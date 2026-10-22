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Lockheed Martin обмисля специална версия на F-16 за Украйна
  Тема: Украйна

Lockheed Martin обмисля специална версия на F-16 за Украйна

22 Октомври, 2026 11:34, обновена 22 Октомври, 2026 11:33 665 13

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  • f-16

Потенциалната модернизация може да включва по-голям обсег, усъвършенстван радар и интегриране на европейско въоръжение, но засега няма конкретни преговори за разработването на самолета

Lockheed Martin обмисля специална версия на F-16 за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската компания Lockheed Martin обмисля възможността да разработи специализиран вариант на изтребителя F-16, съобразен с военните нужди на Украйна, предава News.bg.

Сред възможните подобрения са увеличаване на оперативния обсег, усъвършенстване на радарната система и интегриране на въоръжение европейско производство. Засега обаче не се водят конкретни преговори за създаването на подобен самолет, съобщава The Defence Blog, позовавайки се на източници от компанията.

Една от разглежданите възможности предвижда модификация на F-16 с по-голям обсег на действие и по-модерна радарна система. Подобен радар би позволил на украинските пилоти да откриват по-рано нисколетящи дронове и крилати ракети в сравнение с възможностите на радарите, с които са оборудвани сегашните украински изтребители.

Друго направление в потенциалната модернизация е интегрирането на европейско въоръжение в бордовите системи на самолета. Става дума по-конкретно за управляеми авиационни бомби и крилати ракети, които биха разширили набора от боеприпаси, достъпни за украинските F-16.

Кога може да се появи новият вариант на F-16?

Според източниците на The Defence Blog към момента няма официални преговори за разработването на специална версия на изтребителя за Украйна. За осъществяването на подобна програма ще бъде необходимо и одобрението на Вашингтон, което означава, че инициативата все още е в начален етап.

Не са известни и предполагаемата цена на новата модификация, броят на самолетите, които евентуално биха били включени в програмата, както и конкретните европейски оръжейни системи, чието интегриране би било приоритет.

Междувременно Украйна е заявила интерес към многофункционален и икономически ефективен изтребител - платформа, с която пилотите ѝ вече имат опит и която използват в бойни условия.

По информация на източниците Lockheed Martin очаква да реализира различни съвместни проекти с Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    14 2 Отговор
    Специалната версия е нашата.

    На чертеж и с предварителна 300 % -на надценка.

    11:35 22.10.2026

  • 2 Смех

    9 2 Отговор
    Нашите веднага да поръчат поне още десетина чертежи.

    11:38 22.10.2026

  • 3 ХалаПенйо

    9 2 Отговор
    Та кой щял да плаща масрафа?
    Тези хвърчила струват стотици милиони с въоръжението, а украйна е продънена фалирала отдавна и на чужда издръжка, т.е. подаръци.

    Европооооо, Европо....какви разсипници те управляват.....

    11:38 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Специална функция ще има

    8 1 Отговор
    и тя е, че самолета вика Слава украине и катапултира пилота, щото оня говори на руски

    11:47 22.10.2026

  • 6 Гадател

    4 1 Отговор
    Странна работа, американците уж говорят за мир, а тепърва ще разработват нова версия на самолета специално за Украйна.
    Във времето това е 5 години като минимум. Въпросът е колко още ще трае тази война, а и ще останат ли украинци да воюват накрая?

    Коментиран от #11

    11:50 22.10.2026

  • 7 DW смърди

    3 1 Отговор
    Не се хабете, граждани.
    Докато се натуткате с "проекта", Украйна няма да има нужда от Ф-16...
    Тя и сега вече няма нужда от аероплани.
    Виж, пари, ако имате за даване - насреща са и то по всяко време!

    11:54 22.10.2026

  • 8 Каква Украйна

    2 1 Отговор
    Какви нужди. Само да не са големи.

    11:57 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Софиянец

    2 0 Отговор
    Версията ще е с катинар отвън и за еднократни мисиии 😂😂😂

    12:05 22.10.2026

  • 11 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гадател":

    Сетили се Локхийд Мартин , Зеленски преди шест месеца подписа за 150 Гривна и поне 100 Мираж със Франция , те тепърва щели да разработват , тя Украйна няма да купи 1000 самолета , а и с тия изцепки на Тръмп и Мъск ще си помислят сто пъти преди да се обвързват повече с тях !! Освен ако демократите като вземат конгреса и изритат Тръмп им ги подарят за извинение !!

    Коментиран от #12

    12:10 22.10.2026

  • 12 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Грипен , не гривна , а може и с гривни да ги платят или със зърно , тя Швеция и без това внася почти цялото си потребление !

    12:12 22.10.2026

  • 13 Койдозлу

    1 0 Отговор
    Хубуу, ама кой ще ги плаща самальотите за Украйна или пак от отупания европеиски брашнян чувал 😂😂😂👈?

    12:23 22.10.2026

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