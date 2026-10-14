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САЩ може да не въведат нови санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

САЩ може да не въведат нови санкции срещу Русия

14 Октомври, 2026 05:45 751 9

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • санкции-
  • белият дом-
  • украйна

Белият дом вероятно ще откаже прилагането на мерките без публично решение, твърди Politico. Срокът за първите действия изтича на 18 октомври

САЩ може да не въведат нови санкции срещу Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп вероятно няма да въведе в близко време новите санкции срещу Русия, предвидени в приетия през септември закон. Това съобщава Politico, позовавайки се на свои източници.

Според публикацията по-вероятният сценарий е Белият дом да откаже прилагането на мерките без публично обявяване на решение. „За тях е лесно просто да изпратят отказ. Очаквам именно това да се случи и тогава няма да има средства за противодействие заради начина, по който е формулиран законопроектът“, заявил един от източниците на изданието.

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Какво предвижда законът

Доналд Тръмп подписа закона на 18 септември. Той предвижда ограничения срещу руски банки, представители на властта и плавателни съдове от така наречения сенчест флот, използван за заобикаляне на санкциите. Законът включва и възможност за мита върху стоки от държави, които купуват руски петрол и природен газ.

Според текста на закона президентът трябва да извърши преглед и да предприеме първоначални действия в срок до 30 дни от подписването му. Това означава, че крайният срок е 18 октомври. Законът обаче позволява на президента да прави изключения при прилагането на отделни мерки. Официално решение на Белия дом за отказ от санкциите не е обявено.

Разговорът между Тръмп и Путин

На 9 октомври Тръмп и руският президент Владимир Путин разговаряха по телефона. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че основната част от разговора е била посветена на Украйна.

От Кремъл заявиха, че Путин е приел с разбиране част от американските предложения за деескалация. Москва обаче не е готова незабавно да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон. Двамата президенти са обсъдили още доставките на руско дизелово гориво, ситуацията около Иран и възможността за нова лична среща.

На този фон евентуалният отказ от прилагане на санкциите би оставил без действие част от мерките, които Конгресът е заложил в закона.

Източници: apnews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    САЩ почват да внасят И електроенергия от Русия

    Коментиран от #6, #8

    05:52 14.10.2026

  • 2 Санкций

    10 1 Отговор
    Освен дизел, могат да купуват и газ, да го втечняват и да го продават на баламурниците в ЕС.

    Коментиран от #5

    05:53 14.10.2026

  • 3 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    Няма страшно ,идиотите в ЕС са за това ,ще въведат и за тях ,да вдигнат цената на петрола още

    05:55 14.10.2026

  • 4 Соломон

    4 2 Отговор
    За това пък може да въведат санкции на Украйна за да им е по хубаво

    06:01 14.10.2026

  • 5 Ъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Санкций":

    Това вече го правят! С успех.

    06:01 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факти

    3 2 Отговор
    САЩ може да не въведат нови санкции срещу Русия, защото от тях полза няма

    06:04 14.10.2026

  • 8 А ушанки?

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Откъде путин ще внася ушанки за фронта?

    Коментиран от #9

    06:11 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.