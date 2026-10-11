Пожар обхвана складове след руска атака край Киев

Складови помещения на промишлено предприятие в Бучанския район на Киевска област се запалиха след нощна атака с руски безпилотник. Пожарът е локализиран, но ликвидирането му продължава, съобщиха началникът на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.
„Продължава ликвидирането на пожара в предприятие в Бучанския район. Вследствие на нощната атака на вражески безпилотник възникна пожар в складови помещения“, заяви Ткаченко. На мястото работят всички оперативни служби.
По предварителни данни няма загинали и пострадали при самия пожар в складовете. По-късни данни на Киевската областна военна администрация обаче сочат, че в отделен инцидент в Бучанския район е ранен мъж след атака с безпилотник и падане на отломки близо до частен дом. Той е получил осколъчни наранявания на ръката и крака, а медицинска помощ му е оказана на място.
Общо четирима души са пострадали в Киевска област при атаките с дронове през последното денонощие. Повредени са 37 цивилни и инфраструктурни обекта в пет района, съобщава Киевската областна военна администрация.
Щетите в Бучанския район
В Бучанския район са повредени 11 обекта. Сред тях са четири частни къщи, две складови помещения, търговски обект, територия на предприятие и инфраструктурни обекти. Именно в този район е и пожарът, който спасителните екипи продължават да ликвидират.
Най-много повредени обекти са отчетени в Обуховския район – 18. Там са засегнати 12 частни къщи, многофамилна жилищна сграда, автомобил, производствено помещение и инфраструктурни обекти, а двама души са пострадали. В Борисполския район са повредени пет обекта и е пострадал един човек. Щети са регистрирани още във Вишгородския и Билоцерковския район.
Информацията за състоянието на складовете и размера на материалните щети се уточнява. Спасителните екипи продължават работа на място, докато областните власти обобщават последиците от атаката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #28, #42
12:39 11.10.2026
2 арбалета 🎯
Коментиран от #6
12:39 11.10.2026
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4 онзи
12:40 11.10.2026
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6 Европеец
До коментар #2 от "арбалета 🎯":Либералният Путин все още не се е разсънил, Ама добре че се събуди....
Коментиран от #11
12:41 11.10.2026
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9 Сатана Z
12:44 11.10.2026
10 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
12:44 11.10.2026
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12 СИТЕН ДЪЖД
До коментар #7 от "КОПЕЙКОТРОШАЧ":РЪМЕШЕ -----А ТЕБЕ МНОГО ТЕ БОЛЕШЕ
Коментиран от #19, #20
12:45 11.10.2026
13 Соломон
12:45 11.10.2026
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16 Мара Джамбазовата Патка
Коментиран от #50
12:47 11.10.2026
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19 НЕ БИЛ ДЪЖД
До коментар #12 от "СИТЕН ДЪЖД":НАЙ МИ БИЛО ФАБ-9000. УРА!!!
12:48 11.10.2026
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21 Писател
До коментар #18 от "Поет":Всичко свърши за тролята. Положиха ги брат до брата в полята.
12:50 11.10.2026
22 К.О.Т.А.К 🐱
Коментиран от #53
12:52 11.10.2026
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26 зелен белоноско
Коментиран от #48
13:00 11.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
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32 Съветник
13:07 11.10.2026
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34 Ламбо
13:07 11.10.2026
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36 Нека трие
До коментар #25 от "Поет":И какво от това?
Истината е една.
Росия ги помля.
Украйна не оцеля.
Коментиран от #43
13:09 11.10.2026
37 Мачкам
До коментар #30 от "ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ":Ама каскети....
13:09 11.10.2026
38 Лама мирчев
13:10 11.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ууууууууууууууу
До коментар #1 от "Европеец":Пишете какво става в Русия,да не сте на заплата от Кремъл
Коментиран от #45, #47
13:29 11.10.2026
43 Сельооо
До коментар #36 от "Нека трие":Това което си написал се отнася за тебе и не е от Украйна
13:31 11.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 стоян георгиев
До коментар #42 от "Ууууууууууууууу":На заплата са.
13:33 11.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ами
До коментар #42 от "Ууууууууууууууу":Изнасят нафта за сащ.всичко е ок
13:33 11.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
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52 Нещо Яндексът ми спря.
Коментиран от #57, #61
13:38 11.10.2026
53 Сельооо
До коментар #22 от "К.О.Т.А.К 🐱":Подготви легена като застудее времето.
13:38 11.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
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57 стоян георгиев
До коментар #52 от "Нещо Яндексът ми спря.":При нас зимата сме щели да се къпем веднъж месечно в селската баня...хах
13:54 11.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Теслатъ
14:19 11.10.2026
60 Само така
14:19 11.10.2026
61 м даааа
До коментар #52 от "Нещо Яндексът ми спря.":при мене си върви,пропагандата ви не струва, като вас самите
14:20 11.10.2026