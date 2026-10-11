Кулеба предупреди за срив на системите в украински градове

Един от най-тежките сценарии за Украйна е срив на системите за жизнеобеспечение в големите градове. Това заяви бившият министър на външните работи Дмитрий Кулеба, цитиран от „Газета.Ru“.
Той посочи като най-опасен сривът на електроснабдяването, водопровода и канализацията.
По думите му ситуацията в Украйна е тежка, а през следващите седмици и месеци страната може да се изправи пред още по-тежко развитие. Изказването не представлява официална прогноза на украинските власти, а оценка на бившия външен министър.
Призив за тридневни запаси в Киев
На този фон Киевската градска държавна администрация призова жителите на столицата да подготвят запаси от вода и храна и да заредят преносимите батерии. Препоръката е запасите да бъдат достатъчни за най-малко три дни.
Властите призоваха още гражданите да утеплят помещенията, да уплътнят фугите около прозорците и да проверят външната им изолация. Така Киев се подготвя за възможни прекъсвания на основни услуги при повреди по енергийната инфраструктура.
Военен контекст
На 4 октомври руското Министерство на отбраната заяви, че ще засили ударите по военно-промишлени обекти в Украйна. Ведомството свърза това с обещанието на украинския президент Володимир Зеленски да увеличи атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи.
По-рано жители на Киев излязоха на Майдана с искания за мир с Русия. Не са посочени данни за конкретен срив на електроснабдяването, водоснабдяването или канализацията в града, свързан пряко с изказването на Кулеба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Европеец
18:52 11.10.2026
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4 Мишел
18:54 11.10.2026
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6 Оптимист
19:00 11.10.2026
7 Инна
19:02 11.10.2026
8 Инна
19:03 11.10.2026
9 НЕМА СЕ ПУАШИТЕ
19:03 11.10.2026
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