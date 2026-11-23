Руският външен министър Сергей Лавров заяви пред върховния представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов, че едностранните мерки, засягащи статута на палестинските територии, са недопустими. Двамата са се срещнали в Москва, а основна тема на разговора е било уреждането на израелско-палестинския конфликт.

„Недопустими са използването на терористични средства и едностранните мерки, предопределящи статута на палестинските територии“, се посочва в изявлението на руското външно министерство.

Москва потвърди подкрепата си за решение с две държави

По време на срещата Русия е потвърдила подкрепата си за решение с две държави като основа за уреждане на конфликта. Позицията е обвързана с международноправната рамка и с резолюциите на Съвета за сигурност и Общото събрание на ООН.

Москва е заявила готовност да съдейства за връщането на страните към преговори за трайно политическо решение. Според руската позиция то трябва да доведе до създаването на независима палестинска държава, като бъде запазена териториалната свързаност между ивицата Газа и Западния бряг. За столица е посочен Източен Йерусалим.

Призив за координация на външните участници

Лавров е подчертал отговорността на външните участници в процеса и необходимостта усилията им да бъдат съгласувани, като се отчитат позициите на държавите от региона.

В руското изявление се посочва още, че няма алтернатива на решаването на спорните въпроси чрез политически средства и преговори. Според Москва това е основна предпоставка за сигурността на всички държави от Близкия изток.

По време на разговора е било обърнато внимание и на руската концепция за колективна сигурност в района на Персийския залив, чиито положения според руската страна могат да бъдат приложени и при преодоляването на други кризисни ситуации в Близкия изток.

Николай Младенов е провел отделни консултации и с руския заместник външен министър Георгий Борисенко.