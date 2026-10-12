Песков: Зеленски няма воля да спре конфликта в Украйна

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Володимир Зеленски не проявява необходимата политическа воля за спиране на конфликта в Украйна. По думите му именно това обяснява защо президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за необходимостта страната да има нов лидер.
Коментарът на Песков бе свързан с изказването на Тръмп за възможна смяна на украинското ръководство. Руският представител не посочи конкретен човек, който би могъл да замени Зеленски, нито съобщи за официална процедура или решение в тази посока.
Позицията на Кремъл представя действията на украинския президент като основна пречка пред спирането на конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Дааа
Коментиран от #8, #19, #36
06:30 12.10.2026
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10 Ами
06:33 12.10.2026
11 Това кога ще се случи?
До коментар #6 от "Споко...":Преди или след като Путин пуkне?Как смяташ?
Коментиран от #18
06:33 12.10.2026
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13 Е, тука ви признах!!! Затапихте го яко!
06:34 12.10.2026
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18 Защо мислиш...
До коментар #11 от "Това кога ще се случи?":...че след смъртта на 30-те двойника на Путин нещо ще се смени. НАТО заграби тези изконно руски земи и НАТО ще ги повръща по един или друг начин!
Коментиран от #28
06:36 12.10.2026
19 Соломон
До коментар #4 от "Дааа":То вярно че в Украйна в момента има много нацисти . Ама всички са със руски паспорти
06:36 12.10.2026
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23 Херодот
Всичко се повтаря!
06:37 12.10.2026
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26 койдазнай
До коментар #16 от "Любо":Че кой го спирал тока в Украйна?
06:38 12.10.2026
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36 Антирашист 4505
До коментар #4 от "Дааа":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори ,а чети !
06:45 12.10.2026
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40 Песков:
06:46 12.10.2026
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47 гоосе
07:11 12.10.2026
48 Баа Гицка
07:32 12.10.2026
49 пресолена
07:33 12.10.2026
50 Баа Гицка
07:38 12.10.2026