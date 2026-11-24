Два испански изтребителя F-18 са били вдигнати от 57-ма авиобаза „Михаил Когълничану“ в Румъния, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана е засякла въздушна цел северно от община Тулча. Целта е била в украинското въздушно пространство, близо до румънската граница.

Изтребителите са изпълнявали задачи по охрана на въздушното пространство и са излетели като предпазна мярка. Румънското Министерство на националната отбрана съобщи: „Не е регистрирано навлизане в румънското въздушно пространство.“

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Предупреждение за жителите на Тулча

В 11:11 ч. местно и българско време жителите на северната част на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата RO-Alert. Мярката е била предприета заради засечената въздушна цел и близостта ѝ до румънската граница.

Въздушната тревога е отменена в 11:51 ч. По данни на румънското Министерство на националната отбрана до този момент не е установено навлизане във въздушното пространство на Румъния.