Луна обвини Зеленски, че бави мирните преговори

Републиканската конгресменка Анна Паулина Луна обвини украинския президент Володимир Зеленски, че умишлено забавя мирните преговори с Русия. Тя заяви, че Съединените щати са предложили на Киев много благоприятни условия за прекратяване на войната, но не уточни какви са параметрите на предложението.

„Зеленски умишлено забавя мирните преговори. Бях критикувана, че го казвам, но това е вярно. Войната трябва да приключи“, написа Луна в социалните мрежи. По данни на Украинската национална информационна агенция тя не е представила доказателства в подкрепа на твърдението си, а изявлението ѝ остава политическа оценка.

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Конгресменката не посочи дали говори за нов план на администрацията на Доналд Тръмп, или за условия, обсъждани по-рано. Не са обявени и подробности за евентуални договорености по въпросите за териториите, гаранциите за сигурност и бъдещия статут на Украйна.

Вашингтон търси нова формула

Изявлението на Луна идва на фона на подновени дипломатически усилия на Вашингтон. Специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са провели разговори с украински и европейски представители в Маями. Сред обсъжданите теми са били гаранциите за сигурност на Украйна, териториалните решения, възстановяването на страната и отношенията ѝ с Европейския съюз и НАТО.

Според Axios американската страна разглежда и възможност за ограничено примирие, което да спре ударите по енергийната инфраструктура и доставките на зърно. Зеленски заяви, че Киев обсъжда подобен вариант с Вашингтон, но предупреди, че Русия може да предприеме нови атаки.

В същото време американски представител заяви пред Axios, че Тръмп е решил да сключи сделка с Путин за руския дизел, след като Зеленски не е изпълнил няколко американски искания да спре ударите по руски петролни рафинерии. Украинският президент определи сделката като несправедлива и като подарък за Москва.

Тръмп също засили натиска върху Киев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов президент, който да може да сключи споразумение. „Той можеше да направи много сделки и по някаква причина никога не го прави“, каза Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Изявлението на Тръмп беше направено след руски атаки в Украйна, при които според украинските власти са загинали най-малко 20 души в Запорожка област, а 18 са били ранени. Москва и Киев продължават да си разменят обвинения за блокиране на преговорния процес.

Руският президент Владимир Путин не се е ангажирал с незабавно подновяване на преговорите. Според съветника му по външната политика Юрий Ушаков Путин е заявил, че Москва ще прецени кога разговорите могат да бъдат възобновени.

Източници: unn.ua, apnews.com, axios.com