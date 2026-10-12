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Мадяр: Унгария няма да въоръжава Украйна
  Тема: Украйна

Мадяр: Унгария няма да въоръжава Украйна

12 Октомври, 2026 05:31 1 109 22

  • петер маджар-
  • унгария-
  • украйна-
  • закарпатие-
  • военна помощ

Будапеща няма да допуска и транзит на оръжия през територията си. Унгарският премиер заяви, че е постигнато споразумение за правата на унгарското малцинство в Закарпатието

Мадяр: Унгария няма да въоръжава Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария няма да предоставя военна помощ на Украйна и няма да разрешава транзит на оръжия през своя територия. Това е заявил министър-председателят Петер Мадяр в интервю за финландския вестник Helsingin Sanomat, цитирано от унгарския Index.

„Унгария не желае да предоставя военна помощ на Украйна и няма да разреши оръжейни доставки да преминават през нейната територия“, се посочва в представянето на интервюто. Позицията е част от заявеното от Мадяр намерение отношенията между Будапеща и Киев да бъдат нормализирани постепенно, без Унгария да се ангажира с военна подкрепа.

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Споразумение за унгарското малцинство

В разговора Мадяр поставя акцент върху правата на унгарското малцинство в Закарпатието. По думите му вече е подписано споразумение за уреждане на въпроса, но в публикациите за интервюто не са посочени подробности за съдържанието му, сроковете или конкретните законови промени, които трябва да бъдат предприети от украинска страна.

Темата за правата на унгарците в Закарпатието се превърна в един от спорните въпроси между двете държави. Според Economx Унгария е настоявала Украйна да гарантира правата на малцинството, а заради спора временно е било забавено присъединяването на Киев към европейските преговори.

Мадяр е заявил, че възнамерява да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски. Според представянето на интервюто срещата може да се състои още през следващата седмица в Брюксел, но към момента не е обявена окончателна дата.

Будапеща ще намалява енергийната зависимост

В разговора е обсъдена и политиката на Унгария към Русия. Мадяр заявява, че страната трябва да търси нови енергийни източници и постепенно да намалява зависимостта си от руския петрол и природния газ.

„От енергийната зависимост обаче не можем да се освободим за една нощ“, казва унгарският премиер, цитиран от Economx. Той не посочва конкретен срок за промяната, но свързва процеса с необходимостта от намиране на алтернативни доставки.

Източници: index.hu, economx.hu


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    13 10 Отговор
    Излъгал е.

    05:37 12.10.2026

  • 2 Вашето мнение

    22 9 Отговор
    А беше време, когато бинарните пасивни жълтопаветни се подмокряха от радост, че орбан падна. Сега ще оближат активен мадяр за да се успокоят

    Коментиран от #11

    05:38 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Модяр е пич

    4 8 Отговор
    А Радев- питка!

    05:52 12.10.2026

  • 6 Артилерист

    24 1 Отговор
    Маджяр беше подкрепен от европейските главатари щото гръмко обещаваше да намери алтернативни на руските енергийни източници, ама още продължава да ги търси. Сега вече няма толкова да бърза да ги заменя щом като и САЩ спешно опряха до тях...

    05:53 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха ха ха

    12 3 Отговор
    А нашият военен пишман министър почти ежедневно информира НС за преминаването на "съюзнически и чужди войски и техните през страната. " нагоре надолу.

    06:10 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Антирашист 4501

    0 10 Отговор

    До коментар #12 от "Любо":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    06:18 12.10.2026

  • 18 Евала

    4 2 Отговор
    на Пешо Маджара !

    06:19 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Урсула

    4 0 Отговор
    Малее, на тоя колко луканки съм му пращала а сега, човека казва "- Ще видим!"

    06:47 12.10.2026

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