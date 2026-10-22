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В Сибир откриха неизвестен бозайник от ледниковия период

В Сибир откриха неизвестен бозайник от ледниковия период

22 Октомври, 2026 09:44 900 5

  • сибир-
  • денисова пещера-
  • ледников период-
  • древна днк

ДНК от малки костни фрагменти разкри отделен вид, близък до съвременния як

В Сибир откриха неизвестен бозайник от ледниковия период - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Малки костни фрагменти от Денисовата пещера в Алтай разкриха неизвестен досега едър бозайник от ледниковия период. Генетичният анализ показва, че животното е близък родственик на съвременния як, но принадлежи към отделен вид. Изследователите временно са го нарекли „Як X“.

Откритието е направено не по формата на костите, а чрез древна ДНК. Останките са били твърде малки и нехарактерни, за да позволят сигурно определяне на вида само по анатомични белези.

ДНК разпознава вида

Учените са изследвали общо 20 костни фрагмента. 14 от тях са намерени в Денисовата пещера, а останалите шест произхождат от други места в по-широкия Алтайско-Саянски регион. От материала са получени 20 ядрени генома, обхващащи период от над 200 000 години.

Сравнението с геномите на съвременни и изчезнали говеда показва, че „Як X“ е отделен вид, а не неизвестна популация на познатия як. Генетичната линия е започнала да се отделя от тази на днешните якове преди най-малко 400 000 години.

„Необичайно е да бъде разпознат едър вид бозайник по малки, неидентифицируеми фрагменти“, казва еволюционният генетик Лав Дален от Центъра по палеогенетика.

Живял е стотици хиляди години

Генетичните данни сочат, че животното е обитавало части от Азия през средния и късния плейстоцен. Според изследването популацията му е преживяла продължителни климатични промени, но е претърпяла спад числеността си през по-късните етапи на плейстоцена.

Точният момент на изчезването на „Як X“ все още не е установен. Учените посочват, че видът може да е изчезнал без да бъде разпознат в палеонтологичните колекции, тъй като останките му трудно се отличават по външни белези.

Изследването е публикувано в Current Biology. То допълва данните за животинския свят около Денисовата пещера, където са открити и останки от денисовци, неандерталци и други представители на плейстоценската фауна.

Откритието на „Як X“ показва, че Алтайско-Саянският регион е бил средище на значително разнообразие от едри бозайници. Част от тези генетични линии са изчезнали, без да оставят лесно разпознаваеми фосилни следи.

Източник: kelo.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    0 1 Отговор
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    09:50 22.10.2026

  • 2 Мулти култи

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  • 3 А ТУКА СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ

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  • 4 6135

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    "Живял е стотици хиляди години"

    Е, тва е бозайник, не като нас по няма и сто години и се гътваме.

    10:22 22.10.2026

  • 5 Ццц

    1 1 Отговор
    Явно тези бозайници са мигрирали по на запад, защото днес една от наследниците им е комисар по външната политика на ЕС и е естонка! В очите е на прадядо си, личи си!

    10:29 22.10.2026