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Песков: Зеленски няма воля да спре конфликта в Украйна
  Тема: Украйна

Песков: Зеленски няма воля да спре конфликта в Украйна

12 Октомври, 2026 06:21 880 50

  • дмитрий песков-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • кремъл

Говорителят на Кремъл свърза думите на Доналд Тръмп за нов лидер в Киев с действията на украинския президент

Песков: Зеленски няма воля да спре конфликта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Володимир Зеленски не проявява необходимата политическа воля за спиране на конфликта в Украйна. По думите му именно това обяснява защо президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за необходимостта страната да има нов лидер.

Коментарът на Песков бе свързан с изказването на Тръмп за възможна смяна на украинското ръководство. Руският представител не посочи конкретен човек, който би могъл да замени Зеленски, нито съобщи за официална процедура или решение в тази посока.

Позицията на Кремъл представя действията на украинския президент като основна пречка пред спирането на конфликта.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дааа

    18 8 Отговор
    С украйна и нацистите е свършено, никой не може да им помогне!

    Коментиран от #8, #19, #36

    06:30 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами

    8 3 Отговор
    нали затова му набиват канчето !

    06:33 12.10.2026

  • 11 Това кога ще се случи?

    9 9 Отговор

    До коментар #6 от "Споко...":

    Преди или след като Путин пуkне?Как смяташ?

    Коментиран от #18

    06:33 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Е, тука ви признах!!! Затапихте го яко!

    4 6 Отговор
    Руският представител не посочи конкретен човек, който би могъл да замени Зеленски, нито съобщи за официална процедура или решение в тази посока.

    06:34 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Защо мислиш...

    4 10 Отговор

    До коментар #11 от "Това кога ще се случи?":

    ...че след смъртта на 30-те двойника на Путин нещо ще се смени. НАТО заграби тези изконно руски земи и НАТО ще ги повръща по един или друг начин!

    Коментиран от #28

    06:36 12.10.2026

  • 19 Соломон

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Дааа":

    То вярно че в Украйна в момента има много нацисти . Ама всички са със руски паспорти

    06:36 12.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Херодот

    5 5 Отговор
    И Сталин не е имал воля да спре конфликта и да изпълни законните условия на Хитлер. Тази дързост е струвала живота на десетки милиони руснаци!
    Всичко се повтаря!

    06:37 12.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 койдазнай

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Любо":

    Че кой го спирал тока в Украйна?

    06:38 12.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 36 Антирашист 4505

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Дааа":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори ,а чети !

    06:45 12.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Песков:

    5 1 Отговор
    Нашите инвестиции в Тръмп и семейството му се възвръщат стократно.

    06:46 12.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 47 гоосе

    2 2 Отговор
    За да се предадеш не се изисква воля, точно обратното, търсят се качества на български управници :)

    07:11 12.10.2026

  • 48 Баа Гицка

    1 1 Отговор
    Зеленски няма политическата воля да си пречупи врата и кръста, да наведе глава, да коленичи пред душмaнина и да предаде Украйна! Лош Зеленски, а Песков?

    07:32 12.10.2026

  • 49 пресолена

    1 1 Отговор
    характерна черта на империите е , че винаги се месят в другите държави.

    07:33 12.10.2026

  • 50 Баа Гицка

    1 0 Отговор
    ЕС няма волята да предаде Украйна на Русия и САЩ! Наместо това натeглu 1600 нови санкции на Русия!

    07:38 12.10.2026

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