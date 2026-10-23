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Путин нарече страховете на Европа от война с Русия „шизофрения“
  Тема: Украйна

Путин нарече страховете на Европа от война с Русия „шизофрения“

23 Октомври, 2026 05:29 673 27

  • владимир путин-
  • джей ди ванс-
  • доналд тръмп-
  • руски дизел-
  • войната в украйна

Джей Ди Ванс защити сделката на Тръмп за руския дизел

Путин нарече страховете на Европа от война с Русия „шизофрения“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин определи като „политическа шизофрения“ твърденията в Европа, че Русия се готви за война с европейските държави. Руският президент заяви, че Москва не иска подобен конфликт и не се подготвя за него, като едновременно с това отхвърли оценките, че Русия представлява непосредствена военна заплаха за Европа.

„Постоянното плашене с война с Русия е някаква политическа шизофрения“, каза Путин в интервю с журналиста Павел Зарубин. Той заяви още, че европейските държави не могат да победят Русия стратегически и обвини западните страни в антируска кампания. Москва същевременно потвърди готовност да възобнови тристранните разговори за Украйна, без да е посочена конкретна дата за нов кръг от преговори.

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Ванс защити решението за руския дизел

На този фон вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс защити подхода на администрацията на Доналд Тръмп към Русия и Украйна. В интервю той заяви, че Киев е партньор на Вашингтон „в известен смисъл“, но трябва да прекрати ударите по руските петролни рафинерии и съоръжения за производство на дизел.

„Трябва ли да нанасят удари по руските съоръжения за производство на дизел, които водят до повишаване на цените на енергията за американците?“, попита Ванс. Така той отхвърли критиките, че Русия използва енергийната сделка, за да диктува политиката на Тръмп, и повтори аргумента на Белия дом, че основната цел е да се намалят цените на горивата в САЩ.

Тръмп обяви договореността с Путин на 9 октомври. По думите му Русия трябва незабавно да достави над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Американският президент представи споразумението като мярка срещу високите цени на горивата, които се повишиха рязко през 2026 г.

Сделката задълбочи разногласията във Вашингтон и Европа

Решението предизвика критики и от двете партии в Конгреса. Законодатели предупредиха, че покупката на руски дизел може да осигури допълнителни приходи за Москва, докато руските сили продължават войната срещу Украйна. Част от тях поставиха под въпрос и ефекта върху американските цени, тъй като договорените количества са ограничени, а доставките изискват време.

На 17 октомври Тръмп постави на пауза новите санкции срещу Русия, приети от Конгреса, с аргумент за националния интерес. Европейският съюз заяви, че ще запази собствените си санкции, а европейски правителства предупредиха, че сделката подкопава общия натиск върху Москва.

Така в рамките на две седмици Вашингтон премина от заплахи за нови санкции към ограничено възстановяване на търговията с руски енергийни продукти. Путин представи европейските предупреждения като политическа истерия, докато администрацията на Тръмп настоява, че натискът върху Украйна да спре ударите по руската енергийна инфраструктура е свързан преди всичко с цените на горивата и опита за постигане на споразумение за прекратяване на войната.

Източници: gulfnews.com, apnews.com, theguardian.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    18 10 Отговор
    То шизофрения викаха и на това че ще нападнат Украйна

    Коментиран от #4

    05:38 23.10.2026

  • 2 Страхове?

    19 7 Отговор
    Кой европейски лидер живее в бункер???
    Някой МНОГО го е страх.

    Коментиран от #9, #23

    05:42 23.10.2026

  • 3 Коментар

    15 6 Отговор
    Бункерният диктатор е типичен демагог и подлец който не лъже само когато мълчи.

    05:45 23.10.2026

  • 4 Кина

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Шизофрения е когато слабия приема да се бие с по силния и после не помни..!

    Коментиран от #5, #6, #8

    05:47 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Отваряй устенцата

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Бърже!

    05:49 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кой е слабия?

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Този който Русия вече 5 години не може да победи ли?

    Коментиран от #16, #26

    05:51 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пак

    3 7 Отговор
    точно в десетката !

    Коментиран от #11

    05:52 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Истината

    5 5 Отговор
    Не. Неже шизифрения - просто плашат хората за да им крадат патите. ФАКТ!

    05:56 23.10.2026

  • 13 Вселенски

    11 4 Отговор
    В Европа гледат повече действията , а не какво говорят (лъжат) рашистите. Диктаторът вече 5 години ескалира войната срещу Украйна.

    05:57 23.10.2026

  • 14 Това кой го казва?

    10 1 Отговор
    Страхливец номер едно на планетата.

    Коментиран от #18

    05:57 23.10.2026

  • 15 Ха ха

    8 1 Отговор
    Путин обяви Година на семейството и се разведе.

    05:57 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Толкова години

    8 3 Отговор
    Европа проспа, да няма никакво отношение за своята сигурност, а на вас изобщо не може да се вярва, ама изобщо, казвате че няма да нападате и след 3 дни го правите, русопутинистка шизофренна реалност

    06:01 23.10.2026

  • 18 Аааа, да

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Това кой го казва?":

    Казало го бункенрното джудже

    06:02 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой знае ли?

    4 2 Отговор
    Как руснаците търпят това сдрусано джудже?

    06:09 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Така е

    5 1 Отговор
    Европа не вярва на патологични лъжци, военнопрестъпници и терористи.

    06:11 23.10.2026

  • 23 Като

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Страхове?":

    Четеш някои коментари разбираш че прав е Путин

    06:15 23.10.2026

  • 24 Диктаторът

    3 0 Отговор
    Погуби стотици хиляди руснаци и бъдещето на милиони други.

    06:16 23.10.2026

  • 25 Георги

    2 0 Отговор
    Този руски боклук прави на идиоти Америка и Европа .Путин говореше че няма да напада Украйна а гледаме какво стана .

    06:16 23.10.2026

  • 26 Погледни

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кой е слабия?":

    На какво приличате и ще видиш кой кого победил. Европа била добре под ядерния чадър на САЩ и енергия от Русия. Сена няма нищо и изхвърлена от политически живот. Велики водачи имате!!

    06:21 23.10.2026

  • 27 Донди Тръмпи

    0 0 Отговор
    Всичкото европейско лидер ако изобщо може да се каже, че са лидер ходят с пампи пълни с Нутела.
    Урсула заяви, че има недостиг по складовете и е договорила количества от другаря СиДзин. Поръчката е платена през Алиекспрес.

    06:23 23.10.2026

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