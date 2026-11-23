Ограниченията върху използването на сателитните комуникации на „СпейсЕкс“ от украинската армия подкопават доверието в услугите на компанията. Това заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг по време на посещение в Киев.

„Това стана предмет на разговори между министрите на отбраната в цяла Европа: това наистина подкопава доверието“, каза Стрийтинг.

Украйна съобщи по-рано през ноември за сериозни прекъсвания във военната комуникационна система „Старшийлд“, осигурявана от „СпейсЕкс“. По данни на украинските власти проблемите са засегнали подразделения по цялата фронтова линия, както и райони в окупираните от Русия части на страната.

Американската компания не е отговорила на искането на Ройтерс за коментар. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че правителството му води разговори с американските власти и „СпейсЕкс“, за да изясни причините за прекъсванията и да върне системата в нормален режим на работа.

Лондон поиска ясно обяснение

Стрийтинг заяви, че иска да разбере докрай какво се е случило с услугите на „СпейсЕкс“. Той посочи, че европейските държави се нуждаят от обяснение защо са възникнали прекъсванията и как са били допуснати.

„Наистина се нуждаем и заслужаваме ясно обяснение за тези прекъсвания на услугата: защо и как са се случили и защо клиентите трябва да бъдат уверени, че ще получат услугата, за която плащат“, каза британският министър пред журналисти в Киев.

Стрийтинг се срещна с министри на отбраната от Контактната група за Украйна в Брюксел миналата седмица, преди да отпътува за Киев. След посещението си той ще предаде на британския премиер Анди Бърнам списък с искания за допълнителна подкрепа, връчен му от Зеленски.

Нова британска военна помощ

Миналата седмица Великобритания обяви, че ще предостави на Украйна над 1000 допълнителни ракети за противовъздушна отбрана с малък обсег и пускови установки. Помощта е предназначена за защитата на страната от руските въздушни атаки през зимата.

Средствата са част от обещаните 500 млн. британски лири, близо 598 млн. евро, за Украйна. Финансирането беше обявено в британския бюджет през миналия месец.

Стрийтинг заяви още, че се надява американският президент Доналд Тръмп да използва отношенията си с руския президент Владимир Путин, за да помогне за постигането на справедлив и траен мир за Украйна.

„Това, което не можем да допуснем, е да изпълним желанието на Путин през XXI век“, каза британският министър. По думите му всички ще бъдат „по-слаби и по-уязвими“, ако руският президент надделее в Украйна.