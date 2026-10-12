Мадяр: Унгария няма да въоръжава Украйна

Унгария няма да предоставя военна помощ на Украйна и няма да разрешава транзит на оръжия през своя територия. Това е заявил министър-председателят Петер Мадяр в интервю за финландския вестник Helsingin Sanomat, цитирано от унгарския Index.
„Унгария не желае да предоставя военна помощ на Украйна и няма да разреши оръжейни доставки да преминават през нейната територия“, се посочва в представянето на интервюто. Позицията е част от заявеното от Мадяр намерение отношенията между Будапеща и Киев да бъдат нормализирани постепенно, без Унгария да се ангажира с военна подкрепа.
Споразумение за унгарското малцинство
В разговора Мадяр поставя акцент върху правата на унгарското малцинство в Закарпатието. По думите му вече е подписано споразумение за уреждане на въпроса, но в публикациите за интервюто не са посочени подробности за съдържанието му, сроковете или конкретните законови промени, които трябва да бъдат предприети от украинска страна.
Темата за правата на унгарците в Закарпатието се превърна в един от спорните въпроси между двете държави. Според Economx Унгария е настоявала Украйна да гарантира правата на малцинството, а заради спора временно е било забавено присъединяването на Киев към европейските преговори.
Мадяр е заявил, че възнамерява да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски. Според представянето на интервюто срещата може да се състои още през следващата седмица в Брюксел, но към момента не е обявена окончателна дата.
Будапеща ще намалява енергийната зависимост
В разговора е обсъдена и политиката на Унгария към Русия. Мадяр заявява, че страната трябва да търси нови енергийни източници и постепенно да намалява зависимостта си от руския петрол и природния газ.
„От енергийната зависимост обаче не можем да се освободим за една нощ“, казва унгарският премиер, цитиран от Economx. Той не посочва конкретен срок за промяната, но свързва процеса с необходимостта от намиране на алтернативни доставки.
Източници: index.hu, economx.hu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално
05:37 12.10.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #11
05:38 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Модяр е пич
05:52 12.10.2026
6 Артилерист
05:53 12.10.2026
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13 Ха ха ха
06:10 12.10.2026
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17 Антирашист 4501
До коментар #12 от "Любо":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
06:18 12.10.2026
18 Евала
06:19 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Урсула
06:47 12.10.2026