Русия подготвя нови удари срещу Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение. По думите му информацията е получена от украинското национално разузнаване.

„Имаме информация от нашето разузнаване за подготовка на руснаците за нови удари. Моля ви, реагирайте на сигналите за ракетна опасност и се пазете“, каза Зеленски. Той призова гражданите да спазват предупрежденията за въздушна тревога.

Украинският президент отправи апел и към САЩ, както и към останалите държави, от които зависят доставките на системи за противоракетна отбрана. Зеленски подчерта, че ракетите за „Пейтриът“ са необходими за защитата на украинските градове и инфраструктурата.

„Всяка ракета за „Пейтриът“ в Украйна е минус за Русия, минус за нейното пренебрежение към дипломацията и към живота“, заяви Володимир Зеленски.

Той каза още, че войната продължава, защото Русия вярва в способността си да убива и да разрушава. По думите му конфликтът трябва да бъде спрян, а Украйна се нуждае от допълнителна подкрепа и средства за противовъздушна отбрана. Подобна оценка за сериозността на ракетната заплаха и необходимостта от ракети за „Пейтриът“ е изразявал Зеленски и в предишни свои обръщения.

„Ракетите за „Пейтриът“ са необходими тук, в Украйна, и ние с голямо нетърпение очакваме съответните решения от Америка“, каза украинският държавен глава.

Разширяващи се атаки срещу инфраструктурата

В информацията, цитирана от БТА, се посочва, че според ООН Русия разширява атаките си срещу гражданската инфраструктура на Украйна. Освен обекти за производство на електроенергия, под ударите попадат електропреносни мрежи, системи за водоснабдяване и топлоснабдяване, транспортна инфраструктура и селскостопански предприятия.

Зеленски не посочи конкретни места или срокове за предполагаемите нови удари. Той обаче призова гражданите да следят сигналите за опасност, а международните партньори да вземат решения за допълнителни доставки на ракети за противоракетна отбрана.