:28 11.10.2026

  • 5 Хората по света гладуват

    1 0 Отговор
    Нямат питейна вода. А зелен ски тропа в златна тоалетна.

    04:29 11.10.2026

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