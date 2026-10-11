Хмара: Авиацията е от най-ефективните средства срещу дронове

Авиацията е един от най-ефективните начини за противодействие на руските реактивни безпилотници, заяви министърът на отбраната на Украйна Евгений Хмара. По думите му ефективността на самолетите се повишава благодарение на уменията на пилотите и по-добрата координация, което позволява използването на по-малко боеприпаси за една въздушна цел.

„Благодарение на това нашата авиация вече използва по-малко боеприпаси за една въздушна цел. Планираме допълнително да подобрим този показател“, каза Хмара.

Многостепенна система срещу различни цели

Министърът посочи, че Украйна развива многостепенна противовъздушна отбрана, тъй като един тип оръжие не е достатъчен срещу различните въздушни заплахи. В системата участват зенитно-ракетни комплекси, преносими зенитно-ракетни комплекси, турели, средства за радиоелектронна борба, екипи с дронове прехващачи и подразделенията на „малката ПВО“.

Тези средства се допълват от авиацията, включително изтребители F-16 и самолети Mirage. Министерството на отбраната работи и за осигуряване на достатъчни количества боеприпаси, зенитни ракети, артилерийски комплекси, турели и средства за радиоелектронна борба.

Реактивните дронове остават основният проблем

Според Хмара ефективността на противодействието срещу обикновените „Шахед“ вече надхвърля 90 процента. Реактивните безпилотници обаче са по-трудна цел, защото за прихващането им са необходими средства с различна и по-висока скорост.

Украинският министър заяви, че Киев знае за разработването в Русия на реактивни дронове, способни да развиват скорост до 800 км/ч. По думите му пред производителите и предприятията от отбранителната промишленост вече са поставени задачи за представяне на предложения и прототипи срещу следващото поколение заплахи.

„Работим и по търсенето на начини за противодействие на следващото поколение заплахи“, каза Хмара.

Пет прехващача „Барс“ са унищожили пет цели

Украйна вече отчита успешни резултати от използването на дронове прехващачи срещу реактивни цели. Хмара съобщи, че при бойно използване на пет прехващача „Барс“ са били унищожени пет въздушни цели. Това представлява 100 процента резултатност при конкретното изпитание, но министърът не посочи общ показател за всички подобни операции.

„Задачата е да повишаваме общия процент на унищожаване на реактивните безпилотници и бързо да разширяваме решенията, които са доказали ефективността си в бойни условия“, заяви той.

По думите на Хмара крупнокалибрените турели също показват резултати срещу реактивни дронове, а броят им в украинското въоръжение вече се измерва със стотици. Разработват се системи с по-голям обсег. Паралелно Украйна продължава да закупува зенитни комплекси и ракети за тях от партньорски държави.

Източници: unian.net, glavcom.ua