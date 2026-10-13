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Москва обвини ЕС и НАТО, че ограничават корабоплаването в Балтийско море и пречат на руската търговия

Москва обвини ЕС и НАТО, че ограничават корабоплаването в Балтийско море и пречат на руската търговия

13 Октомври, 2026 21:57 1 297 47

  • русия-
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  • нато-
  • балтийско море

Мария Захарова предупреди, че Русия ще отговори на опити за задържане на кораби, действащи в нейна полза. Тя определи действията на Швеция срещу танкера Sea Owl 1 като незаконни.

Москва обвини ЕС и НАТО, че ограничават корабоплаването в Балтийско море и пречат на руската търговия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ограниченията върху свободното корабоплаване в Балтийско море са част от стратегия на Европейския съюз и НАТО за сдържане на Русия и възпрепятстване на външната ѝ търговия. Това заяви във вторник говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от „Интерфакс“, предава News.bg.

В коментар, публикуван на сайта на Руското външно министерство, Захарова определи като „провокативни“ действията на шведските власти по задържане, арестуване и инспектиране на кораби, преминаващи през шведски териториални води. По думите ѝ тези действия са част от координирани усилия за ограничаване на свободното корабоплаване и натиск върху Москва.

Тя заяви още, че Русия е готова да отговори на всякакви опити за изземване или задържане на кораби, действащи в нейна полза, „навсякъде в световните океани“.

Захарова коментира и освобождаването на танкера Sea Owl 1, задържан от шведските власти през март. Според нея случаят не е единствен, като тя обвини Швеция в незаконно задържане на кораби по подозрения за принадлежност към т.нар. руски „сенчест флот“.

Танкерът Sea Owl 1 е бил задържан в шведски териториални води по обвинения във фалшифициране на регистрационни документи и управление на технически неизправен кораб. По време на задържането плавателният съд е бил под флага на Коморските острови, а на борда му е имало десет руски граждани, включително капитана, който впоследствие е бил поставен под стража.

По думите на Захарова танкерът е освободен през май и е напуснал Швеция. Последният руски гражданин е слязъл от борда през октомври, а след пререгистрация под флага на Екваториална Гвинея корабът е напуснал шведските води на 12 октомври.

Говорителят допълни, че от момента на задържането руското посолство в Стокхолм е поддържало постоянен контакт с капитана и екипажа и им е оказвало необходимата консулска и друга помощ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гошкста

    12 10 Отговор
    Споко,пускайте дронове,отричайте че сте вие за сметка на 2-3 тона дизел и ще се получат нещата.
    П.С Захарова изглежда перфектно с + 20 кила

    Коментиран от #8

    22:01 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мислих

    8 11 Отговор
    Мислих защо Путин направи това.
    Без завъртулки накратко: СССР загуби 27 млн стигайки до Берлин. После се отказа и се сви. Кучетата започнаха да лаят.

    Коментиран от #17

    22:02 13.10.2026

  • 5 мдааааа

    13 6 Отговор
    Машата се издокарала с рузки джинси ..ю

    Коментиран от #44

    22:02 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дзак

    9 5 Отговор
    Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    Коментиран от #14, #47

    22:03 13.10.2026

  • 8 Дронове ще прелитат

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гошкста":

    докато преминават оръжия покрай носа ви .

    22:03 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Заявление

    13 14 Отговор
    След всяко заявление на Захарова и Медведев публиката избухва в смях.

    22:04 13.10.2026

  • 11 Цвете

    7 6 Отговор
    ИГРАЯТ СИ С НЕРВИТЕ ,НО КРАЯТ ИМ СЕ ВИЖДА СКОРО. САМО ДА МИНЕ КОНГРЕСА В ЩАТИТЕ.

    Коментиран от #46

    22:04 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Джо Ножа

    6 5 Отговор
    евгасимус и лицемерите

    22:05 13.10.2026

  • 14 И още

    10 8 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Дърта и дебела.

    22:05 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бен Вафлек

    8 7 Отговор
    нагъл, по-нагъл, най-нагъл, рефеец

    22:06 13.10.2026

  • 17 Соломон

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мислих":

    По-голямата част от ти я 27 милиона са цивилни и са загинали от действията на СССР

    22:06 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    4 4 Отговор
    Захарова !!!
    Много говорите!!!
    Знам, че за това ти плащат, но на война по големият ефект е - дрън!!!
    Ама не да дрънкате, а- дръън!!!

    22:12 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Маша

    6 6 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #39

    22:13 13.10.2026

  • 22 Мдаа...

    7 4 Отговор
    Така, така.
    После някое розАво пони да не вземе да цвили огорчено когато шведски, френски, немски, датски и най вече малкобритански кораби натоварени с взривоопасна морска сол и пшеница почнат да потъват за две минути в разни изключителни икономически зони.

    22:18 13.10.2026

  • 23 Забравете за Балтийско море

    5 5 Отговор
    В следващите 70-90 години.

    22:18 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Корабоплаването в Балтийско море

    6 4 Отговор
    не бива да се ограничава, но в Черно море може всичко.

    Коментиран от #34

    22:22 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Руски

    5 6 Отговор
    Оплаквачки

    22:24 13.10.2026

  • 28 Маша отиде навремето в Ню Йорк

    5 5 Отговор
    за да се омъжи и си направи фотосесия по улиците на любимия ѝ тогава град. Какви времена бяха!

    22:24 13.10.2026

  • 29 Мдаа...

    6 3 Отговор
    И крайцера Москва плува, плува,плува...

    Коментиран от #31

    22:25 13.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Шшш

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "да питам":

    Туй е от чер хавер и сьонга на курем.

    22:35 13.10.2026

  • 34 койдазнай

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Корабоплаването в Балтийско море":

    Българите знаем, че ако Русия ни бие, значи има защо!

    Коментиран от #42, #45

    22:35 13.10.2026

  • 35 Без име..

    5 5 Отговор
    На Швеция е наложена 100 млн евра глоба ,за пропуснати ползи и щети ..Ако не платят ще ги гърбят..край на приказката .

    22:44 13.10.2026

  • 36 Без име..

    3 3 Отговор
    Арестувала кораб ,после го пуснала ..Жалка шведска тройка..Мъка

    22:46 13.10.2026

  • 37 Няма край

    4 2 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    22:49 13.10.2026

  • 38 Болшевишка мерзост

    3 2 Отговор
    Безкрайна наглост на Кремъл!

    22:50 13.10.2026

  • 39 хаха🤣

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Маша":

    баба Маша става особено велика след като си вземе дневната доза бело + одеколон за пиене 🤣🤣🤣

    22:54 13.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Без име..

    2 1 Отговор
    Есср,НАТО,Киев и Шмееца а ,направиха отново РФ ,велика сила..Петрол 100 долар ,газ 500 долар..Парите теакт като река ,Европа плаща яко..

    22:57 13.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пък руснаците имат поговорка

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "койдазнай":

    Бьет, значит любит.

    23:01 13.10.2026

  • 46 Kaнадец

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    Е и ? Нали мина на Линдзи закона и през двете камери, сега кога да чакаме 100 % тарифи на Китай, Индия, Бразилия, Япония, Южна Корея и всички останали които купува риски нефт и газ ?

    23:04 13.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

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