Кулеба предупреди за срив на системите в украински градове

Един от най-тежките сценарии за Украйна е срив на системите за жизнеобеспечение в големите градове. Това заяви бившият министър на външните работи Дмитрий Кулеба, цитиран от „Газета.Ru“.

Той посочи като най-опасен сривът на електроснабдяването, водопровода и канализацията.

По думите му ситуацията в Украйна е тежка, а през следващите седмици и месеци страната може да се изправи пред още по-тежко развитие. Изказването не представлява официална прогноза на украинските власти, а оценка на бившия външен министър.

Призив за тридневни запаси в Киев

На този фон Киевската градска държавна администрация призова жителите на столицата да подготвят запаси от вода и храна и да заредят преносимите батерии. Препоръката е запасите да бъдат достатъчни за най-малко три дни.

Властите призоваха още гражданите да утеплят помещенията, да уплътнят фугите около прозорците и да проверят външната им изолация. Така Киев се подготвя за възможни прекъсвания на основни услуги при повреди по енергийната инфраструктура.

Военен контекст

На 4 октомври руското Министерство на отбраната заяви, че ще засили ударите по военно-промишлени обекти в Украйна. Ведомството свърза това с обещанието на украинския президент Володимир Зеленски да увеличи атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи.

По-рано жители на Киев излязоха на Майдана с искания за мир с Русия. Не са посочени данни за конкретен срив на електроснабдяването, водоснабдяването или канализацията в града, свързан пряко с изказването на Кулеба.