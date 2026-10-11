The Telegraph: Украйна няма да спре ударите по руските рафинерии

Украйна вероятно няма да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи и друга енергийна инфраструктура въпреки натиска от президента на САЩ Доналд Тръмп. Киев разглежда атаките срещу петролния сектор като един от най-ефективните начини за ограничаване на приходите, с които Москва финансира войната.

Според британския вестник The Telegraph позицията на Украйна се оформя на фона на опитите на Тръмп да договори доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Американският президент свързва ударите по руските рафинерии с ръста на цените на горивата и се стреми да ги намали преди междинните избори за Конгреса през ноември.

Нови атаки срещу руски петролни обекти

В публикацията се посочва, че малко след обявяването на договореността за руско дизелово гориво в Ростов на Дон е избухнал голям пожар на нефтен терминал, свързан с Новошахтинския нефтопреработвателен завод. По данни, цитирани в материала, обектът е бил атакуван с украински безпилотни апарати.

По-късно е съобщено и за поразяване на друг голям нефтен обект край село Просвет в Самарска област. Двата случая са представени като част от по-широка украинска кампания срещу руската нефтена промишленост, насочена към намаляване на износа и приходите от петрол.

„Ще подпалим рафинериите им“

Украйна не показва готовност да спре атаките. Financial Times цитира неназован високопоставен украински представител, според когото ударите срещу руските енергийни обекти ще продължат.

„Ще подпалим рафинериите им“, е заявил представителят.

The Telegraph оценява, че подобна позиция вероятно ще засили недоволството в Белия дом. Вашингтон и Москва се опитват да представят договореността за дизеловите доставки като мярка за облекчаване на напрежението на енергийните пазари, докато Киев я разглежда като възможност за увеличаване на руските приходи.

Съмнения около руските доставки

Според информацията, цитирана от УНИАН, икономисти се съмняват дали Русия ще успее да изпълни ангажиментите си. Причините са повредите по нефтопреработвателните заводи и недостигът на гориво на вътрешния пазар.

Сделката предизвиква недоволство и в Индия. Критиката е свързана с разликата между американското решение да купува руско гориво и санкционния натиск, който Вашингтон по-рано е упражнявал върху Ню Делхи заради вноса на руски петрол.

На този фон ударите по руската петролна инфраструктура остават един от основните инструменти на Киев за икономически натиск върху Москва. Отказът на Украйна да ги прекрати може да усложни допълнително отношенията с администрацията на Тръмп и да постави под въпрос практическото изпълнение на договореностите за руския дизел.

Източници: unian.net