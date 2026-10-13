Москва обвини ЕС и НАТО, че ограничават корабоплаването в Балтийско море и пречат на руската търговия

Ограниченията върху свободното корабоплаване в Балтийско море са част от стратегия на Европейския съюз и НАТО за сдържане на Русия и възпрепятстване на външната ѝ търговия. Това заяви във вторник говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от „Интерфакс“, предава News.bg.

В коментар, публикуван на сайта на Руското външно министерство, Захарова определи като „провокативни“ действията на шведските власти по задържане, арестуване и инспектиране на кораби, преминаващи през шведски териториални води. По думите ѝ тези действия са част от координирани усилия за ограничаване на свободното корабоплаване и натиск върху Москва.

Тя заяви още, че Русия е готова да отговори на всякакви опити за изземване или задържане на кораби, действащи в нейна полза, „навсякъде в световните океани“.

Захарова коментира и освобождаването на танкера Sea Owl 1, задържан от шведските власти през март. Според нея случаят не е единствен, като тя обвини Швеция в незаконно задържане на кораби по подозрения за принадлежност към т.нар. руски „сенчест флот“.

Танкерът Sea Owl 1 е бил задържан в шведски териториални води по обвинения във фалшифициране на регистрационни документи и управление на технически неизправен кораб. По време на задържането плавателният съд е бил под флага на Коморските острови, а на борда му е имало десет руски граждани, включително капитана, който впоследствие е бил поставен под стража.

По думите на Захарова танкерът е освободен през май и е напуснал Швеция. Последният руски гражданин е слязъл от борда през октомври, а след пререгистрация под флага на Екваториална Гвинея корабът е напуснал шведските води на 12 октомври.

Говорителят допълни, че от момента на задържането руското посолство в Стокхолм е поддържало постоянен контакт с капитана и екипажа и им е оказвало необходимата консулска и друга помощ.