САЩ може да не въведат нови санкции срещу Русия

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп вероятно няма да въведе в близко време новите санкции срещу Русия, предвидени в приетия през септември закон. Това съобщава Politico, позовавайки се на свои източници.
Според публикацията по-вероятният сценарий е Белият дом да откаже прилагането на мерките без публично обявяване на решение. „За тях е лесно просто да изпратят отказ. Очаквам именно това да се случи и тогава няма да има средства за противодействие заради начина, по който е формулиран законопроектът“, заявил един от източниците на изданието.
Какво предвижда законът
Доналд Тръмп подписа закона на 18 септември. Той предвижда ограничения срещу руски банки, представители на властта и плавателни съдове от така наречения сенчест флот, използван за заобикаляне на санкциите. Законът включва и възможност за мита върху стоки от държави, които купуват руски петрол и природен газ.
Според текста на закона президентът трябва да извърши преглед и да предприеме първоначални действия в срок до 30 дни от подписването му. Това означава, че крайният срок е 18 октомври. Законът обаче позволява на президента да прави изключения при прилагането на отделни мерки. Официално решение на Белия дом за отказ от санкциите не е обявено.
Разговорът между Тръмп и Путин
На 9 октомври Тръмп и руският президент Владимир Путин разговаряха по телефона. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че основната част от разговора е била посветена на Украйна.
От Кремъл заявиха, че Путин е приел с разбиране част от американските предложения за деескалация. Москва обаче не е готова незабавно да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон. Двамата президенти са обсъдили още доставките на руско дизелово гориво, ситуацията около Иран и възможността за нова лична среща.
На този фон евентуалният отказ от прилагане на санкциите би оставил без действие част от мерките, които Конгресът е заложил в закона.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #6, #8
05:52 14.10.2026
2 Санкций
Коментиран от #5
05:53 14.10.2026
3 Kaлпазанин
05:55 14.10.2026
4 Соломон
06:01 14.10.2026
5 Ъхъ
До коментар #2 от "Санкций":Това вече го правят! С успех.
06:01 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факти
06:04 14.10.2026
8 А ушанки?
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Откъде путин ще внася ушанки за фронта?
Коментиран от #9
06:11 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.