Естония: ЕС вероятно ще отпусне нов заем на Украйна

Европейският съюз вероятно ще трябва да предостави нов заем на Украйна, за да покрие бюджетния ѝ недостиг и да подкрепи отбраната ѝ срещу руската инвазия. Това заяви естонският премиер Кристен Михал в интервю за Reuters преди втория ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел, предава БТА.

„Европейската финансова помощ трябва да е налице“, каза Михал. „При война на изтощение финансовата помощ е алфата и омегата. Тя не бива да спира и трябва да дойде от ЕС“, добави той.

През декември миналата година европейските лидери се договориха за заем от 90 млрд. евро, предназначен да покрие голяма част от финансовите нужди на Киев през 2026 и 2027 г. Украйна обаче сега заявява, че за следващата година не ѝ достигат още 70 млрд. евро за отбраната и редовните бюджетни разходи.

Част от европейските правителства настояват средствата да бъдат осигурени чрез замразените в ЕС руски активи. Тази идея обаче среща съпротива от Белгия, където се съхранява по-голямата част от активите, както и от няколко други държави.

Според Михал нов заем от ЕС остава най-вероятният вариант. „Това е механизмът, който Европа е използвала много пъти, така че за Европа това е доста добре познат механизъм“, заяви той. Естонският премиер се надява решението за допълнително финансиране за 2027 г. да бъде взето преди края на тази година, тъй като догодина в редица европейски държави предстоят избори.

За отпускането на досегашния заем от 90 млрд. евро ЕС мобилизира средства от общия си бюджет. Попитан как ще бъде финансиран нов заем, Михал отговори: „Ще намерим начин, защото Европа обикновено намира начин. Стигаш до най-тежкия момент и тогава намираш изход“.