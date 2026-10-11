Туск след разговор със Зеленски: Украйна няма да бъде пречупена

Полският премиер Доналд Туск заяви, че никой и нищо няма да пречупи Украйна и президента Володимир Зеленски в борбата им срещу руската агресия. Изявлението беше направено след телефонен разговор между двамата лидери.
„Уверих го, че може да разчита на пълната солидарност на Полша и Европа с украинския народ“, написа Туск в социалната мрежа X.
Той добави, че разговорът със Зеленски го е убедил допълнително в устойчивостта на Украйна и нейното ръководство. Полският премиер не посочи подробности за обсъжданите конкретни теми или за евентуални нови решения за военна, финансова или политическа подкрепа.
Предупреждение за хибридни удари
По-рано Туск предупреди, че предстоят „много трудни седмици и месеци“, свързани с „изключително агресивната позиция на Русия спрямо Украйна“. Той заяви още, че разузнавателни данни сочат руски планове за хибридни удари срещу държави, които подкрепят Киев.
Асошиейтед прес съобщи, че в предишно изказване Туск е говорил за възможни атаки с дронове или ракети срещу европейски страни, сред които и Полша. Според него Москва би могла да представи подобни действия като инциденти, за да отслаби готовността на държавите от НАТО да реагират
Източници: eurointegration.com.ua, ansa.it, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
18:28 11.10.2026
2 Примати
18:31 11.10.2026
3 Соваж бейби
Коментиран от #7
18:33 11.10.2026
4 Доналд Дък, паток
18:33 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Горски
18:39 11.10.2026
7 Соломон
До коментар #3 от "Соваж бейби":На рижавия перчем му предстоят тежки времена след като загуби изборите през ноември
18:39 11.10.2026
8 Вие шегувате ли се
18:39 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Съдията
Коментиран от #13
18:56 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Соломон
До коментар #11 от "Съдията":Кажи ми един нацистки закон гласуван от парламента на Украйна
19:01 11.10.2026
14 Ами...
19:03 11.10.2026
15 Соломон
До коментар #12 от "Розовото пони зеля":Украйна няма да остави никой да решава съдбата и. Русия допусна две големи грешки. Първата е че нападна Украйна надявайки се тя да се предаде бързо. Втората е че вече пета година продължават да се надяват на това
Коментиран от #16
19:04 11.10.2026
16 Соломон
До коментар #15 от "Соломон":Хи хи хи волoдiмiр
усръйнъ не моё да бъде пречупена,щото е премазана като гнила тиква.........
19:24 11.10.2026