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Естония: ЕС вероятно ще отпусне нов заем на Украйна
  Тема: Украйна

Естония: ЕС вероятно ще отпусне нов заем на Украйна

16 Октомври, 2026 14:53 505 9

  • естония-
  • украйна-
  • ес-
  • заем-
  • европейски съюз

Киев съобщава за недостиг от 70 млрд. евро за догодина. Талин настоява решението за допълнително финансиране да бъде взето до края на тази година.

Естония: ЕС вероятно ще отпусне нов заем на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз вероятно ще трябва да предостави нов заем на Украйна, за да покрие бюджетния ѝ недостиг и да подкрепи отбраната ѝ срещу руската инвазия. Това заяви естонският премиер Кристен Михал в интервю за Reuters преди втория ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел, предава БТА.

„Европейската финансова помощ трябва да е налице“, каза Михал. „При война на изтощение финансовата помощ е алфата и омегата. Тя не бива да спира и трябва да дойде от ЕС“, добави той.

През декември миналата година европейските лидери се договориха за заем от 90 млрд. евро, предназначен да покрие голяма част от финансовите нужди на Киев през 2026 и 2027 г. Украйна обаче сега заявява, че за следващата година не ѝ достигат още 70 млрд. евро за отбраната и редовните бюджетни разходи.

Част от европейските правителства настояват средствата да бъдат осигурени чрез замразените в ЕС руски активи. Тази идея обаче среща съпротива от Белгия, където се съхранява по-голямата част от активите, както и от няколко други държави.

Според Михал нов заем от ЕС остава най-вероятният вариант. „Това е механизмът, който Европа е използвала много пъти, така че за Европа това е доста добре познат механизъм“, заяви той. Естонският премиер се надява решението за допълнително финансиране за 2027 г. да бъде взето преди края на тази година, тъй като догодина в редица европейски държави предстоят избори.

За отпускането на досегашния заем от 90 млрд. евро ЕС мобилизира средства от общия си бюджет. Попитан как ще бъде финансиран нов заем, Михал отговори: „Ще намерим начин, защото Европа обикновено намира начин. Стигаш до най-тежкия момент и тогава намираш изход“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Украйна харчи по 4 млрд долара на ден.Един трилион долара на година.Само заплатите са по 2 млрд на ден.

    14:56 16.10.2026

  • 3 Миризливо зелен потник

    13 0 Отговор
    Тия мислят цял живот да ги издържаме, но няма да ги огрее. Монсанто и Бляк Рок си търсят рестото от 404.

    14:57 16.10.2026

  • 4 Докато не занулите Европа

    12 0 Отговор
    няма да спрете! Да видим Украйна или Европа ще се занули първо!

    15:02 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    8 0 Отговор
    Тъжното в цялата тази работа е, че това са пари на работещия и плащащ данъци европеец и вместо средствата да се ползват за подобряване на живота му, те с лека ръка се раздават хей така на някаква прогнила от корупция държава... Моя апел към всеки един европеец е - за Бога братя, спрете всички да плащате данъци!

    15:09 16.10.2026

  • 7 ......-

    5 0 Отговор
    Какъв кеф ще наливаме в Кацата без дъно.

    15:11 16.10.2026

  • 8 долу ес

    4 1 Отговор
    Ако Радев вкара България в още заеми за фашистите , докато тука вървят съкращения и се пребиваме по скапаните улици и тротоари и събираме капачки за децата ни, жална им майка на всички предатели и децата им, това хората няма да го изтърпят, и да ни обясняват колко били 660 евро!!! стига с тая украйна писна ни на всички!

    15:13 16.10.2026

  • 9 долу ес

    1 0 Отговор
    българите наистина не разбират, че пари от бюджета на съответния град или област отиват за украйна и после питат зашо улицата била зле! когато се ограмотите финансово и политически за кого и кога да гласувате, ще си оправите скпаната държава! блейте още блейте..... мизерията ще ви хване всички за гушата

    15:17 16.10.2026

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