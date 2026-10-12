Мадяр: Унгария няма да въоръжава Украйна

Унгария няма да предоставя военна помощ на Украйна и няма да разрешава транзит на оръжия през своя територия. Това е заявил министър-председателят Петер Мадяр в интервю за финландския вестник Helsingin Sanomat, цитирано от унгарския Index.

„Унгария не желае да предоставя военна помощ на Украйна и няма да разреши оръжейни доставки да преминават през нейната територия“, се посочва в представянето на интервюто. Позицията е част от заявеното от Мадяр намерение отношенията между Будапеща и Киев да бъдат нормализирани постепенно, без Унгария да се ангажира с военна подкрепа.

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Споразумение за унгарското малцинство

В разговора Мадяр поставя акцент върху правата на унгарското малцинство в Закарпатието. По думите му вече е подписано споразумение за уреждане на въпроса, но в публикациите за интервюто не са посочени подробности за съдържанието му, сроковете или конкретните законови промени, които трябва да бъдат предприети от украинска страна.

Темата за правата на унгарците в Закарпатието се превърна в един от спорните въпроси между двете държави. Според Economx Унгария е настоявала Украйна да гарантира правата на малцинството, а заради спора временно е било забавено присъединяването на Киев към европейските преговори.

Мадяр е заявил, че възнамерява да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски. Според представянето на интервюто срещата може да се състои още през следващата седмица в Брюксел, но към момента не е обявена окончателна дата.

Будапеща ще намалява енергийната зависимост

В разговора е обсъдена и политиката на Унгария към Русия. Мадяр заявява, че страната трябва да търси нови енергийни източници и постепенно да намалява зависимостта си от руския петрол и природния газ.

„От енергийната зависимост обаче не можем да се освободим за една нощ“, казва унгарският премиер, цитиран от Economx. Той не посочва конкретен срок за промяната, но свързва процеса с необходимостта от намиране на алтернативни доставки.

Източници: index.hu, economx.hu