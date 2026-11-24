Руски безпилотник атакува железопътната гара в Коростен, Житомирска област. При удара е загинал 33-годишен жител на Горщиковската община, а трима души са били ранени, съобщи полицията в Житомирска област.

Сред пострадалите са две жени на 39 и 69 години и мъж. На ранените се оказва медицинска помощ.

Първоначално украинските железници съобщиха за един загинал и двама ранени. По-късно полицията уточни, че броят на пострадалите е нараснал до трима.

Евакуация на гарата

В момента на атаката край гарата е имало пътнически електрически влак. Мониторинговият център на железопътния оператор е предупредил за опасността, след което екипажът е обявил евакуация.

„Мониторинговият център предупреди за заплаха. Екипажът на електрическия влак обяви повишена опасност и евакуация“, посочиха украинските железници.

Хората от влака и сградата на гарата са били насочени към укритие. В него са се преместили железопътни служители, екипажът на влака и повечето пътници. По данни на оператора няма пострадали служители.

Полиция и спасители работят на място

На мястото на атаката са изпратени полицаи, спасители, медици и железопътни служители. Следствено-оперативна група и взривотехници обследват района, изземват опасни предмети и събират доказателства за последиците от удара.

Полицията призовава гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и повишена опасност. Железопътният оператор също настоява пътниците да изпълняват указанията на служителите и да напускат районите около железопътната инфраструктура при обявена заплаха.

Източници: war.obozrevatel.com, suspilne.media, zhitomir-online.com