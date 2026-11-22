Стюарт Роудс, основателят на крайнодясната организация „Оуткийпърс“ и една от ключовите фигури по делата за щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., заяви, че вече не подкрепя Доналд Тръмп.

„Напълно приключих с Тръмп“, каза Роудс пред Асошиейтед прес в Ървинг, Тексас. Той определи президента на САЩ като „предател“ и „един от най-лошите“ в историята на страната. Роудс обвини Тръмп, че е разочаровал собствената си политическа база.

Татуировката вече ще има друго значение

Докато е бил в затвора, Роудс си е направил татуировка с лицето на Тръмп. Тя е била знак на подкрепа към президента след опита за убийство срещу него в Бътлър, Пенсилвания.

Сега Роудс планира да промени изображението. В текстово съобщение той е написал: „Ще променя тази затворническа татуировка на Тръмп, за да отразява реалността. Това предателство.“ Той не е уточнил как точно ще бъде променена татуировката.

Началото на разрива

По думите на Роудс първият знак за разочарованието му е бил решението на Тръмп от януари 2025 г. да помилва стотици осъдени за действията им на 6 януари, но само да замени присъдата на Роудс с изтърпяно наказание.

„Той ни освободи от затвора. Бяхме благодарни. Но не получих помилване“, каза Роудс. Замяната на присъдата не заличава присъдата и първоначално не премахна статута му на осъден престъпник.

Роудс беше осъден на 18 години затвор за подривен заговор, след като прокуратурата го обвини, че е ръководил планове за възпрепятстване на мирното предаване на властта след загубата на Тръмп на изборите през 2020 г. Самият Роудс не е влизал в сградата на Капитолия и определи делото си като политическо преследване.

Критики към войната с Иран и администрацията

Роудс заяви, че войната с Иран противоречи на обещанията на Тръмп да прекрати участието на САЩ във външни конфликти. Той разкритикува и реакцията на администрацията към хората, настояващи за публикуване на документи по случая „Джефри Епстийн“.

„Избрахме го, за да сложи край на корупцията във Вашингтон. „Да пресушим блатото“. За съжаление администрацията му е една от най-корумпираните в историята на САЩ“, каза Роудс. Белият дом не е отговорил на искане за коментар.

Според професора от Университета в Олбани Сам Джаксън промяната в позицията на Роудс показва как крайните поддръжници на Тръмп са започнали да го възприемат не като съюзник, а като част от предполагаемата конспирация, срещу която твърдят, че се борят.

Какво се случи с делото му

Министерството на правосъдието на САЩ по-късно поиска от федералния апелативен съд във Вашингтон да отмени присъдите на ръководители на „Оуткийпърс“ и „Гордите момчета“. Роудс вече не е в затвора, а присъдата му е била заличена в рамките на последвалите съдебни действия.

След освобождаването си Роудс заяви, че работи за възстановяването на „Оуткийпърс“. Той каза още, че не е регистриран навреме за гласуване и че не би избрал между Републиканската партия и Демократическата партия, защото според него и двете възможности са „половин доза отрова или пълна доза“.

Източници: apnews.com, abcnews.com, dailymail.com