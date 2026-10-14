Взривове в Киев и Днепър, въздушна тревога в Украйна

Няколко серии от взривове са съобщени в Киев и Киевска област, докато в столицата и в голяма част от Украйна е обявена въздушна тревога. За първите взривове в украинската столица съобщи РБК-Украйна, а по-късно агенцията публикува информация и за още три серии.
Съобщенията за взривове в Киев са на фона на сирени в столицата и в редица украински области. Жителите са призовани да останат в укрития до края на тревогата. Украинските медии не посочват в първите си съобщения точния район на взривовете.
Взрив е чут и в Днепър, съобщи украинският 24 канал. В Днепропетровска област също е в сила въздушна тревога.
Към момента няма потвърдени данни за загинали, ранени или материални щети. Не е съобщено и дали взривовете са били вследствие на работа на противовъздушната отбрана или на попадения. Допълнителните подробности се очакват от местните власти и украинските военни структури.
Източници: rbc.ua, 24tv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 5656
05:29 14.10.2026
2 Иван
05:30 14.10.2026
3 Иван
05:31 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И така ще бъде до победата !!
Коментиран от #9
05:35 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Херодот
05:37 14.10.2026
8 И Киев е Руски
05:38 14.10.2026
9 Българин
До коментар #5 от "И така ще бъде до победата !!":На времето така турците са ни клали, до като не сме пропели чалга!
05:40 14.10.2026
10 И Киев е Руски
05:40 14.10.2026
11 Ааааааа не !
Зелю казва друго , я мине , я не мине един дрон или ракета през ПВО- то на нацистите , за какви взривове ми говориш бе милене ?
05:40 14.10.2026
12 хихи
05:48 14.10.2026
13 ВЕСЕЛЯК
06:17 14.10.2026
14 Боруна Лом
06:20 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.