Lockheed Martin обмисля специална версия на F-16 за Украйна

Американската компания Lockheed Martin обмисля възможността да разработи специализиран вариант на изтребителя F-16, съобразен с военните нужди на Украйна, предава News.bg.

Сред възможните подобрения са увеличаване на оперативния обсег, усъвършенстване на радарната система и интегриране на въоръжение европейско производство. Засега обаче не се водят конкретни преговори за създаването на подобен самолет, съобщава The Defence Blog, позовавайки се на източници от компанията.

Една от разглежданите възможности предвижда модификация на F-16 с по-голям обсег на действие и по-модерна радарна система. Подобен радар би позволил на украинските пилоти да откриват по-рано нисколетящи дронове и крилати ракети в сравнение с възможностите на радарите, с които са оборудвани сегашните украински изтребители.

Друго направление в потенциалната модернизация е интегрирането на европейско въоръжение в бордовите системи на самолета. Става дума по-конкретно за управляеми авиационни бомби и крилати ракети, които биха разширили набора от боеприпаси, достъпни за украинските F-16.

Кога може да се появи новият вариант на F-16?

Според източниците на The Defence Blog към момента няма официални преговори за разработването на специална версия на изтребителя за Украйна. За осъществяването на подобна програма ще бъде необходимо и одобрението на Вашингтон, което означава, че инициативата все още е в начален етап.

Не са известни и предполагаемата цена на новата модификация, броят на самолетите, които евентуално биха били включени в програмата, както и конкретните европейски оръжейни системи, чието интегриране би било приоритет.

Междувременно Украйна е заявила интерес към многофункционален и икономически ефективен изтребител - платформа, с която пилотите ѝ вече имат опит и която използват в бойни условия.

По информация на източниците Lockheed Martin очаква да реализира различни съвместни проекти с Украйна.