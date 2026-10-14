Взривове в Киев и Днепър, въздушна тревога в Украйна

Няколко серии от взривове са съобщени в Киев и Киевска област, докато в столицата и в голяма част от Украйна е обявена въздушна тревога. За първите взривове в украинската столица съобщи РБК-Украйна, а по-късно агенцията публикува информация и за още три серии.

Съобщенията за взривове в Киев са на фона на сирени в столицата и в редица украински области. Жителите са призовани да останат в укрития до края на тревогата. Украинските медии не посочват в първите си съобщения точния район на взривовете.

Взрив е чут и в Днепър, съобщи украинският 24 канал. В Днепропетровска област също е в сила въздушна тревога.

Към момента няма потвърдени данни за загинали, ранени или материални щети. Не е съобщено и дали взривовете са били вследствие на работа на противовъздушната отбрана или на попадения. Допълнителните подробности се очакват от местните власти и украинските военни структури.

Източници: rbc.ua, 24tv.ua