Путин нарече страховете на Европа от война с Русия „шизофрения“

Владимир Путин определи като „политическа шизофрения“ твърденията в Европа, че Русия се готви за война с европейските държави. Руският президент заяви, че Москва не иска подобен конфликт и не се подготвя за него, като едновременно с това отхвърли оценките, че Русия представлява непосредствена военна заплаха за Европа.

„Постоянното плашене с война с Русия е някаква политическа шизофрения“, каза Путин в интервю с журналиста Павел Зарубин. Той заяви още, че европейските държави не могат да победят Русия стратегически и обвини западните страни в антируска кампания. Москва същевременно потвърди готовност да възобнови тристранните разговори за Украйна, без да е посочена конкретна дата за нов кръг от преговори.

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Ванс защити решението за руския дизел

На този фон вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс защити подхода на администрацията на Доналд Тръмп към Русия и Украйна. В интервю той заяви, че Киев е партньор на Вашингтон „в известен смисъл“, но трябва да прекрати ударите по руските петролни рафинерии и съоръжения за производство на дизел.

„Трябва ли да нанасят удари по руските съоръжения за производство на дизел, които водят до повишаване на цените на енергията за американците?“, попита Ванс. Така той отхвърли критиките, че Русия използва енергийната сделка, за да диктува политиката на Тръмп, и повтори аргумента на Белия дом, че основната цел е да се намалят цените на горивата в САЩ.

Тръмп обяви договореността с Путин на 9 октомври. По думите му Русия трябва незабавно да достави над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Американският президент представи споразумението като мярка срещу високите цени на горивата, които се повишиха рязко през 2026 г.

Сделката задълбочи разногласията във Вашингтон и Европа

Решението предизвика критики и от двете партии в Конгреса. Законодатели предупредиха, че покупката на руски дизел може да осигури допълнителни приходи за Москва, докато руските сили продължават войната срещу Украйна. Част от тях поставиха под въпрос и ефекта върху американските цени, тъй като договорените количества са ограничени, а доставките изискват време.

На 17 октомври Тръмп постави на пауза новите санкции срещу Русия, приети от Конгреса, с аргумент за националния интерес. Европейският съюз заяви, че ще запази собствените си санкции, а европейски правителства предупредиха, че сделката подкопава общия натиск върху Москва.

Така в рамките на две седмици Вашингтон премина от заплахи за нови санкции към ограничено възстановяване на търговията с руски енергийни продукти. Путин представи европейските предупреждения като политическа истерия, докато администрацията на Тръмп настоява, че натискът върху Украйна да спре ударите по руската енергийна инфраструктура е свързан преди всичко с цените на горивата и опита за постигане на споразумение за прекратяване на войната.

Източници: gulfnews.com, apnews.com, theguardian.com