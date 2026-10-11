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Бесент: Руският дизел ще намали цените в САЩ
  Тема: Украйна

Бесент: Руският дизел ще намали цените в САЩ

11 Октомври, 2026 18:42, обновена 11 Октомври, 2026 18:55 579 24

  • скот бесент-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • руски дизел-
  • санкции срещу русия

Финансовият министър защити споразумението на Доналд Тръмп с Владимир Путин. Киев определи решението като несправедливо спрямо Украйна

Бесент: Руският дизел ще намали цените в САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент защити споразумението за временно облекчаване на санкциите срещу Русия и допускане на руско дизелово гориво до световните пазари. По думите му мярката е насочена към ограничаване на високите цени на горивата и е в интерес на американските потребители.

„Това споразумение е от полза за американския народ, защото намалява цените на дизела“, заяви Бесент в интервю за Fox News. Той свърза решението с икономическите ангажименти на администрацията на Доналд Тръмп.

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„Президентът Тръмп встъпи в длъжност с мандат да работи за американския народ. И е добре за американския народ да намали тези цени на дизела“, допълни финансовият министър.

Споразумението беше обявено от Доналд Тръмп на 9 октомври след разговор с руския президент Владимир Путин. Американският президент заяви, че двамата са постигнали договореност Русия да доставя дизелово гориво на световните пазари. Впоследствие Министерството на финансите на САЩ обяви временно облекчаване на санкционните ограничения, свързани с доставките.

Ходът представлява промяна в досегашния подход на Вашингтон към руската енергетика. Администрацията на Тръмп го представя като средство за увеличаване на предлагането на горива и понижаване на цените, които оказват натиск върху американските потребители и бизнеса.

Киев определи решението като несправедливо

Споразумението предизвика недоволство в Украйна. В интервю за Axios украинският президент Володимир Зеленски определи решението на Белия дом като „несправедливо“ и заяви, че едностранното облекчаване на санкциите отслабва натиска върху Русия.

Зеленски заяви още, че подобна стъпка е направена без достатъчно съгласуване с Киев. Според него облекчаването на ограниченията към Москва не трябва да бъде отделяно от по-широки договорености за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура.

Американско-руската договореност поставя на преден план сблъсъка между икономическата цел на Вашингтон да ограничи цените на дизела и позицията на Киев, че санкциите са ключов инструмент за натиск върху Кремъл. Конкретните условия и сроковете за реалните доставки зависят от прилагането на временното санкционно облекчаване.

Източници: focus-news.net, axios.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    10 3 Отговор
    А глупаци, като нас, ще продължат да спазват работещите ви санкции
    Колко сте противни, само!

    Коментиран от #12

    18:47 11.10.2026

  • 2 хе хе

    2 4 Отговор
    Конгреса няма да го допусне. И Тръмп няма да получи Лукойл на беценица.

    18:47 11.10.2026

  • 3 Гошо

    8 0 Отговор
    "Киев определи решението като несправедливо"--
    "Нищо лично ,просто бизнес " : Вашингтон

    18:50 11.10.2026

  • 4 Така де

    1 6 Отговор
    Руския дизел ще намали цените на дизела в САЩ и ще ги повиши в Русия. Мдаааа... Ах какъв хитрец си ти Андрешко.

    18:54 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кенеди

    5 1 Отговор
    За три туби нафта продавам всичко🤣😂😂

    Коментиран от #16

    18:54 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 СЕГА КРАВИТЕ

    2 0 Отговор
    Ще гласуват за Путин. Хаха.

    19:01 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 мдааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кенеди":

    Увеличиха добива , вчера бяха 2 туби ..

    19:09 11.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 555

    2 0 Отговор
    Такъв евтин популизъм, може да има ефект само за празни американски невежи дебели кратунки…

    Коментиран от #22

    19:11 11.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не е вярно!

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "555":

    САЩ 100 години бяха мотор на световния прогрес и не случайно са най-богатата страна в света. Гледат си интереса. От Украйна само загуби и измами.

    Коментиран от #24

    19:13 11.10.2026

  • 23 Вин Дизел

    0 0 Отговор
    за един ден..

    19:19 11.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.