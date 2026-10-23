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Тръмп: Чувствам се както преди 40 години
  Тема: Известни личности

Тръмп: Чувствам се както преди 40 години

23 Октомври, 2026 05:57 453 4

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  • възрастта на тръмп-
  • здравето на тръмп-
  • бял дом-
  • джо байдън

Президентът на САЩ заяви, че вторият му мандат му се струва по-лесен и защити физическото и когнитивното си състояние

Тръмп: Чувствам се както преди 40 години - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп заяви, че физически се чувства така, както преди 40 години, въпреки че на 14 юни 2026 г. навърши 80 години. Изказването е направено в интервю с журналисти от „Ню Йорк таймс“ в Овалния кабинет на 7 януари.

„Мисля, че за мен е по-лесно. Чувствам се физически по същия начин. Чувствам се така, както се чувствах преди 40 години“, каза Тръмп в отговор на въпрос какво е по-трудно в настоящия му мандат в сравнение с първия.

В стенограмата няма дословна реплика, че президентът се чувства „на 40 години“. Тази формулировка предава смисъла на думите му, но точният му израз е, че се чувства по същия начин, както преди четири десетилетия.

Голфът като доказателство за добра форма

Тръмп посочи голфа като пример за физическото си състояние. Той разказа, че е играл с южноафриканската легенда Гари Плейър, който е навършил 90 години и е завършил играта с резултат 71 удара.

Президентът заяви, че познава много хора на 90 години, които според него са „напълно остри“ психически. Сред тях посочи бизнесмена Бърни Маркъс, починал на 95 години, с когото е общувал, когато Маркъс е бил на 93 и 94 години.

Тръмп използва тези примери, за да подчертае тезата си, че напредналата възраст сама по себе си не означава загуба на работоспособност или умствени способности.

Тръмп защити и когнитивното си състояние

В разговора президентът каза, че е преминал три когнитивни теста и е получил максимални резултати. Той заяви, че подобни изследвания са важни за държавния глава и че ги е предприел публично, въпреки риска резултатите да бъдат използвани срещу него.

Темата за възрастта беше свързана и с политическите му атаки срещу Джо Байдън. Тръмп отново постави под въпрос способността на бившия президент да изпълнява задълженията си и заяви, че Байдън е нанесъл вреда на възрастните хора като политическа група.

Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. и при встъпването си във втория мандат на 20 януари 2025 г. е на 78 години. Той остава най-възрастният президент, започнал мандат в историята на Съединените щати.

Източници: derstandard.at, washingtonpost.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 култукбоюалиева

    0 0 Отговор
    идвам да проверя

    06:09 23.10.2026

  • 2 Мелания

    3 0 Отговор
    Да бее

    06:13 23.10.2026

  • 3 Добър ден

    2 0 Отговор
    Това твърдение доказва обратното.😂

    06:25 23.10.2026

  • 4 Дони Оранжадата

    1 0 Отговор
    Преди 40 години ме Апеше кучето, сега пак.

    06:29 23.10.2026