Путин нарече страховете на Европа от война с Русия „шизофрения“

Владимир Путин определи като „политическа шизофрения“ твърденията в Европа, че Русия се готви за война с европейските държави. Руският президент заяви, че Москва не иска подобен конфликт и не се подготвя за него, като едновременно с това отхвърли оценките, че Русия представлява непосредствена военна заплаха за Европа.
„Постоянното плашене с война с Русия е някаква политическа шизофрения“, каза Путин в интервю с журналиста Павел Зарубин. Той заяви още, че европейските държави не могат да победят Русия стратегически и обвини западните страни в антируска кампания. Москва същевременно потвърди готовност да възобнови тристранните разговори за Украйна, без да е посочена конкретна дата за нов кръг от преговори.
Ванс защити решението за руския дизел
На този фон вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс защити подхода на администрацията на Доналд Тръмп към Русия и Украйна. В интервю той заяви, че Киев е партньор на Вашингтон „в известен смисъл“, но трябва да прекрати ударите по руските петролни рафинерии и съоръжения за производство на дизел.
„Трябва ли да нанасят удари по руските съоръжения за производство на дизел, които водят до повишаване на цените на енергията за американците?“, попита Ванс. Така той отхвърли критиките, че Русия използва енергийната сделка, за да диктува политиката на Тръмп, и повтори аргумента на Белия дом, че основната цел е да се намалят цените на горивата в САЩ.
Тръмп обяви договореността с Путин на 9 октомври. По думите му Русия трябва незабавно да достави над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Американският президент представи споразумението като мярка срещу високите цени на горивата, които се повишиха рязко през 2026 г.
Сделката задълбочи разногласията във Вашингтон и Европа
Решението предизвика критики и от двете партии в Конгреса. Законодатели предупредиха, че покупката на руски дизел може да осигури допълнителни приходи за Москва, докато руските сили продължават войната срещу Украйна. Част от тях поставиха под въпрос и ефекта върху американските цени, тъй като договорените количества са ограничени, а доставките изискват време.
На 17 октомври Тръмп постави на пауза новите санкции срещу Русия, приети от Конгреса, с аргумент за националния интерес. Европейският съюз заяви, че ще запази собствените си санкции, а европейски правителства предупредиха, че сделката подкопава общия натиск върху Москва.
Така в рамките на две седмици Вашингтон премина от заплахи за нови санкции към ограничено възстановяване на търговията с руски енергийни продукти. Путин представи европейските предупреждения като политическа истерия, докато администрацията на Тръмп настоява, че натискът върху Украйна да спре ударите по руската енергийна инфраструктура е свързан преди всичко с цените на горивата и опита за постигане на споразумение за прекратяване на войната.
Източници: gulfnews.com, apnews.com, theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #4
05:38 23.10.2026
2 Страхове?
Някой МНОГО го е страх.
Коментиран от #9, #23
05:42 23.10.2026
3 Коментар
05:45 23.10.2026
4 Кина
До коментар #1 от "Соломон":Шизофрения е когато слабия приема да се бие с по силния и после не помни..!
Коментиран от #5, #6, #8
05:47 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Отваряй устенцата
До коментар #4 от "Кина":Бърже!
05:49 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кой е слабия?
До коментар #4 от "Кина":Този който Русия вече 5 години не може да победи ли?
Коментиран от #16, #26
05:51 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пак
Коментиран от #11
05:52 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Истината
05:56 23.10.2026
13 Вселенски
05:57 23.10.2026
14 Това кой го казва?
Коментиран от #18
05:57 23.10.2026
15 Ха ха
05:57 23.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Толкова години
06:01 23.10.2026
18 Аааа, да
До коментар #14 от "Това кой го казва?":Казало го бункенрното джудже
06:02 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Някой знае ли?
06:09 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Така е
06:11 23.10.2026
23 Като
До коментар #2 от "Страхове?":Четеш някои коментари разбираш че прав е Путин
06:15 23.10.2026
24 Диктаторът
06:16 23.10.2026
25 Георги
06:16 23.10.2026
26 Погледни
До коментар #8 от "Кой е слабия?":На какво приличате и ще видиш кой кого победил. Европа била добре под ядерния чадър на САЩ и енергия от Русия. Сена няма нищо и изхвърлена от политически живот. Велики водачи имате!!
06:21 23.10.2026
27 Донди Тръмпи
Урсула заяви, че има недостиг по складовете и е договорила количества от другаря СиДзин. Поръчката е платена през Алиекспрес.
06:23 23.10.2026