Танкове и хеликоптери превърнаха дъното на Червено море в музей

На дъното край Акаба танкове, оръдия и хеликоптери стоят в строй, сякаш очакват заповед за атака. Само че вместо войници около тях плуват риби, а вместо бойно поле има коралови образувания и пясъчни ивици. Това е подводният военен музей на Йордания в Червено море.

Първоначално през 2019 г. са потопени 19 изведени от експлоатация военни машини. По-късно са добавени още два обекта, с което колекцията достига 21 експоната. Те са разположени в тактическа бойна формация край южния бряг на Акаба, на дълбочина основно между 18 и 28 метра. Двата по-плитки джипа могат да се наблюдават и от стъклена лодка, а по-голямата част от музея е предназначена за гмуркане.

Какво има под водата

Колекцията включва танкове, бронирани автомобили, транспортни машини, полеви и зенитни оръдия, военна линейка и два ударни хеликоптера AH-1 Cobra. Сред най-впечатляващите експонати е британски танк Chieftain, известен в Йордания като Khalid. Там е и американското самоходно зенитно оръдие M42 Duster с две 40-милиметрови оръдия Bofors.

Водолазите могат да видят още бронираните машини Ferret и Ratel, медицинската машина Samaritan, ремонтно-евакуационна машина Chieftain и тежки полеви оръдия. Военната техника е предоставена от йорданската армия, след като е извадена от въоръжение.

От оръжия към изкуствен риф

Преди потапянето от машините са премахнати горивата и опасните материали. Мястото е избрано в зона с малко корали и ограничен морски живот, за да не бъдат увредени естествените рифове.

„Това ще намали натиска върху естествените коралови рифове, като създаде нови изкуствени места“, казва пред DIVE Magazine Абдула Абу-Ауали, ръководител на администрацията на плажовете към Управлението на специалната икономическа зона Акаба. Именно това е втората причина за проекта след привличането на туристи.

С времето металните корпуси започват да играят ролята на рифове. По тях се заселват корали и различни морски организми, а между куполите, ходовата част и оръдейните системи се движат пасажи от риби. Край по-стария танк M42 Duster, потопен през 1999 г. на около шест метра дълбочина, вече са се установили меки и твърди корали, риби скорпиони и скатове.

Защо техниката е там

Идеята е едновременно туристическа и природозащитна. Подводният музей е замислен като нова атракция за водолази и като място, което да поеме част от посещенията, насочени към естествените коралови рифове край Акаба.

„Военният музей е първият проект от този вид в региона, а според мен и в света“, заявява Найех Бахит, главен комисар на Управлението на специалната икономическа зона Акаба, цитиран от DIVE Magazine.

Подобна съдба вече са получили и други машини в района. През 2017 г. край Акаба е потопен транспортен самолет C-130 Hercules, а отделният плитководен обект с M42 Duster от 1999 г. се е превърнал в леснодостъпно място за начинаещи водолази и любители на шнорхела.

Така техниката, създадена за война, постепенно се превръща в убежище за морски живот и в необичаен музей, който се разглежда не с разходка между витрини, а с маска, плавници и въздух под водата.

Източници: discoverwildlife.com, divemagazine.com, divernet.com