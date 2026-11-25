Трима души загинаха при отделни удари в Украйна и Русия, а седем са ранени след атака с руски дрон срещу микробус в Харковска област.

Един човек е загинал при руски удар по град Била Църква в Киевска област, на около 65 километра югозападно от Киев. Повредени са бизнес сгради, а местните власти съобщават, че критичната инфраструктура не е била единствената цел. Размерът на щетите все още се оценява.

Руски дрон е ударил микробус край Чугуев

Още един човек е загинал, а седем са ранени, след като руски дрон е ударил микробус на пътя край село Федоровка в Чугуевски район на Харковска област.

„Врагът удари микробус с дрон на магистралата край село Федоровка в Чугуевски окръг. Един човек загина при атаката“, написа ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. По думите му седем души са пострадали. Медицински екипи оказват необходимата помощ на ранените.

Жертва и прекъснат ток в Самарска област

При украински удар с дрон в руската Самарска област е загинал един човек. Това е съобщил губернаторът Вячеслав Фьодоришчев.

По думите му са нанесени щети и е прекъснато електроподаването. Спешните служби са започнали ремонтни дейности.

Руското Министерство на отбраната съобщи отделно, че силите му са поразили товарен кораб в украинското пристанище Черноморск. Според ведомството плавателният съд е бил използван за доставки за украинските въоръжени сили. В предоставената информация не се посочват допълнителни подробности за състоянието на кораба или за предполагаеми жертви при този удар.

Източници: bta.bg