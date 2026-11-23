Русия започна мащабна реконструкция на гарнизона Каменка на Карелския провлак, на около 60 километра от границата с Финландия. Сателитни снимки, направени на 26 септември 2025 г. и 22 септември 2026 г., показват разрушаване на стари военни сгради и изграждане на нова инфраструктура.

Данните са представени от финландската обществена медия Yle, която анализира изображенията на военния обект. Според публикацията работата се извършва едновременно в няколко части на гарнизона.

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База за дивизия до 11 000 военнослужещи

Каменка се използва от 69-а мотострелкова дивизия и е основният гарнизон на руските сухопътни войски по финландското направление, посочва Yle. От края на 90-те години там е била разположена бригада с около 4400 военнослужещи. Сега на нейно място се изгражда дивизия, която по план трябва да достигне до 11 000 души, но формироването ѝ все още не е завършило.

Промените са свързани с решението на Москва да увеличи военното си присъствие в северозападната част на Русия след присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО. През 2024 г. Русия възстанови Ленинградския военен окръг.

Военнослужещи от дивизията вече участват във войната срещу Украйна, включително в района на Харков, съобщава Yle. Каменка се използва и като учебен център за подготовка на войници.

Разрушени са казарми, столови и хангари

В южната част на гарнизона са премахнати множество стари хангари и стопански постройки, както и две столови и две казармени сгради. Военният експерт Марко Еклунд, който е работил дълго време във финландското военно разузнаване, оценява, че са разрушени повече от десет хангара за техника и ремонтни помещения.

„Когато става дума за хиляди военнослужещи, подготовката по стрелба трябва да бъде мащабна. Необходима е работеща и модерна инфраструктура“, казва Еклунд пред Yle.

На запад от пътя, който преминава през гарнизона към Виборг, също са демонтирани големи хангари за автомобили и друга техника. В тази част засега има малко ново строителство, а на терена все още са останали стари складове и навеси.

Нови стрелбища и параклис

Сателитните изображения показват изграждане на стрелбища с насипи и укрития за стрелците. Според Еклунд в Каменка се оформя съвременен център за бойна подготовка и стрелби, който ще може да се използва на различни дистанции и с леко, както и с част от по-тежкото въоръжение.

Заради сухия пясъчен терен на повече от километър е премахнат горният слой растителност. В задната част са изкопани водоеми, които могат да се използват при гасене на пожари. Най-близкото село Лейпясуо е на около 10 километра.

В гарнизона се строи и православен параклис. Според Виборгската епархия в него трябва да бъдат поставени мемориални плочи с имената на руски военнослужещи, загинали във войната срещу Украйна.

Неясно предназначение на нов комплекс

Строителство се извършва и в съседния гарнизон Кириловское, разположен на около осем километра източно от Каменка. Там през миналата година е изграден голям комплекс заедно с няколко по-малки хангара.

Предназначението на основната сграда все още не е установено. Еклунд предполага, че може да става дума за учебен център, тъй като постройката не прилича на стандартна казарма или друг типична гарнизонна сграда. Експертът не смята, че тя е свързана с близкия артилерийски склад, тъй като подобен обект едва ли би бил изграден в жилищна зона.

Източници: obozrevatel.com, yle.fi