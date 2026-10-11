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Кулеба предупреди за срив на системите в украински градове
  Тема: Украйна

Кулеба предупреди за срив на системите в украински градове

11 Октомври, 2026 18:45 715 10

  • дмитрий кулеба-
  • украйна-
  • киев-
  • енергийна инфраструктура-
  • водоснабдяване

Бившият украински външен министър посочи електричеството, водоснабдяването и канализацията като най-големия риск

Кулеба предупреди за срив на системите в украински градове - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един от най-тежките сценарии за Украйна е срив на системите за жизнеобеспечение в големите градове. Това заяви бившият министър на външните работи Дмитрий Кулеба, цитиран от „Газета.Ru“.

Той посочи като най-опасен сривът на електроснабдяването, водопровода и канализацията.

По думите му ситуацията в Украйна е тежка, а през следващите седмици и месеци страната може да се изправи пред още по-тежко развитие. Изказването не представлява официална прогноза на украинските власти, а оценка на бившия външен министър.

Призив за тридневни запаси в Киев

На този фон Киевската градска държавна администрация призова жителите на столицата да подготвят запаси от вода и храна и да заредят преносимите батерии. Препоръката е запасите да бъдат достатъчни за най-малко три дни.

Властите призоваха още гражданите да утеплят помещенията, да уплътнят фугите около прозорците и да проверят външната им изолация. Така Киев се подготвя за възможни прекъсвания на основни услуги при повреди по енергийната инфраструктура.

Военен контекст

На 4 октомври руското Министерство на отбраната заяви, че ще засили ударите по военно-промишлени обекти в Украйна. Ведомството свърза това с обещанието на украинския президент Володимир Зеленски да увеличи атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи.

По-рано жители на Киев излязоха на Майдана с искания за мир с Русия. Не са посочени данни за конкретен срив на електроснабдяването, водоснабдяването или канализацията в града, свързан пряко с изказването на Кулеба.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    12 0 Отговор
    Ама въобще не ми е Зор какви сривове има в украинските градове..... По-интересно ми е какво ще каже новата фюрерка , която по образование е помощник гинеколожка за казаното от Дончо относно зеленият просяк милионер или пък за по-кратко зелената гнида ...

    18:52 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишел

    8 0 Отговор
    Русия формира тринадесет нови дивизиите за фронта в Украйна (руски източници).

    18:54 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Оптимист

    1 0 Отговор
    На снимката не е Кулеба! Настоящият е.

    19:00 11.10.2026

  • 7 Инна

    1 0 Отговор
    Киев предложи изхвърлянето на отпадъчни води в река Днепър без пречистване. Украинският експерт по критична инфраструктура Виктор Куртев предложи да се получи предварително разрешение от Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) за аварийно изпускане на отпадъчни води директно в река Днепър.

    19:02 11.10.2026

  • 8 Инна

    0 0 Отговор
    Киев предложи изхвърлянето на отпадъчни води в река Днепър без пречистване. Украинският експерт по критична инфраструктура Виктор Куртев предложи да се получи предварително разрешение от Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) за аварийно изпускане на отпадъчни води директно в река Днепър.

    19:03 11.10.2026

  • 9 НЕМА СЕ ПУАШИТЕ

    2 0 Отговор
    УКРАИНЕ Е С ГОЛДЪН ВЦ

    19:03 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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