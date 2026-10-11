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Пожар обхвана складове след руска атака край Киев
  Тема: Украйна

Пожар обхвана складове след руска атака край Киев

11 Октомври, 2026 12:37 1 559 61

  • украйна-
  • киевска област-
  • бучански район-
  • руски дронове-
  • складове

Огънят в Бучанския район е локализиран, но гасенето продължава. Отделно в района е ранен мъж, а общо четирима души са пострадали в Киевска област

Пожар обхвана складове след руска атака край Киев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Складови помещения на промишлено предприятие в Бучанския район на Киевска област се запалиха след нощна атака с руски безпилотник. Пожарът е локализиран, но ликвидирането му продължава, съобщиха началникът на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

„Продължава ликвидирането на пожара в предприятие в Бучанския район. Вследствие на нощната атака на вражески безпилотник възникна пожар в складови помещения“, заяви Ткаченко. На мястото работят всички оперативни служби.

По предварителни данни няма загинали и пострадали при самия пожар в складовете. По-късни данни на Киевската областна военна администрация обаче сочат, че в отделен инцидент в Бучанския район е ранен мъж след атака с безпилотник и падане на отломки близо до частен дом. Той е получил осколъчни наранявания на ръката и крака, а медицинска помощ му е оказана на място.

Общо четирима души са пострадали в Киевска област при атаките с дронове през последното денонощие. Повредени са 37 цивилни и инфраструктурни обекта в пет района, съобщава Киевската областна военна администрация.

Щетите в Бучанския район

В Бучанския район са повредени 11 обекта. Сред тях са четири частни къщи, две складови помещения, търговски обект, територия на предприятие и инфраструктурни обекти. Именно в този район е и пожарът, който спасителните екипи продължават да ликвидират.

Най-много повредени обекти са отчетени в Обуховския район – 18. Там са засегнати 12 частни къщи, многофамилна жилищна сграда, автомобил, производствено помещение и инфраструктурни обекти, а двама души са пострадали. В Борисполския район са повредени пет обекта и е пострадал един човек. Щети са регистрирани още във Вишгородския и Билоцерковския район.

Информацията за състоянието на складовете и размера на материалните щети се уточнява. Спасителните екипи продължават работа на място, докато областните власти обобщават последиците от атаката.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    48 1 Отговор
    А лоши новини има ли....

    Коментиран от #28, #42

    12:39 11.10.2026

  • 2 арбалета 🎯

    45 1 Отговор
    Слаба работа , можело и още !

    Коментиран от #6

    12:39 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 онзи

    51 3 Отговор
    Руснаците все още пипат с ръкавици , да видим докога .

    12:40 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европеец

    45 3 Отговор

    До коментар #2 от "арбалета 🎯":

    Либералният Путин все още не се е разсънил, Ама добре че се събуди....

    Коментиран от #11

    12:41 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    18 3 Отговор
    Това добре ли е или зле?

    12:44 11.10.2026

  • 10 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    35 1 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил.

    12:44 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СИТЕН ДЪЖД

    27 1 Отговор

    До коментар #7 от "КОПЕЙКОТРОШАЧ":

    РЪМЕШЕ -----А ТЕБЕ МНОГО ТЕ БОЛЕШЕ

    Коментиран от #19, #20

    12:45 11.10.2026

  • 13 Соломон

    29 1 Отговор
    Русия е сила!

    12:45 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мара Джамбазовата Патка

    38 2 Отговор
    На зло куче и на просрочен клоун, дебела тояга!

    Коментиран от #50

    12:47 11.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 НЕ БИЛ ДЪЖД

    25 1 Отговор

    До коментар #12 от "СИТЕН ДЪЖД":

    НАЙ МИ БИЛО ФАБ-9000. УРА!!!

    12:48 11.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Писател

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Поет":

    Всичко свърши за тролята. Положиха ги брат до брата в полята.

    12:50 11.10.2026

  • 22 К.О.Т.А.К 🐱

    23 3 Отговор
    Руската атака украинците разплака.

    Коментиран от #53

    12:52 11.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 зелен белоноско

    27 3 Отговор
    Бият ни кат маче у дувар , ток нема , солдатов - тоже ....А ние си мислим , че сме победители ....Ха-ха !

    Коментиран от #48

    13:00 11.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Съветник

    16 1 Отговор
    Колко пъти им казвам да не слагат вълна и нафталин в тези складове

    13:07 11.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ламбо

    18 1 Отговор
    Интересно, каква ли е промишлената продукция, да не е капачки за буркани.

    13:07 11.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нека трие

    27 2 Отговор

    До коментар #25 от "Поет":

    И какво от това?
    Истината е една.
    Росия ги помля.
    Украйна не оцеля.

    Коментиран от #43

    13:09 11.10.2026

  • 37 Мачкам

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ":

    Ама каскети....

    13:09 11.10.2026

  • 38 Лама мирчев

    17 2 Отговор
    Тръгвам за украйна

    13:10 11.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ууууууууууууууу

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Пишете какво става в Русия,да не сте на заплата от Кремъл

    Коментиран от #45, #47

    13:29 11.10.2026

  • 43 Сельооо

    2 7 Отговор

    До коментар #36 от "Нека трие":

    Това което си написал се отнася за тебе и не е от Украйна

    13:31 11.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "Ууууууууууууууу":

    На заплата са.

    13:33 11.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ууууууууууууууу":

    Изнасят нафта за сащ.всичко е ок

    13:33 11.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Нещо Яндексът ми спря.

    2 8 Отговор
    При вас как е?

    Коментиран от #57, #61

    13:38 11.10.2026

  • 53 Сельооо

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    Подготви легена като застудее времето.

    13:38 11.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "Нещо Яндексът ми спря.":

    При нас зимата сме щели да се къпем веднъж месечно в селската баня...хах

    13:54 11.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Вахх..., детонираха памперсите, лекарствата и детските храни, нъл тъй!? -))))

    14:19 11.10.2026

  • 60 Само така

    1 0 Отговор
    Браво на руските освободители👏👏👏

    14:19 11.10.2026

  • 61 м даааа

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Нещо Яндексът ми спря.":

    при мене си върви,пропагандата ви не струва, като вас самите

    14:20 11.10.2026

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