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Взривове в Киев и Днепър, въздушна тревога в Украйна
  Тема: Украйна

Взривове в Киев и Днепър, въздушна тревога в Украйна

14 Октомври, 2026 05:22 1 082 15

  • киев-
  • днепър-
  • въздушна тревога-
  • украйна-
  • взривове

РБК-Украйна съобщи за няколко серии от взривове в столицата и Киевска област. Взрив е чут и в Днепър, докато сирените звучат в голяма част от страната

Взривове в Киев и Днепър, въздушна тревога в Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко серии от взривове са съобщени в Киев и Киевска област, докато в столицата и в голяма част от Украйна е обявена въздушна тревога. За първите взривове в украинската столица съобщи РБК-Украйна, а по-късно агенцията публикува информация и за още три серии.

Съобщенията за взривове в Киев са на фона на сирени в столицата и в редица украински области. Жителите са призовани да останат в укрития до края на тревогата. Украинските медии не посочват в първите си съобщения точния район на взривовете.

Взрив е чут и в Днепър, съобщи украинският 24 канал. В Днепропетровска област също е в сила въздушна тревога.

Към момента няма потвърдени данни за загинали, ранени или материални щети. Не е съобщено и дали взривовете са били вследствие на работа на противовъздушната отбрана или на попадения. Допълнителните подробности се очакват от местните власти и украинските военни структури.

Източници: rbc.ua, 24tv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5656

    14 1 Отговор
    Пак ли? Откъде толкова ракети бе? ох, забравих, те руснаците 80 години пойзвеждат...

    05:29 14.10.2026

  • 2 Иван

    6 0 Отговор
    Полска К. вдига самолети.

    05:30 14.10.2026

  • 3 Иван

    8 0 Отговор
    Шикорски е на браздата.

    05:31 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И така ще бъде до победата !!

    27 0 Отговор
    Докато бандерите не пропеят ....въйхадила на берег катюша ......както във франция на протестите няма да има мир !!!!!!

    Коментиран от #9

    05:35 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Херодот

    1 21 Отговор
    Безкрайни са престъпленията на кремълските нацисти, но и те няма да избегнат заслуженото възмездие!

    05:37 14.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    14 0 Отговор
    Русия помога на Украйна да се подготви за трудна зима и да се комунизма напълно

    05:38 14.10.2026

  • 9 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "И така ще бъде до победата !!":

    На времето така турците са ни клали, до като не сме пропели чалга!

    05:40 14.10.2026

  • 10 И Киев е Руски

    14 0 Отговор
    Русия помогна на Украйна да се подготви за трудна зима и да се декомунизира напълно

    05:40 14.10.2026

  • 11 Ааааааа не !

    15 0 Отговор
    Главния редактор ЛЪЖЕ !
    Зелю казва друго , я мине , я не мине един дрон или ракета през ПВО- то на нацистите , за какви взривове ми говориш бе милене ?

    05:40 14.10.2026

  • 12 хихи

    6 0 Отговор
    Добро утро!

    05:48 14.10.2026

  • 13 ВЕСЕЛЯК

    5 0 Отговор
    Хубавички новинички.

    06:17 14.10.2026

  • 14 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    АА ДОБРЕ,ЧЕ ВЕЧЕ НЕ Е,,ДНИПРО,, А ДНЕПЪР! ЯВНО КРАЯТ СЕ ВИЖДА!

    06:20 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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