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Туск след разговор със Зеленски: Украйна няма да бъде пречупена
  Тема: Украйна

Туск след разговор със Зеленски: Украйна няма да бъде пречупена

11 Октомври, 2026 18:25 819 16

  • доналд туск-
  • володимир зеленски-
  • полша-
  • украйна-
  • руска агресия

Полският премиер увери украинския президент в пълната солидарност на Полша и Европа. По-рано той предупреди за възможни руски хибридни удари срещу държави, подкрепящи Киев

Туск след разговор със Зеленски: Украйна няма да бъде пречупена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск заяви, че никой и нищо няма да пречупи Украйна и президента Володимир Зеленски в борбата им срещу руската агресия. Изявлението беше направено след телефонен разговор между двамата лидери.

„Уверих го, че може да разчита на пълната солидарност на Полша и Европа с украинския народ“, написа Туск в социалната мрежа X.

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Той добави, че разговорът със Зеленски го е убедил допълнително в устойчивостта на Украйна и нейното ръководство. Полският премиер не посочи подробности за обсъжданите конкретни теми или за евентуални нови решения за военна, финансова или политическа подкрепа.

Предупреждение за хибридни удари

По-рано Туск предупреди, че предстоят „много трудни седмици и месеци“, свързани с „изключително агресивната позиция на Русия спрямо Украйна“. Той заяви още, че разузнавателни данни сочат руски планове за хибридни удари срещу държави, които подкрепят Киев.

Асошиейтед прес съобщи, че в предишно изказване Туск е говорил за възможни атаки с дронове или ракети срещу европейски страни, сред които и Полша. Според него Москва би могла да представи подобни действия като инциденти, за да отслаби готовността на държавите от НАТО да реагират

Източници: eurointegration.com.ua, ansa.it, apnews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    28 2 Отговор
    Да , Вова не иска да я чупи, а само да я огъне до нужната за целите на Русия форма!

    18:28 11.10.2026

  • 2 Примати

    4 21 Отговор
    Русия се изправя пред безпрецедентна демографска криза. За първото тримесечие са се родили около 272 000 бебета. Това е с 6 процента спрямо миналата година и с 13 процента спрямо годината преди войната. За 2024 са починали 1 800 000 души общо във вътрешността на страната и на фронта. Към днешна дата Русия се намалява с около 6000 души на ден…

    18:31 11.10.2026

  • 3 Соваж бейби

    13 3 Отговор
    Доналд Туск  да внимава защото другия Доналд може да го отвлече като Мадуро си правят компания в Бруклин .

    Коментиран от #7

    18:33 11.10.2026

  • 4 Доналд Дък, паток

    11 1 Отговор
    Не я одобрявам аз тази "украина"!

    18:33 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горски

    15 2 Отговор
    Тази малка ,зелена въшка Зелю, не разбра ли,че е никой? Просто я използваха и изхвърлиха на боклука,откъдето пръкна! Този ненормалник унищожава Украйна по поръчка на водещите европейски държави и САЩ на Байдън и все някой друг му е виновен. Това не е поведение на държавник, а на водещ на комедийно предаване. Цяла Европа потъва в прогресивна криза заради безумието да си победи Русия чрез този комик. Бедните предполагат, богатите разполагат. Колко пъти му казаха на клоуна да подписва? Логичното се случи, големите си гледат тяхната игра. Горко на загиналите и близките им заради долния номер на Борето Джонсън и наивноста на клоуна. Как да повярваш на човек, изпаднал във видима истерия и паника, с кървясъл и объркан поглед. Да ,зеленият просяк милионер може да брои милионите, които е откраднал от паричките които дадохме на неговата фашистка хунта..... Трудно може да преброи загубите на Русия, по-лесно му би било да преброим украинските загуби. Украйна да спира с ударите и да сяда намасата за преговори с Русия! Иначе Русия ще продължи да воюва докато не постигне целите си.

    18:39 11.10.2026

  • 7 Соломон

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    На рижавия перчем му предстоят тежки времена след като загуби изборите през ноември

    18:39 11.10.2026

  • 8 Вие шегувате ли се

    14 2 Отговор
    Нямало да бъде пречупена при условие че вече е утрепана.

    18:39 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Съдията

    6 1 Отговор
    На кой му пука за Украйна, важното е Шайката на клоуна да бъде пометена и Радата да отмени всичките си нацистки закони. И тогава ще настъпи мир. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #13

    18:56 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Съдията":

    Кажи ми един нацистки закон гласуван от парламента на Украйна

    19:01 11.10.2026

  • 14 Ами...

    4 0 Отговор
    Няма. Тя сама ще си капитулира

    19:03 11.10.2026

  • 15 Соломон

    0 6 Отговор

    До коментар #12 от "Розовото пони зеля":

    Украйна няма да остави никой да решава съдбата и. Русия допусна две големи грешки. Първата е че нападна Украйна надявайки се тя да се предаде бързо. Втората е че вече пета година продължават да се надяват на това

    Коментиран от #16

    19:04 11.10.2026

  • 16 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Хи хи хи волoдiмiр
    усръйнъ не моё да бъде пречупена,щото е премазана като гнила тиква.........

    19:24 11.10.2026

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