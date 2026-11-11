Ердоган: COP31 в Анталия да стане „COP на изпълнението“

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че конференцията на ООН за климата в Анталия трябва да бъде „COP на изпълнението“ и да превърне поетите международни ангажименти в реални действия. COP31 се провежда от 9 до 20 ноември, а лидерската среща е насрочена за 11 и 12 ноември.

„Трябва да сближим амбициите и възможностите, целите и изпълнението“, каза Ердоган, като постави акцент върху практическото прилагане на решенията за ограничаване на климатичните промени. По думите му финансовите ангажименти трябва да бъдат изпълнени, а трансферът на технологии да бъде ускорен.

Фокус върху финансирането и технологиите

Турция представя домакинството си като възможност за преминаване от нови обещания към измерими резултати. Сред обсъжданите теми в Анталия са прилагането на Парижкото споразумение, адаптацията към последиците от климатичните промени и достъпът на развиващите се държави до финансиране и технологии.

Турското председателство предлага и т.нар. „Климатичен мост за изпълнение“. Идеята е държавите да получават по-добра връзка между климатичните си планове и ресурсите, необходими за тяхното осъществяване, включително финансиране, технологии и международни партньорства.

В програмата на лидерската среща са включени разговори за ускоряване на изпълнението и достъпа до финансиране през второто десетилетие на Парижкото споразумение, прехода към чиста енергия, електрификацията, устойчивите градове и адаптацията.

Поправка за COP32

В Анталия се провежда COP31, а не COP32. Следващата конференция, COP32, ще бъде организирана в Етиопия през 2027 г., като домакин ще бъде столицата Адис Абеба.

За COP31 Турция поставя като основна цел решенията от конференцията да напуснат залите и да доведат до конкретни политики, инвестиции и действия. Форумът трябва да приключи на 20 ноември.

Източници: aa.com.tr, apnews.com, turkiyetoday.com