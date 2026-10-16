Зеленски подновява ударите по руски рафинерии въпреки Тръмп

Украйна ще възобнови ударите по руски петролни рафинерии, заяви президентът Володимир Зеленски, задълбочавайки конфликта с администрацията на Доналд Тръмп. Решението идва след продължаващи руски атаки срещу украински енергийни обекти и дни след като американският президент настоя Киев да прекрати ударите по руската петролна инфраструктура.

На 15 октомври украински дронове удариха рафинерия в Рязанска област. По данни на руското Министерство на отбраната и губернатора на областта при атаката е избухнал пожар. Москва определи ударите срещу енергийни обекти като „пряко и грубо предизвикателство“ към Тръмп, съобщи Асошиейтед прес.

Зеленски заяви, че Украйна е готова да спре атаките срещу руските рафинерии, но само ако Русия прекрати ударите по украинската енергийна система. „Всяка стъпка към деескалация трябва да бъде взаимна и да има реални гаранции“, каза той. Киев твърди, че руските сили са продължили да атакуват енергийни съоръжения и след обявеното от Тръмп енергийно примирие.

Сделката за руския дизел

На 9 октомври Тръмп обяви, че е договорил с руския президент Владимир Путин доставки на над 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Министерството на финансите на САЩ временно разреши сделки с руски дизел, което представлява отстъпление от политиката на санкции срещу Москва.

Американският президент представи договорката като начин за ограничаване на високите цени на горивата преди междинните избори в САЩ. Той обвини украинските атаки по руските рафинерии, че създават проблеми за американските фермери, превозвачи и потребители. Ройтерс съобщи, че обемът на планираните доставки е ограничен спрямо общото потребление на дизел в Съединените щати, а анализатори поставят под съмнение дали сделката ще доведе до съществено понижение на цените.

Зеленски определи решението като помощ за руската военна машина. Според него облекчаването на санкциите ще позволи на Москва да финансира по-дълго войната и да продължи атаките срещу украински градове.

Натискът върху Киев се увеличава

Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов лидер, който да може да постигне споразумение с Русия. „Предлагам да си изберат нов лидер, който може да сключи сделка“, каза той пред журналисти. Украинският външен министър Андрий Сибиха отговори, че Зеленски има подкрепата на украинския народ и че именно украинците имат право да решават политическото бъдеще на страната.

В интервю за NPR Зеленски каза, че представители на администрацията на Тръмп са предупредили Вашингтон да прекрати споделянето на разузнавателна информация с Киев, ако украинските удари по руските рафинерии продължат. Американската страна не е потвърдила публично това твърдение. Зеленски настоя, че Украйна няма да спре атаките едностранно, докато Русия нанася удари по украинската енергетика.

Така сделката за руския дизел, натискът върху Зеленски и възобновяването на украинските удари оставят без резултат опита на Вашингтон да наложи кратко енергийно примирие. Следващото развитие ще зависи от това дали Москва ще прекрати атаките по украинските енергийни обекти и дали администрацията на Тръмп ще предприеме допълнителни мерки срещу Киев.

Източници: nytimes.com, apnews.com, kpbs.org