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The Washington Post: САЩ официално заплашиха Украйна със спиране на разузнавателните данни
  Тема: Украйна

The Washington Post: САЩ официално заплашиха Украйна със спиране на разузнавателните данни

15 Октомври, 2026 05:18 763 12

  • съединени щати-
  • украйна-
  • доналд трамп-
  • starlink-
  • разминиране

Ограничения на Starlink затрудняват украинските операции. Киев развива дронове и изкуствен интелект за разминиране

The Washington Post: САЩ официално заплашиха Украйна със спиране на разузнавателните данни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са предупредили украинското посолство във Вашингтон, че при нови удари по руски енергийни обекти обменът на разузнавателни данни с Киев може да бъде спрян незабавно. Предупреждението е отправено в понеделник от американски представители, твърди източник, запознат със ситуацията, цитиран от The Washington Post. По същото време достъпът до Starlink за украински военни системи е бил ограничен, което е засилило съмненията за промяна в американската политика.

Според източника обменът на информация не е прекратен напълно, но заплахата остава. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред журналисти:

„Помагаме им и споделяме разузнавателна информация. Искаме войната да приключи.“

Украинският президент Володимир Зеленски също е потвърдил, че украински представители са получили предупреждения, но те все още не са приложени изцяло. Европейската комисия заяви, че не вижда признаци за пълно прекратяване на обмена на разузнавателни данни между Вашингтон и Киев.

Starlink затруднява дроновете и противовъздушната отбрана

Ограниченията на Starlink са засегнали терминали, използвани от украинските въоръжени сили за управление на дронове и комуникация на бойното поле. Връзката е започнала да прекъсва при движение с около 160 километра в час, заради което някои подразделения са отменили операции. Украински военен източник е заявил пред The Economist:

„Почти всички наши възможности за удари на средни разстояния зависят от Starlink.“

Системата се използва и от безпилотни апарати за разузнаване, насочване и атаки по руски позиции в окупираните територии. Според публикацията американската разузнавателна информация е по-бърза и подробна от достъпните за Украйна търговски сателитни изображения. Тя се използва и за предупреждение при ракетни атаки, както и за преодоляване на руските средства за радиоелектронна борба.

Ако достъпът бъде спрян, последиците ще засегнат и противовъздушната отбрана. Според The Economist 95 процента от ракетите прехващачи за системите Patriot зависят от програмата PURL, чрез която европейски държави купуват американско въоръжение за Украйна. Следващите доставки трябва да покажат дали програмата ще продължи без ограничения.

Дронове и изкуствен интелект в разминирането

На фона на зависимостта от американски технологии Украйна развива собствени решения за друга дългосрочна заплаха. Около 23 процента от територията на страната се смята за замърсена с мини и невзривени боеприпаси, а в разминирането вече са вложени най-малко 1,5 милиарда долара.

Екипите използват дронове за наблюдение, сателитни изображения и изкуствен интелект за анализ на терена. При част от операциите се включват дистанционно управлявани машини, които създават шум, прах и вибрации, за да предизвикат задействането на мини без пряк риск за сапьорите. Някои от устройствата наподобяват малки танкове и могат да работят по-бързо от човек.

По данни на The Guardian украинската държавна служба за извънредни ситуации вече използва дронове за наблюдение, но все още не прилага изцяло изкуствен интелект за анализ на заснетите изображения. Разминирането може да продължи повече от 10 години, включително след края на бойните действия.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голем кеф

    8 16 Отговор
    Спрете всичко вече и да се свършва с тази война. Иначе европейците вече ще изпуснат работата и отиваме в трета глуха- атомна война!

    Коментиран от #2, #10

    05:26 15.10.2026

  • 2 Смешно е

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Голем кеф":

    Вашингтон пост не са официален говорител на САЩ.

    05:29 15.10.2026

  • 3 Зелен бункерен rнom

    11 14 Отговор
    И сега как ще започна перемогата?🤭

    Коментиран от #5

    05:30 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Наско

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гошо":

    Като повтаряш глупости те не стават реалност.

    05:45 15.10.2026

  • 8 Пешо

    4 0 Отговор
    Няма как да стане, няма как само да искаш от САЩ … ако те искат нещо да казваш не.. този е пътник

    05:45 15.10.2026

  • 9 Рейгън

    2 1 Отговор
    Тръмп ще влезе в историята като най-големия циркаджия. Срам че представлява републиканците,които винаги са държали на стратегическите си портньори.

    05:48 15.10.2026

  • 10 Зрител

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Голем кеф":

    То трябват гащи за ядрена война. Жужко само като видя готвача и побягна ти говориш да си подпише смъртната присъда.

    05:50 15.10.2026

  • 11 Ами сега

    5 0 Отговор
    До тука бяха принципите, печалбата е по важна.

    05:52 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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