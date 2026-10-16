Зеленски проговори за тайните доставки от Полша: „Това трябва да остане между нас“

Украйна получава нов пакет военна помощ от Полша, който включва и непублични елементи за противодействие на руските атаки. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в началото на срещата си с полския премиер Доналд Туск в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.

Туск увери украинския държавен глава, че страната му не е сама и може да разчита на подкрепата на Варшава и европейските партньори.

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„Бих искал да уверя Украйна, вашия народ и вас лично - не сте сами... можете да разчитате на мен, на Полша, а също и на ЕС. След моите преговори тук, в Брюксел, с всички лидери, е абсолютно ясно, че всичко, което би могло да помогне на Путин и Русия в тази война, е неприемливо за Европа и Полша“, заяви полският премиер.

Зеленски изрази благодарност за подкрепата на Полша както на политическо, така и на геополитическо равнище. Той акцентира върху значението на секретната част от помощта за отбраната на украинската столица, без да разкрива подробности за нейното съдържание.

„Това, което направихте... Добре, понякога трябва да остане между нас двамата“, отбеляза украинският президент. Той допълни, че защитата на страната и столицата от масирани атаки е изключително трудна, и благодари за предоставената подкрепа, включително за 20-милиметровите боеприпаси.

„Това е, което сега искаме от различни страни, от цяла Европа“, посочи Зеленски, като подчерта необходимостта от допълнителна военна помощ.

Украинският президент не разкри конкретните параметри на непубличната част от полския пакет, но потвърди, че Киев продължава да настоява пред европейските си партньори за спешни доставки на прехващачи срещу балистични ракети.

На фона на въздушните удари между Украйна и Русия Полша промени процедурите си за противовъздушна отбрана от 1 октомври. Варшава взе решение да прехвърли на Украйна партида ракети Patriot и да увеличи военното си присъствие в граничното Люблинско войводство.