В Сибир откриха неизвестен бозайник от ледниковия период

Малки костни фрагменти от Денисовата пещера в Алтай разкриха неизвестен досега едър бозайник от ледниковия период. Генетичният анализ показва, че животното е близък родственик на съвременния як, но принадлежи към отделен вид. Изследователите временно са го нарекли „Як X“.

Откритието е направено не по формата на костите, а чрез древна ДНК. Останките са били твърде малки и нехарактерни, за да позволят сигурно определяне на вида само по анатомични белези.

ДНК разпознава вида

Учените са изследвали общо 20 костни фрагмента. 14 от тях са намерени в Денисовата пещера, а останалите шест произхождат от други места в по-широкия Алтайско-Саянски регион. От материала са получени 20 ядрени генома, обхващащи период от над 200 000 години.

Сравнението с геномите на съвременни и изчезнали говеда показва, че „Як X“ е отделен вид, а не неизвестна популация на познатия як. Генетичната линия е започнала да се отделя от тази на днешните якове преди най-малко 400 000 години.

Живял е стотици хиляди години

„Необичайно е да бъде разпознат едър вид бозайник по малки, неидентифицируеми фрагменти“, казва еволюционният генетик Лав Дален от Центъра по палеогенетика.

Генетичните данни сочат, че животното е обитавало части от Азия през средния и късния плейстоцен. Според изследването популацията му е преживяла продължителни климатични промени, но е претърпяла спад числеността си през по-късните етапи на плейстоцена.

Точният момент на изчезването на „Як X“ все още не е установен. Учените посочват, че видът може да е изчезнал без да бъде разпознат в палеонтологичните колекции, тъй като останките му трудно се отличават по външни белези.

Изследването е публикувано в Current Biology. То допълва данните за животинския свят около Денисовата пещера, където са открити и останки от денисовци, неандерталци и други представители на плейстоценската фауна.

Откритието на „Як X“ показва, че Алтайско-Саянският регион е бил средище на значително разнообразие от едри бозайници. Част от тези генетични линии са изчезнали, без да оставят лесно разпознаваеми фосилни следи.

Източник: kelo.com