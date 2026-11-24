Китайски държавен служител с фамилно име Ма е получил смъртна присъда за шпионаж в полза на чужда държава, съобщи издателството „Голд Уол Прес“, свързано с Националната администрация за защита на държавните тайни.

Според публикацията Ма е бил вербуван от чуждестранна разузнавателна служба, докато е работел извън Китай. Той е подписал споразумение за сътрудничество, съдържащо клаузи за „поверителност“ и „лоялност“, и е получавал фиксирани месечни възнаграждения.

Предал е 35 сведения за над 1 милион юана

Ма е предоставил общо 35 сведения, които са били определени като държавна тайна. За тях е получил повече от 1 милион юана, или приблизително 150 000 долара.

Разузнавачът, представен с името Кайлин, често организирал срещи с Ма, за да задълбочи контактите си с него. Като повод за сближаване той проявявал интерес към изучаването на китайски език.

Не се посочва коя е чуждата държава, за която е работил Ма. Липсват и данни кога и къде е произнесена присъдата, както и дали смъртното наказание вече е изпълнено.

Пекин все по-често разгласява шпионски дела

Китайските съдилища обикновено не публикуват информация за дела, свързани с държавната сигурност. През последните години обаче Министерството на държавната сигурност и „Голд Уол Прес“ все по-често разгласяват случаи на арести и използват социални мрежи, филми и комикси, за да предупреждават за опасностите от шпионажа.

Източници: apnews.com