САЩ търсят сделка с Русия за замразените активи

Съединените щати са предложили на европейски държави да размразят част от руските суверенни активи като елемент от възможно мирно споразумение за Украйна. Идеята е била обсъдена на срещи в Маями през миналата седмица, на които са участвали представители на Украйна, Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО, съобщи „Файненшъл таймс“, цитиран от РБК.

Предложението е било представено от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и от Джаред Къшнър. Сред обсъжданите варианти е било прехвърлянето на част от средствата в специален финансов механизъм под американски контрол. Според информацията идеята е била разглеждана като част от по-широк пакет за възобновяване на преговорите за прекратяване на войната.

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Европейските представители са отхвърлили предложението. Те са се противопоставили както на отказа от контрол върху активите, така и на възможността част от тях да бъдат върнати на Москва. Един от източниците на „Файненшъл таймс“ е заявил:

„Беше им казано, че това просто няма да се случи.“

Какви средства са блокирани

Най-голямата част от руските активи се намира в белгийския депозитар „Юроклиър“ – около 170 млрд. евро под формата на ценни книжа. Европейският съюз използва приходите от тези средства за подкрепа на Украйна, но самите активи остават замразени. През декември 2025 г. ЕС удължи безсрочно замразяването на около 210 млрд. евро руски активи.

Москва настоява за връщането им. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руската страна ще използва всички възможни средства и правни механизми, за да защити собствеността си. Полският външен министър Радослав Сикорски, от своя страна, отхвърли идеята за размразяване и връщане на средствата на Русия.

Очаквани доставки на дизел в САЩ

Паралелно с разговорите за активите Вашингтон очаква руски дизел да започне да достига до американския пазар преди междинните избори на 3 ноември, пише „Ню Йорк пост“, цитиран от РБК. Според източник на изданието горивото може да пристигне „в рамките на следващите две седмици“, ако всички договорености бъдат изпълнени.

На 9 октомври Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 хил. тона дизелово гориво незабавно, още 500 хил. тона през ноември и 1 млн. тона след това. Той посочи и възможност за допълнителни доставки от 3 млн. тона. По думите му сделката е насочена към световния пазар, който според него е засегнат от високите цени на горивата.

Министерството на финансите на САЩ разреши определени сделки, свързани с продажбата, транспортирането и вноса на дизел с руски произход, до април 2027 г. Русия също частично премахна забраната за износ на дизелово гориво.

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев заяви, че договорите със САЩ ще бъдат подписани в близко време. Вицепремиерът Александър Новак каза, че се обсъждат логистиката и условията за директни доставки, но конкретните договори и първите количества все още не са публично обявени.

Източници: rbc.ru