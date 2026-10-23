Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левски: "Синьото" море заля Пилзен

Левски: "Синьото" море заля Пилзен

23 Октомври, 2026 06:34 1 132 4

  • левски-
  • виктория пилзен-
  • лига европа-
  • фенове

"Сините" удариха Виктория (Пилзен) с 2:1, което бе първата им победа на Стария континент като гости този сезон, както и се наложиха над съперник в тази фаза от Лига Европа за първи път от 2010 година насам

Левски: "Синьото" море заля Пилзен - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Левски отбелязаха големия си успех на европейската сцена със специална публикация в социалните мрежи. "Сините" удариха Виктория (Пилзен) с 2:1, което бе първата им победа на Стария континент като гости този сезон, както и се наложиха над съперник в тази фаза от Лига Европа за първи път от 2010 година насам. Визитата им пък бе първата успешна в рамките на групова или основна фаза от втория по сила турнир под шапката на УЕФА от 2009 година насам. Тогава те победиха Лацио на "Олимпико" с 1:0.

А в Чехия левскарите доминираха не само на терена, но и по трибуните, където в голяма част от двубоя се чуваше именно скандирането на българските фенове. По този повод пресслужбата на българския шампион излезе със специалната публикация, посветена на триумфа, който накара всички обичащи Левски и българския футбол да мечтаят за една още по-успешна кампания в Европа.

"За тези вечери живеем! "Левски" постигна историческа победа над "Виктория", а "синьото" море заля Пилзен. Благодарим ви, левскари!", написаха от клуба във Facebook.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    8 1 Отговор
    Какво по-хубаво нещо може да си пожелае човек?Хубава победа,прекрасна пилзенска бира,дащни чехкинчета ... .

    06:39 23.10.2026

  • 2 На терена

    1 2 Отговор
    Беше черно море-са МО двама БГ

    06:52 23.10.2026

  • 3 ХАРОН

    3 0 Отговор
    С ЛЕВСКИ ДО КРАЯ!

    06:57 23.10.2026

  • 4 Мимч

    5 0 Отговор
    Браво на Левски,че този път успяха,но ,за гола на Виктория ,Вуцов пак има вина,че не се намеси както трябва....

    07:06 23.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове