The Washington Post: САЩ официално заплашиха Украйна със спиране на разузнавателните данни

Съединените щати са предупредили украинското посолство във Вашингтон, че при нови удари по руски енергийни обекти обменът на разузнавателни данни с Киев може да бъде спрян незабавно. Предупреждението е отправено в понеделник от американски представители, твърди източник, запознат със ситуацията, цитиран от The Washington Post. По същото време достъпът до Starlink за украински военни системи е бил ограничен, което е засилило съмненията за промяна в американската политика.

Според източника обменът на информация не е прекратен напълно, но заплахата остава. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред журналисти:

„Помагаме им и споделяме разузнавателна информация. Искаме войната да приключи.“

Украинският президент Володимир Зеленски също е потвърдил, че украински представители са получили предупреждения, но те все още не са приложени изцяло. Европейската комисия заяви, че не вижда признаци за пълно прекратяване на обмена на разузнавателни данни между Вашингтон и Киев.

Starlink затруднява дроновете и противовъздушната отбрана

Ограниченията на Starlink са засегнали терминали, използвани от украинските въоръжени сили за управление на дронове и комуникация на бойното поле. Връзката е започнала да прекъсва при движение с около 160 километра в час, заради което някои подразделения са отменили операции. Украински военен източник е заявил пред The Economist:

„Почти всички наши възможности за удари на средни разстояния зависят от Starlink.“

Системата се използва и от безпилотни апарати за разузнаване, насочване и атаки по руски позиции в окупираните територии. Според публикацията американската разузнавателна информация е по-бърза и подробна от достъпните за Украйна търговски сателитни изображения. Тя се използва и за предупреждение при ракетни атаки, както и за преодоляване на руските средства за радиоелектронна борба.

Ако достъпът бъде спрян, последиците ще засегнат и противовъздушната отбрана. Според The Economist 95 процента от ракетите прехващачи за системите Patriot зависят от програмата PURL, чрез която европейски държави купуват американско въоръжение за Украйна. Следващите доставки трябва да покажат дали програмата ще продължи без ограничения.

Дронове и изкуствен интелект в разминирането

На фона на зависимостта от американски технологии Украйна развива собствени решения за друга дългосрочна заплаха. Около 23 процента от територията на страната се смята за замърсена с мини и невзривени боеприпаси, а в разминирането вече са вложени най-малко 1,5 милиарда долара.

Екипите използват дронове за наблюдение, сателитни изображения и изкуствен интелект за анализ на терена. При част от операциите се включват дистанционно управлявани машини, които създават шум, прах и вибрации, за да предизвикат задействането на мини без пряк риск за сапьорите. Някои от устройствата наподобяват малки танкове и могат да работят по-бързо от човек.

По данни на The Guardian украинската държавна служба за извънредни ситуации вече използва дронове за наблюдение, но все още не прилага изцяло изкуствен интелект за анализ на заснетите изображения. Разминирането може да продължи повече от 10 години, включително след края на бойните действия.

Източници: unian.net