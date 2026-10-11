Пожар обхвана складове след руска атака край Киев

Складови помещения на промишлено предприятие в Бучанския район на Киевска област се запалиха след нощна атака с руски безпилотник. Пожарът е локализиран, но ликвидирането му продължава, съобщиха началникът на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

„Продължава ликвидирането на пожара в предприятие в Бучанския район. Вследствие на нощната атака на вражески безпилотник възникна пожар в складови помещения“, заяви Ткаченко. На мястото работят всички оперативни служби.

По предварителни данни няма загинали и пострадали при самия пожар в складовете. По-късни данни на Киевската областна военна администрация обаче сочат, че в отделен инцидент в Бучанския район е ранен мъж след атака с безпилотник и падане на отломки близо до частен дом. Той е получил осколъчни наранявания на ръката и крака, а медицинска помощ му е оказана на място.

Общо четирима души са пострадали в Киевска област при атаките с дронове през последното денонощие. Повредени са 37 цивилни и инфраструктурни обекта в пет района, съобщава Киевската областна военна администрация.

Щетите в Бучанския район

В Бучанския район са повредени 11 обекта. Сред тях са четири частни къщи, две складови помещения, търговски обект, територия на предприятие и инфраструктурни обекти. Именно в този район е и пожарът, който спасителните екипи продължават да ликвидират.

Най-много повредени обекти са отчетени в Обуховския район – 18. Там са засегнати 12 частни къщи, многофамилна жилищна сграда, автомобил, производствено помещение и инфраструктурни обекти, а двама души са пострадали. В Борисполския район са повредени пет обекта и е пострадал един човек. Щети са регистрирани още във Вишгородския и Билоцерковския район.

Информацията за състоянието на складовете и размера на материалните щети се уточнява. Спасителните екипи продължават работа на място, докато областните власти обобщават последиците от атаката.