Москва обвини ЕС и НАТО, че ограничават корабоплаването в Балтийско море и пречат на руската търговия

Ограниченията върху свободното корабоплаване в Балтийско море са част от стратегия на Европейския съюз и НАТО за сдържане на Русия и възпрепятстване на външната ѝ търговия. Това заяви във вторник говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от „Интерфакс“, предава News.bg.
В коментар, публикуван на сайта на Руското външно министерство, Захарова определи като „провокативни“ действията на шведските власти по задържане, арестуване и инспектиране на кораби, преминаващи през шведски териториални води. По думите ѝ тези действия са част от координирани усилия за ограничаване на свободното корабоплаване и натиск върху Москва.
Тя заяви още, че Русия е готова да отговори на всякакви опити за изземване или задържане на кораби, действащи в нейна полза, „навсякъде в световните океани“.
Захарова коментира и освобождаването на танкера Sea Owl 1, задържан от шведските власти през март. Според нея случаят не е единствен, като тя обвини Швеция в незаконно задържане на кораби по подозрения за принадлежност към т.нар. руски „сенчест флот“.
Танкерът Sea Owl 1 е бил задържан в шведски териториални води по обвинения във фалшифициране на регистрационни документи и управление на технически неизправен кораб. По време на задържането плавателният съд е бил под флага на Коморските острови, а на борда му е имало десет руски граждани, включително капитана, който впоследствие е бил поставен под стража.
По думите на Захарова танкерът е освободен през май и е напуснал Швеция. Последният руски гражданин е слязъл от борда през октомври, а след пререгистрация под флага на Екваториална Гвинея корабът е напуснал шведските води на 12 октомври.
Говорителят допълни, че от момента на задържането руското посолство в Стокхолм е поддържало постоянен контакт с капитана и екипажа и им е оказвало необходимата консулска и друга помощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гошкста
П.С Захарова изглежда перфектно с + 20 кила
Коментиран от #8
22:01 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мислих
Без завъртулки накратко: СССР загуби 27 млн стигайки до Берлин. После се отказа и се сви. Кучетата започнаха да лаят.
Коментиран от #17
22:02 13.10.2026
5 мдааааа
Коментиран от #44
22:02 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дзак
Коментиран от #14, #47
22:03 13.10.2026
8 Дронове ще прелитат
До коментар #2 от "Гошкста":докато преминават оръжия покрай носа ви .
22:03 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Заявление
22:04 13.10.2026
11 Цвете
Коментиран от #46
22:04 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Джо Ножа
22:05 13.10.2026
14 И още
До коментар #7 от "Дзак":Дърта и дебела.
22:05 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бен Вафлек
22:06 13.10.2026
17 Соломон
До коментар #4 от "Мислих":По-голямата част от ти я 27 милиона са цивилни и са загинали от действията на СССР
22:06 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пич
Много говорите!!!
Знам, че за това ти плащат, но на война по големият ефект е - дрън!!!
Ама не да дрънкате, а- дръън!!!
22:12 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Маша
Коментиран от #39
22:13 13.10.2026
22 Мдаа...
После някое розАво пони да не вземе да цвили огорчено когато шведски, френски, немски, датски и най вече малкобритански кораби натоварени с взривоопасна морска сол и пшеница почнат да потъват за две минути в разни изключителни икономически зони.
22:18 13.10.2026
23 Забравете за Балтийско море
22:18 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Корабоплаването в Балтийско море
Коментиран от #34
22:22 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Руски
22:24 13.10.2026
28 Маша отиде навремето в Ню Йорк
22:24 13.10.2026
29 Мдаа...
Коментиран от #31
22:25 13.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Шшш
До коментар #30 от "да питам":Туй е от чер хавер и сьонга на курем.
22:35 13.10.2026
34 койдазнай
До коментар #25 от "Корабоплаването в Балтийско море":Българите знаем, че ако Русия ни бие, значи има защо!
Коментиран от #42, #45
22:35 13.10.2026
35 Без име..
22:44 13.10.2026
36 Без име..
22:46 13.10.2026
37 Няма край
22:49 13.10.2026
38 Болшевишка мерзост
22:50 13.10.2026
39 хаха🤣
До коментар #21 от "Маша":баба Маша става особено велика след като си вземе дневната доза бело + одеколон за пиене 🤣🤣🤣
22:54 13.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Без име..
22:57 13.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пък руснаците имат поговорка
До коментар #34 от "койдазнай":Бьет, значит любит.
23:01 13.10.2026
46 Kaнадец
До коментар #11 от "Цвете":Е и ? Нали мина на Линдзи закона и през двете камери, сега кога да чакаме 100 % тарифи на Китай, Индия, Бразилия, Япония, Южна Корея и всички останали които купува риски нефт и газ ?
23:04 13.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.