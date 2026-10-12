Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Володимир Зеленски не проявява необходимата политическа воля за спиране на конфликта в Украйна. По думите му именно това обяснява защо президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за необходимостта страната да има нов лидер.

Коментарът на Песков бе свързан с изказването на Тръмп за възможна смяна на украинското ръководство. Руският представител не посочи конкретен човек, който би могъл да замени Зеленски, нито съобщи за официална процедура или решение в тази посока.

Позицията на Кремъл представя действията на украинския президент като основна пречка пред спирането на конфликта.