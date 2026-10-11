Протестите в Испания и Франция са следствие от политиката на част от европейските държави за подкрепа на конфликта в Украйна. Това заяви министърът на външните работи на Беларус Максим Риженков в ефира на телевизионния канал „Беларус-1“.

„Протестите в Европа са последица от политиката, която водят елитите на редица страни от Европейския съюз – подкрепа, включително на военния конфликт в Украйна, подкрепа на много други конфликти и тази безудърна гонка във въоръжаването в собствените им държави за сметка преди всичко на социалната политика“, заяви Риженков.

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Какви са исканията на протестиращите

Заявлението на беларуския министър идва на фона на различни по характер протести в двете държави. В Испания десетки хиляди души излязоха на улицата заради жилищната криза. Демонстрации бяха проведени в около 50 града, като протестиращите настояват за по-достъпни жилища и ограничаване на спекулациите с наеми и имоти. Асошиейтед прес съобщи, че испанското правителство е одобрило 21 спешни мерки след протестите.

Във Франция протестното движение започна сред гимназисти и се разрасна в национални демонстрации. Исканията са свързани с финансирането на образованието, недостига на учители, състоянието на училищата и условията за обучение. На 6 октомври по данни на френските власти в протестите в страната са участвали над 250 000 души, а полицията е използвала сълзотворен газ в Париж и други градове.

„Гардиън“ описа протестите в Испания и Франция като различни по конкретните си поводи, но свързани с общо недоволство сред младите хора от жилищната несигурност, образованието и перспективите за бъдещето. „Монд“ също посочи вътрешни социални причини за френското движение.

Политическата оценка на Минск

Риженков представи протестите като резултат от решенията на европейските правителства да увеличават военните разходи и да подкрепят Украйна. В изявлението му обаче не бяха посочени конкретни данни или действия на протестиращи организации, които да доказват пряка връзка между демонстрациите и политиката към Киев.

Така потвърдените причини, посочвани от организатори и медии – жилища в Испания и образование във Франция – се различават от геополитическата интерпретация на беларуския външен министър.

Източници: apnews.com, theguardian.com, lemonde.fr