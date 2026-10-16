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Зеленски проговори за тайните доставки от Полша: „Това трябва да остане между нас“
  Тема: Украйна

Зеленски проговори за тайните доставки от Полша: „Това трябва да остане между нас“

16 Октомври, 2026 08:11 2 249 31

  • полша-
  • украйна-
  • доставки-
  • тайни-
  • военна помощ

Доналд Туск увери украинския президент, че Киев може да разчита на подкрепата на Полша и ЕС.

Зеленски проговори за тайните доставки от Полша: „Това трябва да остане между нас“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна получава нов пакет военна помощ от Полша, който включва и непублични елементи за противодействие на руските атаки. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в началото на срещата си с полския премиер Доналд Туск в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.

Туск увери украинския държавен глава, че страната му не е сама и може да разчита на подкрепата на Варшава и европейските партньори.

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„Бих искал да уверя Украйна, вашия народ и вас лично - не сте сами... можете да разчитате на мен, на Полша, а също и на ЕС. След моите преговори тук, в Брюксел, с всички лидери, е абсолютно ясно, че всичко, което би могло да помогне на Путин и Русия в тази война, е неприемливо за Европа и Полша“, заяви полският премиер.

Зеленски изрази благодарност за подкрепата на Полша както на политическо, така и на геополитическо равнище. Той акцентира върху значението на секретната част от помощта за отбраната на украинската столица, без да разкрива подробности за нейното съдържание.

„Това, което направихте... Добре, понякога трябва да остане между нас двамата“, отбеляза украинският президент. Той допълни, че защитата на страната и столицата от масирани атаки е изключително трудна, и благодари за предоставената подкрепа, включително за 20-милиметровите боеприпаси.

„Това е, което сега искаме от различни страни, от цяла Европа“, посочи Зеленски, като подчерта необходимостта от допълнителна военна помощ.

Украинският президент не разкри конкретните параметри на непубличната част от полския пакет, но потвърди, че Киев продължава да настоява пред европейските си партньори за спешни доставки на прехващачи срещу балистични ракети.

На фона на въздушните удари между Украйна и Русия Полша промени процедурите си за противовъздушна отбрана от 1 октомври. Варшава взе решение да прехвърли на Украйна партида ракети Patriot и да увеличи военното си присъствие в граничното Люблинско войводство.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поляците

    55 3 Отговор
    Както руснаците им дадоха държава, да не си я вземат обратно.

    08:14 16.10.2026

  • 2 Пич

    44 2 Отговор
    Да бе....!!!
    Ще си остане между вас и Орешника!!!

    08:17 16.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    54 2 Отговор
    НЯМА ПО СРАМНО ЗА ЕДИН. ПОЛЯК ЧЕ ПОЛСКИЯ ПРЕМИЕР Е ЕТНИЧЕСКИ ГЕРМАНЕЦ :)
    ....
    А ДЯДО МУ Е СЛУЖИЛ ВЪВ ВЕРМАХТА
    .....
    НАПРАВО ГИ ПОБЪРКАХ ПОЛЯЦИТЕ В КВАРТАЛНАТА КРЪЧМА В МИЧИГАН

    Коментиран от #24

    08:17 16.10.2026

  • 4 Муахаха, пан Зеленко

    39 3 Отговор
    си държи плювалника затворен, да не му се разсърди професионалният поляк Туск.
    Щото корейците се разсърдиха.

    08:18 16.10.2026

  • 5 между другото

    27 2 Отговор
    Потника е голям предател

    08:23 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ццц

    33 1 Отговор
    "Това трябва да остане между нас", заяви дрогата пред в. "Европеская правда"! 🤣🤣🤣 Всичко превръща в цирк това нещо! Преди три години пак така запази в тайна за кога се готви Великата отечествена пролетна перемога, та я чакахме до лятото. И както ненадейно започна, така и свърши. Тогава пак искаше по много от всичко и уж за последно преди да изгони руснаците веднъж за винаги! Само Байдън се съгласи тогава, че няколко десетки милиарда долара бяха пръснати за превземането на два кокошкарника и една автобусна спирка. И то се се съгласи няколко пъти изненадан, все едно го чува за първи път! 🤣

    08:23 16.10.2026

  • 8 ами

    33 2 Отговор
    вчера вселенски заработи ли 5 -6 милиарда или не можа

    08:23 16.10.2026

  • 9 Пак

    31 2 Отговор
    ЕвроУрсулите подкукуросват Зеления престъпник !

    08:24 16.10.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 38 Отговор
    СЪЩО ТАКА НЯМА НИЩО ПО СРАМНО ЗА РУСИЯ НЕЙНИЯТ ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА ЖИВЕЕ В БУНКЕР ОТ НАЧАЛОТО НА СВО...ТО
    ....

    Коментиран от #11, #12, #16, #17, #26

    08:28 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Перо

    19 2 Отговор
    Поляците още избиват комплекси от ВСВ!

    08:33 16.10.2026

  • 14 Лама Ивайло Мирчев

    29 3 Отговор
    Все едни усмихнати, хилещи и радващи се, все едно не става въпрос за война, а за телевизионно шоу.
    Хиената на Европа, Полша, само чака удобния момент да си вземе нейните територии, а на клоуна изобщо не му пука.

    08:33 16.10.2026

  • 15 Анонимен

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "горката полша":

    Малиии! Много потопа.ста тая шлля,,,хта бе!

    08:33 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Баа Гицка

    3 6 Отговор
    Параноичното ще мести бункеро на восток!

    08:42 16.10.2026

  • 19 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    1 4 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ 🇪🇺📈

    08:45 16.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бaa Гицка

    0 1 Отговор
    Параноичното кво толкоз са плашункa от своите и от смъpтът! Той вeке е изфъшкaна лимoната, пък и загубата нищe бидe голeма!

    08:52 16.10.2026

  • 23 Просяка

    12 1 Отговор
    Интересно Вовата като ги затупа с Орешниците къде ще бягат тия боклуци?

    08:54 16.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Срамно е

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    да трплиш и крадеш никове. Показва трагедията ти и отчаянието на фашизма в Украйна да опре до отпадък.

    09:06 16.10.2026

  • 27 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хардлайнер":

    ОДИ НА ЛОДКАТА ДА ВАРДИШ КОРАБИТЕ!

    09:17 16.10.2026

  • 28 Оги

    3 0 Отговор
    Де що има в Европа всичко се хвърля в Украйна. Третата световна е в разгара си. Русия срещу цялото НАТО.

    09:32 16.10.2026

  • 29 Инна

    1 5 Отговор
    Володимир Зеленски и екипът му са унищожили Украйна, според президента на САЩ Доналд Тръмп. Американският лидер изрази това мнение по телевизионния канал Newsmax в четвъртък, 15 октомври. Тръмп заяви, че именно затова не е „фен“ на Зеленски.

    „Не съм голям фен на Зеленски. Те унищожиха тази страна“, каза Тръмп, визирайки Зеленски и неговите сътрудници.

    Американският президент също така заяви, че Володимир Зеленски е грешният човек, с когото да се работи. Американският лидер изрази това мнение по телевизионния канал Newsmax в четвъртък, 15 октомври.

    „Зеленски не е човек, с когото трябва да имаме работа“, каза Тръмп, добавяйки, че лично е помолил Зеленски да спре украинските въздушни удари по руски петролни рафинерии.

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон временно задържа боеприпасите, които произвежда, за да попълни собствените си арсенали, вместо да ги продава на съюзници. Планирано е доставките да се възобновят, след като американските запаси достигнат достатъчни нива. Тръмп обяви това в интервю за Newsmax.

    „Напоследък просто си запазваме боеприпасите, защото ни трябват. Трябва да ги имаме. И когато попълним запасите си, наистина ги попълним, ще започнем да позволяваме на съюзниците си отново да купуват от нас“, каза американският лидер.

    Коментиран от #31

    09:41 16.10.2026

  • 30 Коментар

    6 0 Отговор
    Като цяло натискът срещу фашисткия агресор цели не военно поражение, а създаване на подходящи условия за вътрешен, дворцов преврат или бунтове на крепостните от лошите условия за живот които неименуемо предстоят.

    09:49 16.10.2026

  • 31 Какво казва Тръмп

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Инна":

    и какво прави в действителност... са 2 съвсем различни понятия.

    09:50 16.10.2026

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