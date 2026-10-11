Бесент: Руският дизел ще намали цените в САЩ

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент защити споразумението за временно облекчаване на санкциите срещу Русия и допускане на руско дизелово гориво до световните пазари. По думите му мярката е насочена към ограничаване на високите цени на горивата и е в интерес на американските потребители.

„Това споразумение е от полза за американския народ, защото намалява цените на дизела“, заяви Бесент в интервю за Fox News. Той свърза решението с икономическите ангажименти на администрацията на Доналд Тръмп.

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„Президентът Тръмп встъпи в длъжност с мандат да работи за американския народ. И е добре за американския народ да намали тези цени на дизела“, допълни финансовият министър.

Споразумението беше обявено от Доналд Тръмп на 9 октомври след разговор с руския президент Владимир Путин. Американският президент заяви, че двамата са постигнали договореност Русия да доставя дизелово гориво на световните пазари. Впоследствие Министерството на финансите на САЩ обяви временно облекчаване на санкционните ограничения, свързани с доставките.

Ходът представлява промяна в досегашния подход на Вашингтон към руската енергетика. Администрацията на Тръмп го представя като средство за увеличаване на предлагането на горива и понижаване на цените, които оказват натиск върху американските потребители и бизнеса.

Киев определи решението като несправедливо

Споразумението предизвика недоволство в Украйна. В интервю за Axios украинският президент Володимир Зеленски определи решението на Белия дом като „несправедливо“ и заяви, че едностранното облекчаване на санкциите отслабва натиска върху Русия.

Зеленски заяви още, че подобна стъпка е направена без достатъчно съгласуване с Киев. Според него облекчаването на ограниченията към Москва не трябва да бъде отделяно от по-широки договорености за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура.

Американско-руската договореност поставя на преден план сблъсъка между икономическата цел на Вашингтон да ограничи цените на дизела и позицията на Киев, че санкциите са ключов инструмент за натиск върху Кремъл. Конкретните условия и сроковете за реалните доставки зависят от прилагането на временното санкционно облекчаване.

Източници: focus-news.net, axios.com, apnews.com