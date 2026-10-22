В Сибир откриха неизвестен бозайник от ледниковия период

Малки костни фрагменти от Денисовата пещера в Алтай разкриха неизвестен досега едър бозайник от ледниковия период. Генетичният анализ показва, че животното е близък родственик на съвременния як, но принадлежи към отделен вид. Изследователите временно са го нарекли „Як X“.
Откритието е направено не по формата на костите, а чрез древна ДНК. Останките са били твърде малки и нехарактерни, за да позволят сигурно определяне на вида само по анатомични белези.
ДНК разпознава вида
Учените са изследвали общо 20 костни фрагмента. 14 от тях са намерени в Денисовата пещера, а останалите шест произхождат от други места в по-широкия Алтайско-Саянски регион. От материала са получени 20 ядрени генома, обхващащи период от над 200 000 години.
Сравнението с геномите на съвременни и изчезнали говеда показва, че „Як X“ е отделен вид, а не неизвестна популация на познатия як. Генетичната линия е започнала да се отделя от тази на днешните якове преди най-малко 400 000 години.„Необичайно е да бъде разпознат едър вид бозайник по малки, неидентифицируеми фрагменти“, казва еволюционният генетик Лав Дален от Центъра по палеогенетика.
Живял е стотици хиляди години
Генетичните данни сочат, че животното е обитавало части от Азия през средния и късния плейстоцен. Според изследването популацията му е преживяла продължителни климатични промени, но е претърпяла спад числеността си през по-късните етапи на плейстоцена.
Точният момент на изчезването на „Як X“ все още не е установен. Учените посочват, че видът може да е изчезнал без да бъде разпознат в палеонтологичните колекции, тъй като останките му трудно се отличават по външни белези.
Изследването е публикувано в Current Biology. То допълва данните за животинския свят около Денисовата пещера, където са открити и останки от денисовци, неандерталци и други представители на плейстоценската фауна.
Откритието на „Як X“ показва, че Алтайско-Саянският регион е бил средище на значително разнообразие от едри бозайници. Част от тези генетични линии са изчезнали, без да оставят лесно разпознаваеми фосилни следи.
Източник: kelo.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айпъл Ориджинал
09:50 22.10.2026
2 Мулти култи
09:58 22.10.2026
3 А ТУКА СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ
10:06 22.10.2026
4 6135
Е, тва е бозайник, не като нас по няма и сто години и се гътваме.
10:22 22.10.2026
5 Ццц
10:29 22.10.2026