САЩ може да не въведат нови санкции срещу Русия

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп вероятно няма да въведе в близко време новите санкции срещу Русия, предвидени в приетия през септември закон. Това съобщава Politico, позовавайки се на свои източници.

Според публикацията по-вероятният сценарий е Белият дом да откаже прилагането на мерките без публично обявяване на решение. „За тях е лесно просто да изпратят отказ. Очаквам именно това да се случи и тогава няма да има средства за противодействие заради начина, по който е формулиран законопроектът“, заявил един от източниците на изданието.

Още новини от Украйна

Какво предвижда законът

Доналд Тръмп подписа закона на 18 септември. Той предвижда ограничения срещу руски банки, представители на властта и плавателни съдове от така наречения сенчест флот, използван за заобикаляне на санкциите. Законът включва и възможност за мита върху стоки от държави, които купуват руски петрол и природен газ.

Според текста на закона президентът трябва да извърши преглед и да предприеме първоначални действия в срок до 30 дни от подписването му. Това означава, че крайният срок е 18 октомври. Законът обаче позволява на президента да прави изключения при прилагането на отделни мерки. Официално решение на Белия дом за отказ от санкциите не е обявено.

Разговорът между Тръмп и Путин

На 9 октомври Тръмп и руският президент Владимир Путин разговаряха по телефона. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че основната част от разговора е била посветена на Украйна.

От Кремъл заявиха, че Путин е приел с разбиране част от американските предложения за деескалация. Москва обаче не е готова незабавно да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон. Двамата президенти са обсъдили още доставките на руско дизелово гориво, ситуацията около Иран и възможността за нова лична среща.

На този фон евентуалният отказ от прилагане на санкциите би оставил без действие част от мерките, които Конгресът е заложил в закона.

Източници: apnews.com