Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отхвърли руската идея за връщане на алианса към границите от 1997 г. Той определи исканията на Москва за промяна на европейската архитектура за сигурност като неприемливи.

Рюте говори по време на 72-рата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин. „За всички нас е напълно ясно, че предложенията на Русия са неприемливи“, заяви той, като добави, че в алианса няма държава, която да смята подобна идея за добра.

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Позицията на генералния секретар беше потвърдена и по-късно същия ден на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц. Рюте заяви, че НАТО не може да бъде принуден да се върне към границите от 1997 г., нито решенията на съюзниците да бъдат вземани от друга страна.

„Нашата позиция може да бъде определяна само от самите съюзници“, каза Рюте.

Преговорите с Москва още не са започнали

Генералният секретар на НАТО заяви, че същинските мирни преговори с Москва все още предстои да започнат. В същото време той оцени положително опитите на САЩ да поставят начало на диалог.

Темата за бъдещето на европейската сигурност беше обсъдена на фона на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. Според данни на Bloomberg Русия предлага съкращаване на силите си в Калининград и Беларус в замяна на връщане на НАТО към границите от 1997 г. Инициативата е срещнала отрицателна реакция в Европейския съюз.

Украинският президент Володимир Зеленски също участва онлайн в заседанието на Парламентарната асамблея на НАТО. Той призова съюзниците да засилят подкрепата си за Киев и заяви, че Украйна нееднократно е предлагала стъпки за намаляване на интензивността на бойните действия, но Русия е отказвала.

Изявленията на Рюте показват, че връщането на НАТО към състоянието от 1997 г. не се приема като договорена основа от алианса. По думите му всяко решение за бъдещето на организацията ще бъде взето от нейните членове, а не наложено отвън.

Източници: obozrevatel.com, theguardian.com