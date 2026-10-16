Зеленски проговори за тайните доставки от Полша: „Това трябва да остане между нас“

Украйна получава нов пакет военна помощ от Полша, който включва и непублични елементи за противодействие на руските атаки. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в началото на срещата си с полския премиер Доналд Туск в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.
Туск увери украинския държавен глава, че страната му не е сама и може да разчита на подкрепата на Варшава и европейските партньори.
„Бих искал да уверя Украйна, вашия народ и вас лично - не сте сами... можете да разчитате на мен, на Полша, а също и на ЕС. След моите преговори тук, в Брюксел, с всички лидери, е абсолютно ясно, че всичко, което би могло да помогне на Путин и Русия в тази война, е неприемливо за Европа и Полша“, заяви полският премиер.
Зеленски изрази благодарност за подкрепата на Полша както на политическо, така и на геополитическо равнище. Той акцентира върху значението на секретната част от помощта за отбраната на украинската столица, без да разкрива подробности за нейното съдържание.
„Това, което направихте... Добре, понякога трябва да остане между нас двамата“, отбеляза украинският президент. Той допълни, че защитата на страната и столицата от масирани атаки е изключително трудна, и благодари за предоставената подкрепа, включително за 20-милиметровите боеприпаси.
„Това е, което сега искаме от различни страни, от цяла Европа“, посочи Зеленски, като подчерта необходимостта от допълнителна военна помощ.
Украинският президент не разкри конкретните параметри на непубличната част от полския пакет, но потвърди, че Киев продължава да настоява пред европейските си партньори за спешни доставки на прехващачи срещу балистични ракети.
На фона на въздушните удари между Украйна и Русия Полша промени процедурите си за противовъздушна отбрана от 1 октомври. Варшава взе решение да прехвърли на Украйна партида ракети Patriot и да увеличи военното си присъствие в граничното Люблинско войводство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поляците
08:14 16.10.2026
2 Пич
Ще си остане между вас и Орешника!!!
08:17 16.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
А ДЯДО МУ Е СЛУЖИЛ ВЪВ ВЕРМАХТА
.....
НАПРАВО ГИ ПОБЪРКАХ ПОЛЯЦИТЕ В КВАРТАЛНАТА КРЪЧМА В МИЧИГАН
Коментиран от #24
08:17 16.10.2026
4 Муахаха, пан Зеленко
Щото корейците се разсърдиха.
08:18 16.10.2026
5 между другото
08:23 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ццц
08:23 16.10.2026
8 ами
08:23 16.10.2026
9 Пак
08:24 16.10.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
Коментиран от #11, #12, #16, #17, #26
08:28 16.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Перо
08:33 16.10.2026
14 Лама Ивайло Мирчев
Хиената на Европа, Полша, само чака удобния момент да си вземе нейните територии, а на клоуна изобщо не му пука.
08:33 16.10.2026
15 Анонимен
До коментар #6 от "горката полша":Малиии! Много потопа.ста тая шлля,,,хта бе!
08:33 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Баа Гицка
08:42 16.10.2026
19 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
08:45 16.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бaa Гицка
08:52 16.10.2026
23 Просяка
08:54 16.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Срамно е
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":да трплиш и крадеш никове. Показва трагедията ти и отчаянието на фашизма в Украйна да опре до отпадък.
09:06 16.10.2026
27 Боруна Лом
До коментар #25 от "Хардлайнер":ОДИ НА ЛОДКАТА ДА ВАРДИШ КОРАБИТЕ!
09:17 16.10.2026
28 Оги
09:32 16.10.2026
29 Инна
„Не съм голям фен на Зеленски. Те унищожиха тази страна“, каза Тръмп, визирайки Зеленски и неговите сътрудници.
Американският президент също така заяви, че Володимир Зеленски е грешният човек, с когото да се работи. Американският лидер изрази това мнение по телевизионния канал Newsmax в четвъртък, 15 октомври.
„Зеленски не е човек, с когото трябва да имаме работа“, каза Тръмп, добавяйки, че лично е помолил Зеленски да спре украинските въздушни удари по руски петролни рафинерии.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон временно задържа боеприпасите, които произвежда, за да попълни собствените си арсенали, вместо да ги продава на съюзници. Планирано е доставките да се възобновят, след като американските запаси достигнат достатъчни нива. Тръмп обяви това в интервю за Newsmax.
„Напоследък просто си запазваме боеприпасите, защото ни трябват. Трябва да ги имаме. И когато попълним запасите си, наистина ги попълним, ще започнем да позволяваме на съюзниците си отново да купуват от нас“, каза американският лидер.
Коментиран от #31
09:41 16.10.2026
30 Коментар
09:49 16.10.2026
31 Какво казва Тръмп
До коментар #29 от "Инна":и какво прави в действителност... са 2 съвсем различни понятия.
09:50 16.10.2026