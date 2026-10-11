Туск след разговор със Зеленски: Украйна няма да бъде пречупена

Полският премиер Доналд Туск заяви, че никой и нищо няма да пречупи Украйна и президента Володимир Зеленски в борбата им срещу руската агресия. Изявлението беше направено след телефонен разговор между двамата лидери.

„Уверих го, че може да разчита на пълната солидарност на Полша и Европа с украинския народ“, написа Туск в социалната мрежа X.

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Той добави, че разговорът със Зеленски го е убедил допълнително в устойчивостта на Украйна и нейното ръководство. Полският премиер не посочи подробности за обсъжданите конкретни теми или за евентуални нови решения за военна, финансова или политическа подкрепа.

Предупреждение за хибридни удари

По-рано Туск предупреди, че предстоят „много трудни седмици и месеци“, свързани с „изключително агресивната позиция на Русия спрямо Украйна“. Той заяви още, че разузнавателни данни сочат руски планове за хибридни удари срещу държави, които подкрепят Киев.

Асошиейтед прес съобщи, че в предишно изказване Туск е говорил за възможни атаки с дронове или ракети срещу европейски страни, сред които и Полша. Според него Москва би могла да представи подобни действия като инциденти, за да отслаби готовността на държавите от НАТО да реагират

Източници: eurointegration.com.ua, ansa.it, apnews.com