Тръмп: Зеленски не иска сделка за мир в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски не иска да постигне сделка за прекратяване на войната в Украйна и предположи, че страната се нуждае от нов лидер, способен да договори споразумение.

„Предлагам Украйна да има нов лидер, който може да сключва сделки. Той можеше да постигне много сделки, но по някаква причина никога не го прави“, каза Тръмп пред журналисти, цитиран от Асошиейтед прес.

Американският президент добави, че според него Зеленски е трябвало да приеме сделка още преди две години. По думите му тогава украинският президент би бил в „много по-изгодна позиция“.

Спорът се изостри след договореността за руския дизел

Изявленията на Тръмп дойдоха ден след като той обяви договореност с руския президент Владимир Путин за увеличаване на доставките на руски дизел на световния пазар. Американският президент представи споразумението като мярка срещу високите цени на горивата в САЩ.

Тръмп от седмици настоява Украйна да прекрати ударите по руски рафинерии и енергийни обекти. Той обвини Зеленски, че действията на Киев създават проблеми за световните пазари, американските фермери и транспортния сектор.

Зеленски разкритикува договореностите между Вашингтон и Москва. Украинският президент заяви, че облекчаването на санкциите срещу Русия без трайно намаляване на напрежението представлява подкрепа за продължаването на войната.

Вашингтон продължава контактите с Киев и Москва

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Кушнър са провели разговори с украински и европейски представители в Маями. По данни на Си Ен Ен срещата е била насочена към намиране на обща основа за предложение за енергийно примирие, което да бъде представено на руската страна.

В отговор на въпрос дали Уиткоф и Кушнър ще бъдат изпратени в Москва, Тръмп заяви, че Русия иска да постигне споразумение и че въпросът е бил обсъждан няколко пъти.

Ройтерс съобщи, че възможно посещение на двамата американски представители в Москва се обсъжда, но към момента няма обявена дата или потвърдена програма. Така следващата стъпка в дипломатическите контакти остава неясна.

Позициите на Вашингтон и Киев продължават да се разминават по въпроса за условията на евентуално споразумение. Тръмп настоява за бързо прекратяване на войната, докато украинското ръководство заявява, че всяка договореност трябва да включва реални гаранции за сигурност и да не позволява на Русия да използва пауза за ново настъпление.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, prod.transcripts.cnn.com